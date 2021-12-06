5 марта, суббота
Москва
Россия
Войти
Россия
Как надо6 декабря 2021

Какие продукты покупать и что из них готовить зимой: Рассказывают шеф-повара

Какие продукты покупать и что из них готовить зимой: Рассказывают шеф-повара

Наступила зима — время, когда в России практически нет сезонных локальных продуктов. Зато можно использовать запасы корнеплодов, круп и бобовых. Поэтому мы решили изменить ежемесячную рубрику о сезонных продуктах и делиться находками для кулинарных подвигов в зимнее время. В декабре Наташа Березова рассказывает про корнеплоды, шеф-повар Shalom, Bar! Константин Борисов делится рецептом сытного блюда чолнт с нутом, Люда Масловская — рецептом вегетарианской гречки с брокколи и яйцом, а Алена Гера раскрывает секрет, как приготовить драники из репы.

Люда Масловская

вегетарианский экоповар и автор блога об экологичности в еде

Делюсь рецептом одного из моих любимых рецептов декабрьского завтрака — гречки с брокколи, яйцом и миндалем. Он легкий в приготовлении, полезный и вкусный. А еще состоит из локальных ингредиентов — у брокколи сейчас как раз сезон. При приготовлении можно экспериментировать с разными маслами, орехами и травами — это позволит подстроить вкус под свое настроение.

Гречка с брокколи, яйцом и миндалем

Ингредиенты

Гречка — 60 г

Миндаль — 20 г

Брокколи — 80 г (важно использовать свежую, а не замороженную)

Любимое растительное масло (у меня сыродавленое конопляное) — 20 г

Лимонный сок (опционально) — по вкусу

Любая зелень (у меня петрушка) — по вкусу

Соль, перец — по вкусу

Яйцо — 1 шт.

Способ приготовления

Достаньте из холодильника яйцо, чтобы оно успело стать менее холодным перед варкой — слишком холодное яйцо может треснуть при контакте с кипятком.

Гречку высыпьте в кастрюлю и залейте водой. Вода должна быть примерно на один сантиметр выше гречки. Посолите и варите на средне-низком огне до готовности. Вода должна полностью выпариться.

Пожарьте и порежьте миндаль произвольно.

Вскипятите две емкости с водой — для брокколи и яйца. Брокколи порежьте произвольными большими кусочками. Рекомендую использовать все части брокколи — листья, ножку, соцветия, это все съедобно и вкусно.

В кипящую воду аккуратно положите яйцо и поставьте таймер на 6 минут. Тогда яйцо получится с идеальным жидким желтком. Когда яйцо будет готово, обдайте его холодной водой и почистите.

В кипящую воду высыпьте брокколи и варите 3 минуты. В этом случае брокколи останется зеленой, сочной и хрустящей. Когда брокколи будет готова, слейте воду, в которой она варилась.

Зелень помойте и отделите листики.

В тарелку выложите гречку и брокколи. Яйцо разрежьте пополам и выложите сверху. Посыпьте зеленью, полейте маслом, по желанию добавьте немного лимонного сока. Поперчите и посыпьте миндалем.

Константин Борисов

шеф-повар Shalom, Bar!

Нут — важная составляющая большинства блюд восточной кухни. С ним готовят хумус, добавляют в салаты, горячее и супы. Благодаря высокому содержанию белка нут отлично подходит людям, которые не едят мясо, и может разнообразить овощные блюда. В Shalom, Bar! мы готовим еврейское субботнее рагу чолнт с томленой говядиной, нутом, специями и корнеплодами, оно как раз для зимы — сытное, пряное и ароматное.

Рагу чолнт с томленой говядиной и нутом

Ингредиенты

Корень сельдерея — 75 г

Морковь — 75 г

Чеснок — 10 г

Репчатый лук — 75 г

Мини-картофель — 400 г

Томаты — 250 г

Говяжья шея (чак ролл) — 1 кг

Отварной или консервированный нут — 150 г

Молотая зира — 5 г

Молотый кориандр — 5 г

Красная паприка — 10 г

Лавровый лист — 2 шт.

Кинза — 25 г

Способ приготовления

Если используете сухой нут, его нужно замочить в холодной воде как минимум за два часа до приготовления (а лучше на ночь).

