Работу московского метро ограничат из-за репетиции парада Победы Ограничения будут действовать 27 апреля и 3 мая
Работу некоторых станций московского метро ограничат из-за репетиции парада Победы. Об этом The Village сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.
В четверг, 27 апреля, и в среду, 3 мая, с 19:00 до окончания мероприятия только на вход и для пересадки будут работать станции «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека им. Ленина».
Администрация метрополитена просит пассажиров заранее планировать маршруты своих поездок в эти дни.
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