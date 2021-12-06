Какие продукты покупать и что из них готовить зимой: Рассказывают шеф-повара
Наступила зима — время, когда в России практически нет сезонных локальных продуктов. Зато можно использовать запасы корнеплодов, круп и бобовых. Поэтому мы решили изменить ежемесячную рубрику о сезонных продуктах и делиться находками для кулинарных подвигов в зимнее время. В декабре Наташа Березова рассказывает про корнеплоды, шеф-повар Shalom, Bar! Константин Борисов делится рецептом сытного блюда чолнт с нутом, Люда Масловская — рецептом вегетарианской гречки с брокколи и яйцом, а Алена Гера раскрывает секрет, как приготовить драники из репы.
Люда Масловская
вегетарианский экоповар и автор блога об экологичности в еде
Делюсь рецептом одного из моих любимых рецептов декабрьского завтрака — гречки с брокколи, яйцом и миндалем. Он легкий в приготовлении, полезный и вкусный. А еще состоит из локальных ингредиентов — у брокколи сейчас как раз сезон. При приготовлении можно экспериментировать с разными маслами, орехами и травами — это позволит подстроить вкус под свое настроение.
Гречка с брокколи, яйцом и миндалем
Ингредиенты
Гречка — 60 г
Миндаль — 20 г
Брокколи — 80 г (важно использовать свежую, а не замороженную)
Любимое растительное масло (у меня сыродавленое конопляное) — 20 г
Лимонный сок (опционально) — по вкусу
Любая зелень (у меня петрушка) — по вкусу
Соль, перец — по вкусу
Яйцо — 1 шт.
Способ приготовления
Достаньте из холодильника яйцо, чтобы оно успело стать менее холодным перед варкой — слишком холодное яйцо может треснуть при контакте с кипятком.
Гречку высыпьте в кастрюлю и залейте водой. Вода должна быть примерно на один сантиметр выше гречки. Посолите и варите на средне-низком огне до готовности. Вода должна полностью выпариться.
Пожарьте и порежьте миндаль произвольно.
Вскипятите две емкости с водой — для брокколи и яйца. Брокколи порежьте произвольными большими кусочками. Рекомендую использовать все части брокколи — листья, ножку, соцветия, это все съедобно и вкусно.
В кипящую воду аккуратно положите яйцо и поставьте таймер на 6 минут. Тогда яйцо получится с идеальным жидким желтком. Когда яйцо будет готово, обдайте его холодной водой и почистите.
В кипящую воду высыпьте брокколи и варите 3 минуты. В этом случае брокколи останется зеленой, сочной и хрустящей. Когда брокколи будет готова, слейте воду, в которой она варилась.
Зелень помойте и отделите листики.
В тарелку выложите гречку и брокколи. Яйцо разрежьте пополам и выложите сверху. Посыпьте зеленью, полейте маслом, по желанию добавьте немного лимонного сока. Поперчите и посыпьте миндалем.
Константин Борисов
шеф-повар Shalom, Bar!
Нут — важная составляющая большинства блюд восточной кухни. С ним готовят хумус, добавляют в салаты, горячее и супы. Благодаря высокому содержанию белка нут отлично подходит людям, которые не едят мясо, и может разнообразить овощные блюда. В Shalom, Bar! мы готовим еврейское субботнее рагу чолнт с томленой говядиной, нутом, специями и корнеплодами, оно как раз для зимы — сытное, пряное и ароматное.
Рагу чолнт с томленой говядиной и нутом
Ингредиенты
Корень сельдерея — 75 г
Морковь — 75 г
Чеснок — 10 г
Репчатый лук — 75 г
Мини-картофель — 400 г
Томаты — 250 г
Говяжья шея (чак ролл) — 1 кг
Отварной или консервированный нут — 150 г
Молотая зира — 5 г
Молотый кориандр — 5 г
Красная паприка — 10 г
Лавровый лист — 2 шт.
Кинза — 25 г
Способ приготовления
Если используете сухой нут, его нужно замочить в холодной воде как минимум за два часа до приготовления (а лучше на ночь).
Говядину очистите от пленок и лишнего жира (резать не нужно). Посолите и поперчите со всех сторон, полейте оливковым маслом. Мясо переложите в глубокую жаропрочную емкость (нам понадобятся все соки) и запекайте в разогретой до 160 градусов духовке 2 часа.