Говядину очистите от пленок и лишнего жира (резать не нужно). Посолите и поперчите со всех сторон, полейте оливковым маслом. Мясо переложите в глубокую жаропрочную емкость (нам понадобятся все соки) и запекайте в разогретой до 160 градусов духовке 2 часа.

В это время подготовьте овощи и специи. Корень сельдерея, морковь, репчатый лук очистите и нарежьте на средние куски толщиной 1,5 сантиметра. Чеснок очистите, но не режьте. Добавьте специи: зиру, молотый кориандр, красную паприку. Все хорошо перемешайте.

Мини-картофель хорошо помойте и отварите в подсоленной воде 15 минут. Если нут не консервированный, то после предварительного замачивания сварите его до полуготовности.

В емкость, где запекалась говядина, выложите овощи со специями, отварной или консервированный нут. Томаты разрежьте на четыре части и отправьте туда же, в емкость.

Добавьте литр воды (или куриного бульона) и лавровый лист. Обмотайте емкость фольгой в три слоя (или плотно накройте крышкой) и отправьте в духовку томиться на 1,5–2 часа. За 30 минут до готовности добавьте вареный мини-картофель. Выключите духовку и дайте настояться еще 2 часа.

После достаньте мясо, нарежьте порционно пластинками или кубиками и подавайте с томлеными овощами и нутом, с получившимся бульоном в качестве соуса. Украсьте мелко нарезанной кинзой.

Алена Гера

концепт-шеф кафе деликатной кухни «Без рецепта», кафе и бакалейного магазина Carrots and Beans, автор кулинарных книг

Многие любят драники и овощные оладьи. В «Без рецепта» у меня уже есть неповторимые оладьи из цукини, поэтому я начала экспериментировать с другими продуктами. Репа, на мой взгляд, один из недооцененных продуктов. Ее можно запекать с медом и добавлять в привычные блюда. Предлагаю этой зимой попробовать приготовить нежные драники из репы.

Драники из репы

Ингредиенты

Репа — 180 г

Картофель — 55 г

Цукини — 50 г

Оливковое масло — 5 мл

Чеснок — 1 г

Кукурузная мука — 25 г

Псилиум — 2 г (или яйцо — 1 шт.)

Микрозелень для подачи — 5 г

Масло для подачи (лучше пряное) — 5 г

Соевый, миндальный или кокосовый йогурт вместо соуса

Способ приготовления

Репу натрите на крупной терке и вымочите в воде комнатной температуры в течение часа. Натрите картофель и цукини на крупной терке.

Отожмите репу и смешайте с картофелем, цукини, мукой, чесноком, псилиумом (или яйцом) и маслом. Соль и перец добавьте по вкусу.

Замесите тесто. Сковороду разогрейте и смажьте маслом. Драники жарьте порционно под крышкой до готовности.

Подавайте теплыми с порцией растительного йогурта и пряным маслом. По желанию украсьте готовое блюдо микрозеленью.

Наташа Березова

шеф-повар

 Зимой я очень люблю готовить корнеплоды — корень сельдерея, пастернак, корень петрушки, морковь, репу, разные виды редьки. Особенно нравятся те, которые обладают сладковатым вкусом и ярким ароматом. Готовлю по-разному, здесь нет четких правил и рецептов.

Могу мелко нарезать и запечь вместе с курицей или порезать крупно и запечь в духовке с маслом, тимьяном и чесноком при температуре 200 градусов. Пастернак и корень петрушки имеют продолговатую форму, поэтому их можно просто разрезать пополам вдоль, натереть маслом, сложить вместе с половинками апельсина и лимона и чесноком в форму и запекать в духовке при 200 градусах где-то в течение часа. Когда вынимаю из духовки, жду, чтобы половинки лимона и апельсина остыли, и поливаю их соком овощи.

Корень сельдерея очень классно запекать в соли. Возьмите две части муки, одну часть соли и воду. Замесите плотное тесто, чтобы можно было его раскатать. Запечатайте в него сельдерей целиком (не очищая) и при температуре 220 градусов запекайте в духовке примерно 1 час.

Репу обожаю саму по себе, но самое интересное — добавлять репу в грибные щи с кислой капустой вместо картофеля. Мне кажется, что так получается намного вкуснее и ароматнее, чем с картошкой.

