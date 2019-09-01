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Рецепты шефов1 сентября 2019

Сморчки, грузди и маслята: Что приготовить из сезонных грибов Первое, второе и салат

РедакторЕкатерина Зырянова

С конца июля до первых серьезных холодов в сибирских лесах длится грибной сезон — самое время запасаться гастрономическим удовольствием. The Village узнал у шеф-поваров иркутских ресторанов, какими блюдами из сезонных грибов можно разнообразить домашние ужины.  

Щи царские с солеными груздями

от Сергея Шаршина, шеф-повара ресторана Mamini

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Свиные рёбрышки — 200 г

Говядина мраморная «Пиканья» — 200 г

Лук репчатый — 100 г

Морковь — 100 г

Томаты конкассе — 100 г

Картофель — 200 г

Капуста белокочанная — 100 г

Специи, соль, сахар, перец душистый, лавровый лист по вкусу

Грузди солёные — 70 г

Уксус — 5 г

Чеснок свежий — 4 г

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Варим на медленном огне мясо-костный бульон с добавлением грибного рассола. Лучше это делать с вечера, чтобы бульон мог настояться и приобрести все необходимые оттенки вкуса. 

Подготовленные овощи обжарить с маслом. Добавить воды и тушить около пяти минут. Отправить в процеженный бульон, варить до готовности.

Грибы положить в суп в самом конце приготовления, чтобы они не потемнели. Подаются щи со сметаной и ароматной зеленью.

Грибная икра с брусничным мармеладом и маслом из зеленой петрушки

от Артёма Хороших, шеф-повара ресторана The Rocks

ИНГРЕДИЕНТЫ:

для грибной икры на шесть порций:

Грибы лесные — 300 г

Грибы белые с\м —300 г

Свежие шампиньоны — 300 г

Лук репчатый — 350 г

Чеснок — 15 г

Масло растительное— 40 г

Соль, перец черный  по вкусу

Петрушка по вкусу

Хлеб бородинский — 500 г

Масло из петрушки: 

Петрушка свежая — 300 г

Масло оливковое — 100 мл

мармелад из брусники:

Клюква или брусника с\м — 300 г

Вода — 250 мл

Вино красное — 100 мл

Сахар — 150 г

Уксус винный красный — 20 мл

Желатин листовой — 10 г

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Лесные грибы (опята, маслята, белые) нарезаем произвольно и обжариваем на растительном масле 5-7 минут до готовности. Отдельно обжарить репчатый лук с чесноком, соединить грибы и лук, добавить сливочное масло, соль, перец и довести до вкуса. Всё пробиваем в блендере и добавляем шинкованную свежую петрушку.

Бородинский хлеб нарезаем, зачищаем от корок и нарезаем на тосты, смазываем сливочным маслом и обжариваем на сковороде, солим и натираем чесноком.

Оливковое масло и листья петрушки в соотношении 3\1 варим 5-7 минут (появится темно-рубиновый цвет за счет выделения хлорофилла). Пробиваем блендером и откидываем на очень мелкое сито, получаем масло из свежей петрушки.

Замачиваем желатин, бруснику варим с сахаром пять минут, затем добавляем все жидкие ингредиенты и готовим на медленном огне до вываривания и загущения (15-20 минут). В протертый сироп добавляем растопленный желатин и выливаем в силиконовую формочку. Готовый мармелад нарезам на кубики по сантиметру. Храним в холодильнике.

Салат с копченой уткой и маслятами

от Дмитрия Аринина, шеф-повара гастробара «Свердлов»

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Копченая утиная грудка — 60 г

Печёная свекла — 50 г

Вяленые томаты — 20 г

Свежие маслята — 20 г

Сырный мусс — 50 г

Лист салата — 30 г

Cоль — 5 г

Для сырного мусса:

Молоко — 50 г

Яйцо — 1 шт.

Сыр творожный — 100 г

Сливки — 40 г

Листовой желатин — 5 г

Соль по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Чтобы приготовить сырный мусс, необходимо взбить белок до стойких пиков и добавить молоко, сливки, творожный сыр. Перемешать до однородной массы. Желатин размочить в холодной воде, отжать и добавить в мусс.

Утиную грудку закоптить либо купить готовую. Маслята тщательно промыть и бланшировать в подсоленной воде. После чего просушить и обжарить на растительном масле, добавить соль по вкусу.

Свеклу тщательно промыть, завернуть в фольгу и запекать три часа при 180 градусах в духовке. Дать остыть и нарезать небольшими кубиками.

Томаты бланшировать, снять кожицу и замариновать с чесноком, солью, тимьяном, приправив оливковым маслом и небольшим количеством соевого соуса. Поставить в духовку на 80 градусов на 3-4 часа.

Смешать все ингредиенты и выложить на тарелку, оформив сырным муссом. Также можно дополнить оформление копченой паприкой.

Бефстроганов из мраморной говядины с картофельным кремом и рагу из сморчков

от Александра Евменова, шеф-повара ресторана «Стрижи»

ИНГРЕДИЕНТЫ:

на четыре порции:

Мякоть говядины — 300 г

Сморчки свежие или замороженные — 130 г

Соус демиглас (очень крепкий мясной бульон) — 100 г

Сливки — 170 мл сливок

Вода — 3 ст. л.

Сухое белое вино — 1 ст. л.

Луковица-шалот — 1 шт.

Соль и перец по вкусу

Для картофельного крема:

Картофель — 250 г

Сливочное масло — 50 г

Молоко — 50 мл

Сливки — 50 мл

Пара капель трюфельного масла и соль по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Нарежьте мякоть говядины тонкими слайсами. Для рагу сморчки замочите в холодной воде, затем хорошо промойте под проточной холодной водой. Лук-шалот нарежьте мелкими кубиками и потушите вместе с говядиной на слабом огне в сотейнике. Добавьте крупно нарезанные сморчки и продолжайте обжаривать, помешивая, в течение пяти минут. Добавьте белое вино, немного воды, соус демиглас, сливки и упаривайте 30 минут на слабом огне. Доведите до вкуса солью и молотым перцем.

Для картофельного крема отварите картофель и разомните в пюре. Добавьте разогретое сливочное масло, сливки с молоком и перемешайте до однородной массы кремовой консистенции, добавьте соль по вкусу и трюфельное масло. Разложите по тарелкам картофельный крем, затем сверху — рагу из из сморчков.

фотографии: Екатерина Зырянова

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Комментарии

2 комментария
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Lisa

Как же хорошо написано! Спасибо автору текста. Рецепты и пропорции человеческие, сувида нет, сифонов и пены тоже.... Еще раз, спасибо!

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