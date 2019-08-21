«Я живу в „доме исполнения желаний“» (Петербург)

Согласно легенде, которую бесконечно тиражируют в разных блогах, в XIX веке на месте нашего кафе было заведение некой Софьи: она якобы пекла особые вафли, которые исполняли желания. Люди до сих пор приходят и спрашивают, где же эта Софья и ее вафли.

О легенде мы узнали в 2016 году, когда заехали в дом. Мы стали находить в книжках, расставленных в кафе, записочки с желаниями. Сделали ящик и попросили всех, кто хочет загадать желание, бросать записки туда. В конце 2018 года ящик был полностью забит; записки мы сожгли на даче после Нового года (это волшебное время). А потом снова поставили ящик. Мы не читаем записки, они же адресованы не нам. Но некоторые гости говорили, что у них все исполнилось.

Вообще, люди, которые приходят загадывать желания, и наша целевая аудитория — абсолютно разные. Наша аудитория — молодые ребята, которые живут или работают рядом, а также туристы. Желания же в основном загадывают взрослые женщины. Часто, впрочем, они становятся постоянными гостьями.

В еще одной части нашего кафе — там, где сохранилась историческая плитка — раньше работала «Старая книга». Однажды, пару лет назад, пришла женщина. Она долго сидела, а потом сказала: «Вы знаете, я здесь жила. Моя бабушка пережила блокаду прямо в этом помещении, где потом открыли „Старую книгу“». Я воскликнула: «Ой, вы жили в волшебном доме!» А она ответила: «Про волшебство не знаю, но в нашей комнате творились странные вещи — например, сами собой открывались дверцы шкафов». То есть дом-то волшебный, а вот жить тут было не очень уютно из-за мистики. Но мы, к счастью, ничего такого на себе не испытали.