Арбузная редька идеально подходит для зимнего овощного карпачо. Нарежьте ее очень тонкими ломтиками, замочите ненадолго в холодной воде со льдом, чтобы ломтики стали хрустящими. Затем добавьте оливковое масло, соль, лимонный сок или ингредиенты более изысканные — боттаргу, сушеную икру макруруса или ароматное масло и сванскую соль. Кстати, в детстве моя бабушка готовила простой салат — тертая редька, жареный лук, сванская соль и сметана.

У зимних овощей очень насыщенный и глубокий вкус, поэтому они отлично подходят и для приготовления рагу — получается такой вегетарианской беф-бургиньон. В процессе тушения можно добавить томатную пасту, лук, грецкие орехи.

Фотографии: обложка – Tanee – stock.adobe.com, 1 – Люда Масловская, 2 – Shalom, Bar!, 3 – «Без рецепта»

Share
скопировать ссылку

Читайте также:

10 полезных гаджетов для кухни
10 полезных гаджетов для кухни Зачем нужна регулируемая скалка, сэндвичница и аэрогриль
10 полезных гаджетов для кухни

10 полезных гаджетов для кухни
Зачем нужна регулируемая скалка, сэндвичница и аэрогриль

Как правильно готовить борщ? Вот 5 рецептов — от классического до вегетарианского
Как правильно готовить борщ? Вот 5 рецептов — от классического до вегетарианского
Как правильно готовить борщ? Вот 5 рецептов — от классического до вегетарианского

Как правильно готовить борщ? Вот 5 рецептов — от классического до вегетарианского

Тэги

Прочее

Новое и лучшее

Последний день «Икеи»: Как выглядел магазин перед закрытием

Какие продукты исчезнут из российских ресторанов (и магазинов)

Не война, а «спецоперация». Заявление редакции The Village

Заявление редакции The Village о блокировке сайта

Куда обратиться за бесплатной психологической помощью

Первая полоса

Последний день «Икеи»: Как выглядел магазин перед закрытием

Последний день «Икеи»: Как выглядел магазин перед закрытием

Последний день «Икеи»: Как выглядел магазин перед закрытием

Последний день «Икеи»: Как выглядел магазин перед закрытием

Какие продукты исчезнут из российских ресторанов (и магазинов)
Какие продукты исчезнут из российских ресторанов (и магазинов) И что подорожает больше всего
Какие продукты исчезнут из российских ресторанов (и магазинов)

Какие продукты исчезнут из российских ресторанов (и магазинов)
И что подорожает больше всего

Не война, а «спецоперация». Заявление редакции The Village

Не война, а «спецоперация». Заявление редакции The Village

Заявление редакции The Village о блокировке сайта

Заявление редакции The Village о блокировке сайта
Куда обратиться за бесплатной психологической помощью
Куда обратиться за бесплатной психологической помощью Список ресурсов для тех, кто тревожится из-за новостей
Куда обратиться за бесплатной психологической помощью

Куда обратиться за бесплатной психологической помощью
Список ресурсов для тех, кто тревожится из-за новостей

Россиянам запретили выводить валюту за рубеж. Что это значит?
Россиянам запретили выводить валюту за рубеж. Что это значит? Разбираем указы президента и новые ограничения
Россиянам запретили выводить валюту за рубеж. Что это значит?

Россиянам запретили выводить валюту за рубеж. Что это значит?
Разбираем указы президента и новые ограничения

Московские прятки: Россияне покидают страну из-за «спецоперации». Мы поговорили с теми, кто улетает из Шереметьева
Московские прятки: Россияне покидают страну из-за «спецоперации». Мы поговорили с теми, кто улетает из Шереметьева «Все, кто успел купить билеты, улетают»
Московские прятки: Россияне покидают страну из-за «спецоперации». Мы поговорили с теми, кто улетает из Шереметьева

Московские прятки: Россияне покидают страну из-за «спецоперации». Мы поговорили с теми, кто улетает из Шереметьева
«Все, кто успел купить билеты, улетают»

Россиянам стали приходить повестки из военкомата
Россиянам стали приходить повестки из военкомата Юристы рассказывают, что делать и как это связано со «спецоперацией» в Украине
Россиянам стали приходить повестки из военкомата

