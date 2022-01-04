6 января, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Звери в городе4 января 2022

Бульдоги с гречневыми вечеринками и коты-интроверты: Семь домашних животных екатеринбуржцев

Бульдоги с гречневыми вечеринками и коты-интроверты: Семь домашних животных екатеринбуржцев
АвторСоня Глухова

В 2020 году The Village Екатеринбург начал серию материалов о домашних животных интересных горожан. В новой подборке мы собрали все публикации, которые вышли за 2021 год в рубрике «Звери в городе».

Метис таксы Милка на двух лапах

Милка дружелюбная, любит есть и общаться со всеми, кроме кошек. Ей около восьми лет, но у своей хозяйки — блогера Елены Солодовниковой — она живет только шесть: таксу забрали из приюта, где она оказалась после развода бывших хозяев. Лена рассказала нам о том, как столкнулась с генетической болезнью у своей собаки, как Милка живет с ограниченными возможностями здоровья и обрела 90 тысяч подписчиков в TikTok.

Подробнее

Тайский кот Барсюша c окрасом тебби-пойнт

Барсюше четыре года, его хозяйка — пиарщица и фудблогер Лиза Журавлева — забрала кота у соседей по коммунальной квартире во время переезда. Барсюша самодостаточный и не слишком дружелюбный с незнакомцами, но зато преданный. Лиза рассказала нам о том, как меняется поведение кота в зависимости от окружения, его забавных привычках и приступах агрессии из-за психологических травм от прошлых хозяев.

Подробнее

Собака Глаша художницы Саши

Сейчас щенку почти два года, его хозяйка — художница Саша Салтанова — купила его по объявлению в интернете. Она уважительно относится к личным границам Глаши и видит в ней именно собаку, а не члена семьи или друга. Саша рассказала нам о том, как искала собаку по объявлениям в интернете, подбирала ей имя и построила с ней партнерские отношения.

Подробнее

Французские бульдоги Изи и Харди

Харди семь лет, а Изи — пять. Эти французские бульдоги любят играть и много времени проводят со своим хозяином — татуировщиком Никитой Сушковым. Никита рассказал нам о татуировке в форме пятна, как у одного из его питомцев, а еще об их гречневых вечеринках.

Подробнее

Пес Стивен и кот Василий

Псу Стивену сейчас около двух лет, но его хозяйка — координатор волонтерского движения фестиваля «Стенограффия» Анна Клец — забрала собаку с улицы, когда когда ей было около 10 месяцев. А коту Василию уже восемь лет — он пережил несколько переездов и длительные командировки Ани. Она рассказала нам о том, как воспитывает собаку-гопника с улицы и любит понимающего кота-нелегала.

Подробнее

Мальтипу Чаки

Чаки — питомец шеф-поваров Катерины Сандиной и Эдуарда Архипова. Ему 13 лет, но у Катерины он появился только пять лет назад — бывшие владельцы отдали его в питомник, но девушка решила вызволить пса оттуда. Катерина и Эдуард рассказали нам об особенностях мальтипу, обманчивости плюшевого облика питомца и чувстве, что в их отсутствие Чаки устраивает дома вечеринки с соседскими собаками.

Подробнее

Шотландская вислоухая кошка Маркси

Куратор и искусствовед Ирина Кудрявцева рассказала о том, почему бойкотирует выставки кошек, как кошка Маркси научила ее уважать чужие границы и выстраивать собственные, а также как она взяла домой кошку по имени Лилу, а теперь называет ее в честь Карла Маркса.В 2020 году The Village Екатеринбург начал серию материалов о домашних животных интересных горожан. В новой подборке мы собрали все публикации, которые вышли за 2021 год в рубрике «Звери в городе».

