Варим на медленном огне мясо-костный бульон с добавлением грибного рассола. Лучше это делать с вечера, чтобы бульон мог настояться и приобрести все необходимые оттенки вкуса.

Подготовленные овощи обжарить с маслом. Добавить воды и тушить около пяти минут. Отправить в процеженный бульон, варить до готовности.

Грибы положить в суп в самом конце приготовления, чтобы они не потемнели. Подаются щи со сметаной и ароматной зеленью.