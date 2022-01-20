Как два юриста бросили практику, чтобы делать уральское какао

Как не могли найти покупателей и фасовали какао-бобы прямо на кухне

Виталия: Гигантский контейнер с какао-продуктами пришел к нам только в декабре 2013 года — спустя девять месяцев после заказа. И надо было запускать продажи. Мы долго думали над названием, перебирали варианты «Чокобоб» или «Чоколатте», а однажды муж в шутку предложил «Какава», и мне понравилось, — так нейминг и прижился.

Евгений: К тому моменту у нас уже была разработана упаковка от екатеринбургского дизайнера Ирины Шухман, которая сейчас работает во Франции. При создании упаковки мы ориентировались на ту, которую использовали продавцы кофейных зерен и молотого кофе. Она герметичная и трехслойная — внутри находится слой фольги, который защищает нашу продукцию от перепада температур. В 2013 году моя сестра жила со своим мужем в Китае. С их помощью мы вышли на местную фабрику, где заказали такие пакетики. А первую фасовку мы делали прямо на кухне своей квартиры, заставленной коробками с продукцией.

Помню, как относил первую поставку в «Гиперболу»: вокруг куча серьезных мужчин, которые привезли свои продукты на газелях, и вот я — пришел пешком с 50 пачками какао

Виталия: Так вышло, что нас подвел подрядчик не из Эквадора или Китая, а из нашего же города: в 2013 году мы запустили разработку сайта и заплатили за него 140 000 рублей, но фирма закрылась, пока ждали поставку, и вместо сайта мы получили от них только дизайн.

Отсутствие сайта было существенной проблемой, потому что мы не понимали, как еще можно продавать свою продукцию, если не онлайн. Пробовали продвигать через группу «ВКонтакте», но без результатов, затем попытались выйти в оффлайн-магазины — пошли с Cacava в «Гастрономию» и «Гиперболу». Нас взяли, и это было счастьем.

Евгений: Помню, как относил первую поставку в «Гиперболу»: вокруг куча серьезных мужчин, которые привезли свои продукты на газелях, и вот я — пришел пешком с 50 пачками какао.

Виталия: Мы плохо продавались в магазинах, потому что никто не знал, что делать с какао, тем более в 2014 году: можно было купить какао-порошок в два раза дешевле и от более узнаваемого бренда, чем наш.

Все это время мы с Евгением продолжали работать юристами, а в 2014 году по работе переехали в Забайкальский край — занимались делами о недропользовании и ходили в суды. В Екатеринбурге оставалась моя сестра Юля, которая помогла нам с доставками и фасовкой для тех единиц, кто заказывал какао-порошок или какао-масло. Но это был маленький объем — было счастьем, когда продавали хотя бы 100-150 пачек продукции на 20 000 рублей в месяц.

В Забайкалье мы активно начали думать о том, что делать с оставшейся партией. А с 2015 года всерьез занялись ее распродажей по очень низкой цене. Но для крупных фабрик объем нашей поставки был слишком маленьким, а для коллег по цеху слишком большим, поэтому за раз все распродать было невозможно. Мы оказались в ситуации, когда деньги уже были потрачены и на продукцию, упаковки и сайт, но ничего не вернулось.

Евгений: Однажды я подумал, почему бы не создать сайт самостоятельно. Ранее я таким никогда не занимался, но поразбирался несколько дней и все получилось. Затем мы отсняли продукцию и загрузили на интернет-страницу эти фотографии. Мне кажется, что получилось весьма неплохо. И показателем стало то, что у нас неожиданно начали появляться заказы. Правда, для этого мы также подключили контекстную рекламу и платили за нее около 7 000 в месяц.

Виталия: Новое вложение окупилось сполна, потому что в этом же году за три месяца с открытия того одностраничного сайта мы продали все, что не могли продать три года. У нас коробками забирали масло и бобы — частные производители крафтового шоколада, мыла и анальных свечей, потому что текстура из какао-масла тает только при длительном контакте с телом. Одним из факторов было то, что цена продукции была ниже рыночной, мы хотели все скорее распродать и оставить это дело. Несмотря на неожиданный прорыв, в итоге мы не смогли окупить затраты — только на продукцию потратили 30 000 долларов, а реализовали ее примерно на 15 000 долларов и спустя три года.

Евгений: В какой-то момент у нас закончилось какао-масло и мы решили заказать его где-то еще, чтобы продолжать оставаться верными концепции презентативности пути от какао-боба. Раз нам была нужна маленькая партия, то не стали снова делать заказ из Эквадора — купили масло у поставщика в России и на этот раз установили на товар рыночную цену. Затем также поступили с какао-порошком.

Виталия: Затем ту нас закончились какао-крупка и какао-бобы. В 2013 году такую продукцию было трудно найти на отечественном рынке. Тем не менее, за три года ситуация изменилась — в России появился поставщик, который завез в страну около 30 видов какао-бобов. Сначала мы купили самые дешевые, потом начали изучать весь ассортимент. Сейчас, к примеру, у нас 30 видов какао-бобов — а еще есть крупки, порошки и сам шоколад из них.