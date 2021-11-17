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Рецепты шефов17 ноября 2021

Как готовить рис: Попробуйте донбури, карри, поке и ризотто

Как готовить рис: Попробуйте донбури, карри, поке и ризотто

Мы часто воспринимаем рис как классический гарнир и редко думаем о нем как о самостоятельном блюде (исключение можно сделать разве что для ризотто). На самом деле крупа с нейтральным вкусом — идеальная база для сытных и насыщенных зимних рецептов: от яркого пряного карри до шариков аранчини и согревающего супа том-ям. Мы собирали девять рецептов с разными видами риса, которые стоит попробовать приготовить.

Ризотто с грибами

по рецепту бренд-шефа Scrocchiarella Алессио Джини

Ингредиенты

Рис карнароли — 300 г

Белые грибы — 200 г

Сыр дорблю — 40 г

Трюфельная паста — 5 г

Белое вино (по желанию) — 50 мл

Чеснок — 2 зубчика

Петрушка — 5 г

Базилик — 5 г

Овощной бульон — 600 мл

Оливковое масло — 15 мл

Сливочное масло — 30 г

Соль, перец — по вкусу

Способ приготовления

Грибы нарезать мелким кубиком и обжаривать на сливочном масле в течение 5 минут.

Чеснок порубить мелким кубиком и обжарить до золотистого цвета отдельно от грибов в смеси сливочного и оливкового масла.

Засыпать рис к маслу с чесноком и обжаривать 3 минуты, постоянно помешивая. По желанию, влить к рису вино и дождаться, пока оно выпарится, продолжая помешивать. Убавить огонь и начать частями вливать бульон в рис, добавляя следующий половник в тот момент, когда рис впитал предыдущую порцию.

Добавить грибы, трюфельную пасту, соль, перец и мелкорубленую зелень, перемешать и перед снятием с огня, когда рис дошел до состояния аль денте, покрошить в ризотто дорблю и перемешать еще раз. Подавать к столу сразу после снятия с огня.

Салат-боул «С8 тунец»

по рецепту бренд-шефа Dopamine Руслана Закирова

Ингредиенты

Рис белый — 30 г

Рис бурый или дикий — 30 г

Краснокочанная капуста — 20 г

Сушеные шиитаки — 10 г

Соевый соус — по вкусу

Чука — 20 г

Огурцы свежие — 20 г

Микс салата — 60 г

Тунец — 60 г

Заправка

Арахисовая паста — 10 г

Соус шрирача — 10 г

Оливковое масло — 20 г

Чеснок — 2 г

Горчица — 4 г

Кунжутное масло — 5 г

Способ приготовления

Рис отдельно варить до готовности, далее соединить и немного посолить. Краснокочанную капусту нашинковать тонкой стружкой, сушеные шиитаке залить водой и проварить с соевым соусом 20 минут, дать настояться до остывания в этом бульоне и потом нарезать поперек.

Все ингредиенты для заправки объединить и пробить блендером.

Огурцы нарезать тонкими кольцами, а тунец — крупными кубиками.

Выложить два вида риса, заправить половиной заправки, дальше добавить салатный микс, овощи, чуку и грибы, положить в центр тунец и заправить оставшейся заправкой.

Жареный рис с морепродуктами

по рецепту ресторана «Индокитай»

Ингредиенты

Рис отварной — 180 г

Креветка тигровая — 70 г

Кальмар командорский — 70 г

Мидии — 70 г

Имбирь очищенный — 5 г

Чили-перец — 5 г

Лук-порей — 20 г

Чеснок очищенный — 5 г

Лук зеленый — 20 г

Кинза рубленая — 20 г

Паста тамариндовая — 30 г

Сахар пальмовый — 3 г

Соевый соус (светлый) — 30 мл

Соевый соус (темный) — 10 мл

Устричный соус — 7 мл

Масло растительное — 40 мл

Болгарский перец — 40 г

Кабачок — 40 г

Грибы вешенки — 30 г

Соль — 1 г

Яйцо куриное — 1 шт.

Кунжутное масло — 5 г

Способ приготовления

В сковороде на раскаленном масле обжарить мелко нарезанные овощи.