Подробнее

Фотографии: Сергей Потеряев / The Village Екатеринбург

Читайте там, где удобно

Share
скопировать ссылку

Тэги

Сюжет

Новое и лучшее

Бьюти-лайфхаки: Как правильно мыть голову, делать маникюр дома и восстановить ногти после гель-лака

Шесть историй о жизни (и смерти) в разных районах Петербурга

Как повторить образы из «Дома Gucci», «Французского вестника», «Спенсер» и других фильмов

11 ресторанов, открытий которых мы ждем в 2022

Как приготовить батат, котлеты, борщ и самый вкусный завтрак: 45 лучших рецептов 2021 года

Первая полоса

Бьюти-лайфхаки: Как правильно мыть голову, делать маникюр дома и восстановить ногти после гель-лака
Бьюти-лайфхаки: Как правильно мыть голову, делать маникюр дома и восстановить ногти после гель-лака
Бьюти-лайфхаки: Как правильно мыть голову, делать маникюр дома и восстановить ногти после гель-лака

Бьюти-лайфхаки: Как правильно мыть голову, делать маникюр дома и восстановить ногти после гель-лака

Шесть историй о жизни (и смерти) в разных районах Петербурга
Шесть историй о жизни (и смерти) в разных районах Петербурга
Шесть историй о жизни (и смерти) в разных районах Петербурга

Шесть историй о жизни (и смерти) в разных районах Петербурга

Как повторить образы из «Дома Gucci», «Французского вестника», «Спенсер» и других фильмов
Как повторить образы из «Дома Gucci», «Французского вестника», «Спенсер» и других фильмов
Как повторить образы из «Дома Gucci», «Французского вестника», «Спенсер» и других фильмов

Как повторить образы из «Дома Gucci», «Французского вестника», «Спенсер» и других фильмов

11 ресторанов, открытий которых мы ждем в 2022
11 ресторанов, открытий которых мы ждем в 2022 Проект из Красноярска, мексиканская кухня от Александра Оганезова, второй ресторан создателей AVA, новый Remy Kitchen Bakery, Bijou и другие
11 ресторанов, открытий которых мы ждем в 2022

11 ресторанов, открытий которых мы ждем в 2022
Проект из Красноярска, мексиканская кухня от Александра Оганезова, второй ресторан создателей AVA, новый Remy Kitchen Bakery, Bijou и другие

Как приготовить батат, котлеты, борщ и самый вкусный завтрак: 45 лучших рецептов 2021 года
Как приготовить батат, котлеты, борщ и самый вкусный завтрак: 45 лучших рецептов 2021 года
Как приготовить батат, котлеты, борщ и самый вкусный завтрак: 45 лучших рецептов 2021 года

Как приготовить батат, котлеты, борщ и самый вкусный завтрак: 45 лучших рецептов 2021 года

Петербуржцы, которые смогли: 5 вдохновляющих историй
Петербуржцы, которые смогли: 5 вдохновляющих историй Как отремонтировать класс, отстоять стадион, запустить этичные секс-вечеринки и стать котоняней
Петербуржцы, которые смогли: 5 вдохновляющих историй

Петербуржцы, которые смогли: 5 вдохновляющих историй
Как отремонтировать класс, отстоять стадион, запустить этичные секс-вечеринки и стать котоняней

Жизнь в сквоте, арендном доме ВШЭ, небоскребе и хрущевке: Самые необычные дома, о которых The Village писал в 2021 году
Жизнь в сквоте, арендном доме ВШЭ, небоскребе и хрущевке: Самые необычные дома, о которых The Village писал в 2021 году
Жизнь в сквоте, арендном доме ВШЭ, небоскребе и хрущевке: Самые необычные дома, о которых The Village писал в 2021 году

Жизнь в сквоте, арендном доме ВШЭ, небоскребе и хрущевке: Самые необычные дома, о которых The Village писал в 2021 году

Гонки по бездорожью, бесконечный ремонт и «Форсаж»: На каких необычных машинах ездят горожане
Гонки по бездорожью, бесконечный ремонт и «Форсаж»: На каких необычных машинах ездят горожане
Гонки по бездорожью, бесконечный ремонт и «Форсаж»: На каких необычных машинах ездят горожане

Гонки по бездорожью, бесконечный ремонт и «Форсаж»: На каких необычных машинах ездят горожане

Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас
Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас Если вы привились «Спутником V»
Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас

Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас
Если вы привились «Спутником V»