Россиянам стали приходить повестки из военкомата
Юристы рассказывают, что делать и как это связано со «спецоперацией» в Украине

Какие бренды и онлайн-магазины теперь недоступны в России
Какие бренды и онлайн-магазины теперь недоступны в России
Какие бренды и онлайн-магазины теперь недоступны в России

Какие бренды и онлайн-магазины теперь недоступны в России

Истории россиян, которые лишились работы, потому что выступают против «спецоперации»
Истории россиян, которые лишились работы, потому что выступают против «спецоперации»
Истории россиян, которые лишились работы, потому что выступают против «спецоперации»

Истории россиян, которые лишились работы, потому что выступают против «спецоперации»

Как говорить с тем, кто думает не так, как ты
Как говорить с тем, кто думает не так, как ты
Как говорить с тем, кто думает не так, как ты

Как говорить с тем, кто думает не так, как ты

Куда можно улететь из России прямо сейчас
Куда можно улететь из России прямо сейчас Список обновляется
Куда можно улететь из России прямо сейчас

Куда можно улететь из России прямо сейчас
Список обновляется

Что происходит с индустрией культуры и развлечений во время «спецоперации»
Что происходит с индустрией культуры и развлечений во время «спецоперации» Увольнения, отмены и угрозы
Что происходит с индустрией культуры и развлечений во время «спецоперации»

Что происходит с индустрией культуры и развлечений во время «спецоперации»
Увольнения, отмены и угрозы

«Сейчас привезти любой товар в Россию стоит минимум на 20 % дороже, чем было месяц назад. И это не предел»
«Сейчас привезти любой товар в Россию стоит минимум на 20 % дороже, чем было месяц назад. И это не предел» Российские рестораторы — о том, что происходит с их бизнесом
«Сейчас привезти любой товар в Россию стоит минимум на 20 % дороже, чем было месяц назад. И это не предел»

«Сейчас привезти любой товар в Россию стоит минимум на 20 % дороже, чем было месяц назад. И это не предел»
Российские рестораторы — о том, что происходит с их бизнесом

Задержали всех: Как прошел четвертый день антивоенных выступлений в Москве

Задержали всех: Как прошел четвертый день антивоенных выступлений в Москве

Задержали всех: Как прошел четвертый день антивоенных выступлений в Москве

Задержали всех: Как прошел четвертый день антивоенных выступлений в Москве

Тихий протест: Как полиция сорвала второй московский митинг против «спецоперации» в Украине

Тихий протест: Как полиция сорвала второй московский митинг против «спецоперации» в Украине

Тихий протест: Как полиция сорвала второй московский митинг против «спецоперации» в Украине

Тихий протест: Как полиция сорвала второй московский митинг против «спецоперации» в Украине

Что делать, если вы застряли за границей
Что делать, если вы застряли за границей Важные контакты и способы платежей
Что делать, если вы застряли за границей

Что делать, если вы застряли за границей
Важные контакты и способы платежей

Как оставаться онлайн, если в России отключат интернет
Как оставаться онлайн, если в России отключат интернет Гид DOXA и «Роскомсвободы»
Как оставаться онлайн, если в России отключат интернет

Как оставаться онлайн, если в России отключат интернет
Гид DOXA и «Роскомсвободы»

«Папа Срапа был шаманом и магом. Его уход за день до начала «спецоперации» — еще одно тому доказательство
«Папа Срапа был шаманом и магом. Его уход за день до начала «спецоперации» — еще одно тому доказательство Памяти ростовского нойз-экспериментатора
«Папа Срапа был шаманом и магом. Его уход за день до начала «спецоперации» — еще одно тому доказательство

«Папа Срапа был шаманом и магом. Его уход за день до начала «спецоперации» — еще одно тому доказательство
Памяти ростовского нойз-экспериментатора

Как вернуть деньги за билет, если рейс отменили
Как вернуть деньги за билет, если рейс отменили И что по закону положено пострадавшим пассажирам
Как вернуть деньги за билет, если рейс отменили

Как вернуть деньги за билет, если рейс отменили
И что по закону положено пострадавшим пассажирам

Подпишитесь на рассылку