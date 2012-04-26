Рецепты шефов: Брауни с орехами Мишель Михаленко, новый шеф-кондитер Upside Down Cake, отвечающий за печенье, рассказала The Village, как приготовить брауни с орехами по-американски.
Мишель Михаленко — кондитер-консультант кондитерской Upside Down Cake. Родилась в городе Палатка во Флориде, росла в Техасе, Мичигане и Калифорнии. В шесть лет Мишель с мамой впервые испекла печенье и с тех пор никогда не останавливалась в совершенствовании своих навыков. После школы Мишель решила, что нужно поступать в серьёзный вуз, и пошла изучать экономику. Однако, продержавшись несколько лет, передумала и перевелась в кулинарную школу Le Cordon Bleu в Чикаго. Прежде чем приехать в Москву, успела поработать в кейтеринговой компании, нескольких загородных клубах и отелях. В столице Мишель шесть лет работала шеф-поваром при Посольстве США в России. С недавнего времени она консультирует кондитеров UDC, создает новые рецепты и делает мастер-классы в команде Iconfood.
Новое место: Кондитерская Upside Down Cake Co.
ИНГРЕДИЕНТЫ
121 г пшеничной муки
85 г какао-пудры dutch-processed
298 г сахара
57 г сахарной пудры
5 г соли
5 г растворимого кофе
114 г поджаренных и измельченных грецких орехов или пекана
170 г шоколадных чипсов, содержащих 52 % какао
3 больших яйца
125 мл растительного масла
28 г свежесваренного эспрессо
5 г ванили
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
В большой миске смешать муку, какао, белый сахар, сахарную пудру, соль, эспрессо-порошок, орехи и шоколадные чипсы.
В другой миске взбить яйца, масло и эспрессо. Добавить к первой смеси.
Мешать до образования однородной массы. Силиконовой лопаткой выложить смесь в смазанную небольшим количеством масла форму, аккуратно разгладив поверхность.
Выпекать в нагретой до 170 градусов духовке 25–35 минут. После этого оставить пирог в форме на час, прежде чем начать его резать.
СОВЕТЫ ШЕФ-КОНДИТЕРА
«Центральная часть пирога обязательно должна стать крепкой — так определяется степень его готовности. Если она всё еще мягкая и легко продавливается пальцем, нужно вернуть пирог в духовку и проверять каждые две-три минуты, пока вы не убедитесь в том, что он готов».
Комментарии
а чем вам лопатка-то не угодила? мне силиконовой лопаткой удобнее, чем деревянной. и уж тем более ложкой-вилкой
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