14 мест для завтраков и бранчей в праздники — нарядных, уютных и поздних
14 мест для завтраков и бранчей в праздники — нарядных, уютных и поздних
14 мест для завтраков и бранчей в праздники — нарядных, уютных и поздних

14 мест для завтраков и бранчей в праздники — нарядных, уютных и поздних

Самые популярные тексты The Village в 2021 году
Самые популярные тексты The Village в 2021 году
Самые популярные тексты The Village в 2021 году

Самые популярные тексты The Village в 2021 году

Сохранить на будущее: 100+ идей лучших подарков на любой праздник
Сохранить на будущее: 100+ идей лучших подарков на любой праздник Гаджеты, секс-игрушки, подписки, одежда, косметика и многое другое
Сохранить на будущее: 100+ идей лучших подарков на любой праздник

Сохранить на будущее: 100+ идей лучших подарков на любой праздник
Гаджеты, секс-игрушки, подписки, одежда, косметика и многое другое

Еще 28 хороших фильмов 2021 года, которые вы могли пропустить
Еще 28 хороших фильмов 2021 года, которые вы могли пропустить
Еще 28 хороших фильмов 2021 года, которые вы могли пропустить

Еще 28 хороших фильмов 2021 года, которые вы могли пропустить

Как домики с кормушками для бездомных собак помогают обезопасить города и спасают животных от жизни в приютах
Как домики с кормушками для бездомных собак помогают обезопасить города и спасают животных от жизни в приютах
Как домики с кормушками для бездомных собак помогают обезопасить города и спасают животных от жизни в приютах

Как домики с кормушками для бездомных собак помогают обезопасить города и спасают животных от жизни в приютах

Гастрономические итоги 2021 года: Лучшая и новая веган-пицца, ливанская кухня, кюфта и паста в городе
Гастрономические итоги 2021 года: Лучшая и новая веган-пицца, ливанская кухня, кюфта и паста в городе
Гастрономические итоги 2021 года: Лучшая и новая веган-пицца, ливанская кухня, кюфта и паста в городе

Гастрономические итоги 2021 года: Лучшая и новая веган-пицца, ливанская кухня, кюфта и паста в городе

Я влетаю в стройку: Как «Не смотрите наверх» нашел силу в том, чтобы вам не нравиться
Я влетаю в стройку: Как «Не смотрите наверх» нашел силу в том, чтобы вам не нравиться
Я влетаю в стройку: Как «Не смотрите наверх» нашел силу в том, чтобы вам не нравиться

Я влетаю в стройку: Как «Не смотрите наверх» нашел силу в том, чтобы вам не нравиться

Новый год в Москве: Лучшие вечеринки в первую ночь 2022 года
Новый год в Москве: Лучшие вечеринки в первую ночь 2022 года
Новый год в Москве: Лучшие вечеринки в первую ночь 2022 года

Новый год в Москве: Лучшие вечеринки в первую ночь 2022 года

«Третье место»: Как онлайн-игры помогают переключиться с тревог
Промо
«Третье место»: Как онлайн-игры помогают переключиться с тревог Почему пара часов игры могут улучшить отношения в семье и с друзьями
«Третье место»: Как онлайн-игры помогают переключиться с тревог
Промо

«Третье место»: Как онлайн-игры помогают переключиться с тревог
Почему пара часов игры могут улучшить отношения в семье и с друзьями

Быстро и вкусно: 7 блюд для новогоднего стола, которые можно приготовить за 30 минут
Промо
Быстро и вкусно: 7 блюд для новогоднего стола, которые можно приготовить за 30 минут
Быстро и вкусно: 7 блюд для новогоднего стола, которые можно приготовить за 30 минут
Промо

Быстро и вкусно: 7 блюд для новогоднего стола, которые можно приготовить за 30 минут

Зима будет долгой: Что почитать о ГУЛАГе и репрессиях на праздниках
Зима будет долгой: Что почитать о ГУЛАГе и репрессиях на праздниках
Зима будет долгой: Что почитать о ГУЛАГе и репрессиях на праздниках

Зима будет долгой: Что почитать о ГУЛАГе и репрессиях на праздниках

Подпишитесь на рассылку