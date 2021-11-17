Как готовить рис: Попробуйте донбури, карри, поке и ризотто

Основа вкусного том-яма — это хороший и насыщенный бульон: он может быть куриным, рыбным или даже просто из панцирей ракообразных, как это делали в Таиланде с самого начала.

В подготовленный бульон нужно добавить лемонграсс, галангал (предварительно их хорошенько поломать и порезать, чтобы они дали сок), листья лайма, перец чили без косточек и все остальные ингредиенты.

Довести бульон до кипения, затем настаивать на медленном огне около часа.

Готовый бульон можно процедить от лишних продуктов и продолжить приготовление. Главное, помнить, что том-ям — это прежде всего азиатский суп, и он должен быть кислым, сладким, соленым и острым одновременно.

Для начинки можно использовать белую рыбу, морепродукты, а также курицу, грибы цао-гу или другие, томаты, репчатый лук, кинзу и даже баклажаны.

Для красоты и более насыщенного вкуса в каждую порцию можно положить кусочек лемонграсса, галангала и листик лайма. Для более сливочного и нежного вкуса добавить кокосовые сливки, а сервировать готовый суп принято кинзой и отварным белым рисом, чтобы закусывать остринку от насыщенного вкусами острого супа из солнечного Таиланда.