Яйцо взболтать и обжарить. Далее добавить очищенные морепродукты и обжарить до золотистой корочки. После этого ввести пропаренный рис и хорошо обжарить. Тщательно перемешать. После ввести оставшиеся ингредиенты и подать.

Аранчини

по рецепту Found Pizza & Store

Ингредиенты

Сливочное масло — 10 г

Оливковое масло — 10 г

Лук-шалот — 20 г

Белое вино — 50 г

Рис карнароли — 150 г

Мясной бульон — 350 г

Сыр пармезан — 30 г

Соус болоньезе — 100 г

Моцарелла — 70 г

Мука — 20 г

Вода — 60 г

Способ приготовления

Сухари панировочные

Лук обжариваем на масле до золотистого цвета, добавляем рис, затем добавляем вино белое, выпариваем вино, варим до полуготовности рис на мясном бульоне и добавляем сыр пармезан.

Остужаем полуготовый рис, фаршируем рис соусом болоньезе и моцареллой, формируем шар.

Делаем кляр из муки и воды.

Формованные рисовые шарики обваливаем в кляре, затем в сухарях панировочных и обжариваем в масле со всех сторон и доводим до готовности в духовке

Том-ям

по рецепту шеф-повара Flør Тимофея Сулимы

Ингредиенты

Куриный бульон — 7 л

Лемонграсс — 150 г

Корень галангала — 150 г

Листья кафрского лайма — 30 г

Паста том-ям — 450 г

Красный тайский чили — 20 г

Фреш лайма — 150 мл

Рыбный соус — 100 мл

Соль морская — 40 г

Сахар — 60 г

Способ приготовления

Основа вкусного том-яма — это хороший и насыщенный бульон: он может быть куриным, рыбным или даже просто из панцирей ракообразных, как это делали в Таиланде с самого начала.

В подготовленный бульон нужно добавить лемонграсс, галангал (предварительно их хорошенько поломать и порезать, чтобы они дали сок), листья лайма, перец чили без косточек и все остальные ингредиенты.

Довести бульон до кипения, затем настаивать на медленном огне около часа.

Готовый бульон можно процедить от лишних продуктов и продолжить приготовление. Главное, помнить, что том-ям — это прежде всего азиатский суп, и он должен быть кислым, сладким, соленым и острым одновременно.

Для начинки можно использовать белую рыбу, морепродукты, а также курицу, грибы цао-гу или другие, томаты, репчатый лук, кинзу и даже баклажаны.

Для красоты и более насыщенного вкуса в каждую порцию можно положить кусочек лемонграсса, галангала и листик лайма. Для более сливочного и нежного вкуса добавить кокосовые сливки, а сервировать готовый суп принято кинзой и отварным белым рисом, чтобы закусывать остринку от насыщенного вкусами острого супа из солнечного Таиланда.

Рис с говядиной

по рецепту шеф-повар Ra’men Владислава Кистаева

Ингредиенты

Рис (акита камачи) — 160 г

Соус тарэ якинику — 40 г

Говядина мраморная — 120 г

Кунжут белый — 1 г

Лук зеленый — 2 г

Желток маринованный — 1 шт.

Для соуса менцую (40 г):

Вода — 12 г

Мирин — 27 г

Соевый соус — 24 г

Водоросли комбу — 5 г

Стружка тунца — 2 г

Способ приготовления

Приготовить соус менцую. Воду, мирин, соевый соус поместить в сотейник, перемешать и довести до кипения. Убрать с огня, добавить стружку тунца, накрыть крышкой и дать настояться 30 минут. Процедить.

Желток отделить от яйца и замариновать в соусе менцую на 30 минут.

Рис отварить в рисоварке или в сотейнике. Соотношение воды и риса — 1:1.

Говядину нарезать тонкими слайсами. На разогретую сковороду выложить слайсы говядины, добавить соус якинику и прогреть 20 секунд до готовности мяса.

Лук зеленый мелко нашинковать. Кунжут слегка обжарить.

