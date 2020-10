Мишель Михаленко — кондитер-консультант кондитерской Upside Down Cake. Родилась в городе Палатка во Флориде, росла в Техасе, Мичигане и Калифорнии. В шесть лет Мишель с мамой впервые испекла печенье и с тех пор никогда не останавливалась в совершенствовании своих навыков. После школы Мишель решила, что нужно поступать в серьёзный вуз, и пошла изучать экономику. Однако, продержавшись несколько лет, передумала и перевелась в кулинарную школу Le Cordon Bleu в Чикаго. Прежде чем приехать в Москву, успела поработать в кейтеринговой компании, нескольких загородных клубах и отелях. В столице Мишель шесть лет работала шеф-поваром при Посольстве США в России. С недавнего времени она консультирует кондитеров UDC, создает новые рецепты и делает мастер-классы в команде Iconfood.

Новое место: Кондитерская Upside Down Cake Co.