Бульдоги с гречневыми вечеринками и коты-интроверты: Семь домашних животных екатеринбуржцев

Метис таксы Милка на двух лапах

Милка дружелюбная, любит есть и общаться со всеми, кроме кошек. Ей около восьми лет, но у своей хозяйки — блогера Елены Солодовниковой — она живет только шесть: таксу забрали из приюта, где она оказалась после развода бывших хозяев. Лена рассказала нам о том, как столкнулась с генетической болезнью у своей собаки, как Милка живет с ограниченными возможностями здоровья и обрела 90 тысяч подписчиков в TikTok.

Тайский кот Барсюша c окрасом тебби-пойнт

Барсюше четыре года, его хозяйка — пиарщица и фудблогер Лиза Журавлева — забрала кота у соседей по коммунальной квартире во время переезда. Барсюша самодостаточный и не слишком дружелюбный с незнакомцами, но зато преданный. Лиза рассказала нам о том, как меняется поведение кота в зависимости от окружения, его забавных привычках и приступах агрессии из-за психологических травм от прошлых хозяев.

Собака Глаша художницы Саши

Сейчас щенку почти два года, его хозяйка — художница Саша Салтанова — купила его по объявлению в интернете. Она уважительно относится к личным границам Глаши и видит в ней именно собаку, а не члена семьи или друга. Саша рассказала нам о том, как искала собаку по объявлениям в интернете, подбирала ей имя и построила с ней партнерские отношения.

Французские бульдоги Изи и Харди

Харди семь лет, а Изи — пять. Эти французские бульдоги любят играть и много времени проводят со своим хозяином — татуировщиком Никитой Сушковым. Никита рассказал нам о татуировке в форме пятна, как у одного из его питомцев, а еще об их гречневых вечеринках.

Пес Стивен и кот Василий

Псу Стивену сейчас около двух лет, но его хозяйка — координатор волонтерского движения фестиваля «Стенограффия» Анна Клец — забрала собаку с улицы, когда когда ей было около 10 месяцев. А коту Василию уже восемь лет — он пережил несколько переездов и длительные командировки Ани. Она рассказала нам о том, как воспитывает собаку-гопника с улицы и любит понимающего кота-нелегала.

Мальтипу Чаки

Чаки — питомец шеф-поваров Катерины Сандиной и Эдуарда Архипова. Ему 13 лет, но у Катерины он появился только пять лет назад — бывшие владельцы отдали его в питомник, но девушка решила вызволить пса оттуда. Катерина и Эдуард рассказали нам об особенностях мальтипу, обманчивости плюшевого облика питомца и чувстве, что в их отсутствие Чаки устраивает дома вечеринки с соседскими собаками.

Шотландская вислоухая кошка Маркси

Куратор и искусствовед Ирина Кудрявцева рассказала о том, почему бойкотирует выставки кошек, как кошка Маркси научила ее уважать чужие границы и выстраивать собственные, а также как она взяла домой кошку по имени Лилу, а теперь называет ее в честь Карла Маркса.В 2020 году The Village Екатеринбург начал серию материалов о домашних животных интересных горожан. В новой подборке мы собрали все публикации, которые вышли за 2021 год в рубрике «Звери в городе».