Сморчки, грузди и маслята: Что приготовить из сезонных грибов Первое, второе и салат
С конца июля до первых серьезных холодов в сибирских лесах длится грибной сезон — самое время запасаться гастрономическим удовольствием. The Village узнал у шеф-поваров иркутских ресторанов, какими блюдами из сезонных грибов можно разнообразить домашние ужины.
Щи царские с солеными груздями
от Сергея Шаршина, шеф-повара ресторана Mamini
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Свиные рёбрышки — 200 г
Говядина мраморная «Пиканья» — 200 г
Лук репчатый — 100 г
Морковь — 100 г
Томаты конкассе — 100 г
Картофель — 200 г
Капуста белокочанная — 100 г
Специи, соль, сахар, перец душистый, лавровый лист по вкусу
Грузди солёные — 70 г
Уксус — 5 г
Чеснок свежий — 4 г
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Варим на медленном огне мясо-костный бульон с добавлением грибного рассола. Лучше это делать с вечера, чтобы бульон мог настояться и приобрести все необходимые оттенки вкуса.
Подготовленные овощи обжарить с маслом. Добавить воды и тушить около пяти минут. Отправить в процеженный бульон, варить до готовности.
Грибы положить в суп в самом конце приготовления, чтобы они не потемнели. Подаются щи со сметаной и ароматной зеленью.
Грибная икра с брусничным мармеладом и маслом из зеленой петрушки
от Артёма Хороших, шеф-повара ресторана The Rocks
ИНГРЕДИЕНТЫ:
для грибной икры на шесть порций:
Грибы лесные — 300 г
Грибы белые с\м —300 г
Свежие шампиньоны — 300 г
Лук репчатый — 350 г
Чеснок — 15 г
Масло растительное— 40 г
Соль, перец черный по вкусу
Петрушка по вкусу
Хлеб бородинский — 500 г
Масло из петрушки:
Петрушка свежая — 300 г
Масло оливковое — 100 мл
мармелад из брусники:
Клюква или брусника с\м — 300 г
Вода — 250 мл
Вино красное — 100 мл
Сахар — 150 г
Уксус винный красный — 20 мл
Желатин листовой — 10 г
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Лесные грибы (опята, маслята, белые) нарезаем произвольно и обжариваем на растительном масле 5-7 минут до готовности. Отдельно обжарить репчатый лук с чесноком, соединить грибы и лук, добавить сливочное масло, соль, перец и довести до вкуса. Всё пробиваем в блендере и добавляем шинкованную свежую петрушку.
Бородинский хлеб нарезаем, зачищаем от корок и нарезаем на тосты, смазываем сливочным маслом и обжариваем на сковороде, солим и натираем чесноком.
Оливковое масло и листья петрушки в соотношении 3\1 варим 5-7 минут (появится темно-рубиновый цвет за счет выделения хлорофилла). Пробиваем блендером и откидываем на очень мелкое сито, получаем масло из свежей петрушки.
Замачиваем желатин, бруснику варим с сахаром пять минут, затем добавляем все жидкие ингредиенты и готовим на медленном огне до вываривания и загущения (15-20 минут). В протертый сироп добавляем растопленный желатин и выливаем в силиконовую формочку. Готовый мармелад нарезам на кубики по сантиметру. Храним в холодильнике.
Салат с копченой уткой и маслятами
от Дмитрия Аринина, шеф-повара гастробара «Свердлов»
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Копченая утиная грудка — 60 г
Печёная свекла — 50 г
Вяленые томаты — 20 г
Свежие маслята — 20 г
Сырный мусс — 50 г
Лист салата — 30 г
Cоль — 5 г
Для сырного мусса:
Молоко — 50 г
Яйцо — 1 шт.
Сыр творожный — 100 г
Сливки — 40 г
Листовой желатин — 5 г
Соль по вкусу
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Чтобы приготовить сырный мусс, необходимо взбить белок до стойких пиков и добавить молоко, сливки, творожный сыр. Перемешать до однородной массы. Желатин размочить в холодной воде, отжать и добавить в мусс.
Утиную грудку закоптить либо купить готовую. Маслята тщательно промыть и бланшировать в подсоленной воде. После чего просушить и обжарить на растительном масле, добавить соль по вкусу.
Свеклу тщательно промыть, завернуть в фольгу и запекать три часа при 180 градусах в духовке. Дать остыть и нарезать небольшими кубиками.
Томаты бланшировать, снять кожицу и замариновать с чесноком, солью, тимьяном, приправив оливковым маслом и небольшим количеством соевого соуса. Поставить в духовку на 80 градусов на 3-4 часа.
Смешать все ингредиенты и выложить на тарелку, оформив сырным муссом. Также можно дополнить оформление копченой паприкой.
Бефстроганов из мраморной говядины с картофельным кремом и рагу из сморчков
от Александра Евменова, шеф-повара ресторана «Стрижи»
ИНГРЕДИЕНТЫ:
на четыре порции:
Мякоть говядины — 300 г
Сморчки свежие или замороженные — 130 г
Соус демиглас (очень крепкий мясной бульон) — 100 г
Сливки — 170 мл сливок
Вода — 3 ст. л.
Сухое белое вино — 1 ст. л.
Луковица-шалот — 1 шт.
Соль и перец по вкусу
Для картофельного крема:
Картофель — 250 г
Сливочное масло — 50 г
Молоко — 50 мл
Сливки — 50 мл
Пара капель трюфельного масла и соль по вкусу
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Нарежьте мякоть говядины тонкими слайсами. Для рагу сморчки замочите в холодной воде, затем хорошо промойте под проточной холодной водой. Лук-шалот нарежьте мелкими кубиками и потушите вместе с говядиной на слабом огне в сотейнике. Добавьте крупно нарезанные сморчки и продолжайте обжаривать, помешивая, в течение пяти минут. Добавьте белое вино, немного воды, соус демиглас, сливки и упаривайте 30 минут на слабом огне. Доведите до вкуса солью и молотым перцем.
Для картофельного крема отварите картофель и разомните в пюре. Добавьте разогретое сливочное масло, сливки с молоком и перемешайте до однородной массы кремовой консистенции, добавьте соль по вкусу и трюфельное масло. Разложите по тарелкам картофельный крем, затем сверху — рагу из из сморчков.
фотографии: Екатерина Зырянова
Комментарии
Как же хорошо написано! Спасибо автору текста. Рецепты и пропорции человеческие, сувида нет, сифонов и пены тоже.... Еще раз, спасибо!
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