Сервировка: В блюдо-боул выложить горкой отварной рис, равномерно по всей поверхности риса выложить говядину в соусе. В центр — маринованный желток. Украсить райс-боул нарезанным зеленым луком и обжаренным кунжутом.

Желтое тамаринд-карри с лососем

по рецепту ресторана Black Thai

Ингредиенты

Филе лосося без кожи — 450 г

Желтая паста карри — 36 г

Рыбный соус Fish — 36 г

Пальмовый сахар — 15 г

Соль — 3 г

Базилик зеленый (листья) — 12 г

Лук зеленый — 21 г

Листья мяты — 6 г

Свежий перец чили — 21 г

Томаты черри — 150 г

Фасоль кенийская — 180 г

Рис отварной жасмин — 540 г

Масло растительное — 60 г

Капуста пак-чой — 90 г

Кокосовое молоко — 540 г

Способ приготовления

В раскаленном масле обжарить до золотистого цвета листья базилика, мяты, зеленый лук и пасту карри. После ввести кокосовое молоко, рыбный соус, добавить соль и перец. Довести до кипения.

Филе лосося нарезать крупными ломтиками и добавить в кокосовую смесь. После добавить оставшиеся ингредиенты и еще раз довести до кипения.

В левую или в правую часть тарелки выложить пропаренный рис, в другую часть выложить карри. Украсить листьями базилика.

Донбури-хоккаидон

по рецепту шеф-повара бистро J’Pan Владислава Кистаева

Ингредиенты

Японский рис (акита камачи) — 200 г

Лосось свежий — 80 г

Яйцо — 1 шт.

Водоросли сушеные айонори — 2 г

Икра красная — 3 г

Соус унаги — 10 г

Кунжут — 5 г

Лук зеленый — 2 г

Авокадо — 40 г

Способ приготовления

Лосось промокнуть в бумажном полотенце от лишней влаги. Слегка опалить со всех сторон на открытом огне горелкой (альтернативно можно быстро обжарить со всех сторон на сковороде). Рыбу обвалять в соусе унаги и дать немного промариноваться.

Тем временем очистить авокадо, нарезать тонкими слайсами и ладонью сформировать «веер». Затем отварить яйцо пашот и рис. 

Лосось нарезать тонкими слайсами, сформировать веер в обратную сторону от авокадо и обсыпать кунжутом. На дно тарелки вылить половину соуса унаги, затем выложить рис и выровнять края, приготовив площадку для авокадо и лосося.

Рис полить оставшимся соусом унаги. С одной стороны на рис выложить веер лосося, с другой стороны — веер авокадо. Посередине выложить яйцо пашот и обсыпать его айонори, а сверху на яйцо — красную икру.

Поке с лососем, авокадо и эдамаме

по рецепту шеф-повара Untitled Ангелины Попп

Ингредиенты

Рис басмати или жасмин — 30 г (сырой)

Шпинат мини — 15 г

Авокадо спелый — 40 г

Томаты черри — 30 г

Бобы эдамаме — 40 г

Лосось — 50 г

Соус понзу — 15 г

Кунжут — 3 г

Способ приготовления

Рис жасмин/басмати нужно промыть в холодной воде и поставить вариться на среднем огне до готовности. Общее время приготовления 10 минут. По готовности откинуть на сито, промыть и остудить.

Лосось нарезать крупными кубиками. Далее нарезать авокадо, такими же кубиками, как и лосось, а черри разрезать пополам. Промыть шпинат, откинуть на сито и просушить плотной салфеткой. Бобы эдамаме нужно будет зашпарить в сотейнике кипятком и тоже откинуть на сито.

Берем глубокую круглую тарелку и собираем наш боул. Сначала выкладывается рис, затем выкладывается мини-шпинат, рядом с ним авокадо, после бобы и черри. Все это обильно сбрызгивается соусом понзу и посыпается кунжутом.

Фотографии: обложка – MemoryMan – stock.adobe.com, 1 – Scrocchiarella, 2 – Dopamine, 3 – «Индокитай», 4 – Found Pizza & Store, 5 – Flør, 6 – Ra’men, 7 – Black Thai, 8 – J’Pan, 9 – Untitled

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