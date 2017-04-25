Фестиваль Geek Picnic объявил программу Темой фестиваля 2017 года станут «Игры разума»
Седьмой городской фестиваль науки, технологий и искусства Geek Picnic анонсировал программу на 2017 год. Об этом The Village сообщили организаторы.
Темой фестиваля, соорганизатором которого в этот раз выступает «Лаборатория Касперского», станут «Игры разума». Более 20 приглашенных компанией ученых обсудят, является ли наш мир иллюзией, обретет ли человечество бессмертие, как расширить способности с помощью технологий и можно ли взломать мозг. Среди приглашенных исследователей — Александр Панчин, Петр Левич, Илья Захаров, Даниэль Ламан и Василий Ключарев.
В программе запланированы чемпионат дронов, зоны киберспорта, косплея и комиксов, а также фуд-корт с тематическими блюдами, такими как «Фалафель-Чубакка», «Суперпеченье Вуки» и напиток «Слёрм». Кроме того, будет представлена экспериментальная зона кибатлона с демонстрацией умных вспомогательных устройств для паратлетов.
На фестивале также пройдет вручение премии имени Гарри Гудини за демонстрацию паранормальных способностей в условиях поставленного научного эксперимента.
В Москве Kaspersky Geek Picnic пройдет 17 и 18 июня в Коломенском, в качестве главного гостя фестиваля выступит астрофизик Лоуренс Краусс.
Хедлайнером петербургского пикника, который состоится 24 и 25 июня в Пулковском парке, станет английский популяризатор науки Ричард Докинз.
Первый московский Geek Picnic прошел в январе 2014 года на ВДНХ. До этого фестиваль с 2011 года проводился в Санкт-Петербурге.
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