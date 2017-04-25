Седьмой городской фестиваль науки, технологий и искусства Geek Picnic анонсировал программу на 2017 год. Об этом The Village сообщили организаторы.

Темой фестиваля, соорганизатором которого в этот раз выступает «Лаборатория Касперского», станут «Игры разума». Более 20 приглашенных компанией ученых обсудят, является ли наш мир иллюзией, обретет ли человечество бессмертие, как расширить способности с помощью технологий и можно ли взломать мозг. Среди приглашенных исследователей — Александр Панчин, Петр Левич, Илья Захаров, Даниэль Ламан и Василий Ключарев.

В программе запланированы чемпионат дронов, зоны киберспорта, косплея и комиксов, а также фуд-корт с тематическими блюдами, такими как «Фалафель-Чубакка», «Суперпеченье Вуки» и напиток «Слёрм». Кроме того, будет представлена экспериментальная зона кибатлона с демонстрацией умных вспомогательных устройств для паратлетов.

На фестивале также пройдет вручение премии имени Гарри Гудини за демонстрацию паранормальных способностей в условиях поставленного научного эксперимента.