В это время подготовьте овощи и специи. Корень сельдерея, морковь, репчатый лук очистите и нарежьте на средние куски толщиной 1,5 сантиметра. Чеснок очистите, но не режьте. Добавьте специи: зиру, молотый кориандр, красную паприку. Все хорошо перемешайте.
Мини-картофель хорошо помойте и отварите в подсоленной воде 15 минут. Если нут не консервированный, то после предварительного замачивания сварите его до полуготовности.
В емкость, где запекалась говядина, выложите овощи со специями, отварной или консервированный нут. Томаты разрежьте на четыре части и отправьте туда же, в емкость.
Добавьте литр воды (или куриного бульона) и лавровый лист. Обмотайте емкость фольгой в три слоя (или плотно накройте крышкой) и отправьте в духовку томиться на 1,5–2 часа. За 30 минут до готовности добавьте вареный мини-картофель. Выключите духовку и дайте настояться еще 2 часа.
После достаньте мясо, нарежьте порционно пластинками или кубиками и подавайте с томлеными овощами и нутом, с получившимся бульоном в качестве соуса. Украсьте мелко нарезанной кинзой.
Алена Гера
концепт-шеф кафе деликатной кухни «Без рецепта», кафе и бакалейного магазина Carrots and Beans, автор кулинарных книг
Многие любят драники и овощные оладьи. В «Без рецепта» у меня уже есть неповторимые оладьи из цукини, поэтому я начала экспериментировать с другими продуктами. Репа, на мой взгляд, один из недооцененных продуктов. Ее можно запекать с медом и добавлять в привычные блюда. Предлагаю этой зимой попробовать приготовить нежные драники из репы.
Драники из репы
Ингредиенты
Репа — 180 г
Картофель — 55 г
Цукини — 50 г
Оливковое масло — 5 мл
Чеснок — 1 г
Кукурузная мука — 25 г
Псилиум — 2 г (или яйцо — 1 шт.)
Микрозелень для подачи — 5 г
Масло для подачи (лучше пряное) — 5 г
Соевый, миндальный или кокосовый йогурт вместо соуса
Способ приготовления
Репу натрите на крупной терке и вымочите в воде комнатной температуры в течение часа. Натрите картофель и цукини на крупной терке.
Отожмите репу и смешайте с картофелем, цукини, мукой, чесноком, псилиумом (или яйцом) и маслом. Соль и перец добавьте по вкусу.
Замесите тесто. Сковороду разогрейте и смажьте маслом. Драники жарьте порционно под крышкой до готовности.
Подавайте теплыми с порцией растительного йогурта и пряным маслом. По желанию украсьте готовое блюдо микрозеленью.
Наташа Березова
Зимой я очень люблю готовить корнеплоды — корень сельдерея, пастернак, корень петрушки, морковь, репу, разные виды редьки. Особенно нравятся те, которые обладают сладковатым вкусом и ярким ароматом. Готовлю по-разному, здесь нет четких правил и рецептов.
Могу мелко нарезать и запечь вместе с курицей или порезать крупно и запечь в духовке с маслом, тимьяном и чесноком при температуре 200 градусов. Пастернак и корень петрушки имеют продолговатую форму, поэтому их можно просто разрезать пополам вдоль, натереть маслом, сложить вместе с половинками апельсина и лимона и чесноком в форму и запекать в духовке при 200 градусах где-то в течение часа. Когда вынимаю из духовки, жду, чтобы половинки лимона и апельсина остыли, и поливаю их соком овощи.
Корень сельдерея очень классно запекать в соли. Возьмите две части муки, одну часть соли и воду. Замесите плотное тесто, чтобы можно было его раскатать. Запечатайте в него сельдерей целиком (не очищая) и при температуре 220 градусов запекайте в духовке примерно 1 час.
Репу обожаю саму по себе, но самое интересное — добавлять репу в грибные щи с кислой капустой вместо картофеля. Мне кажется, что так получается намного вкуснее и ароматнее, чем с картошкой.
Арбузная редька идеально подходит для зимнего овощного карпачо. Нарежьте ее очень тонкими ломтиками, замочите ненадолго в холодной воде со льдом, чтобы ломтики стали хрустящими. Затем добавьте оливковое масло, соль, лимонный сок или ингредиенты более изысканные — боттаргу, сушеную икру макруруса или ароматное масло и сванскую соль. Кстати, в детстве моя бабушка готовила простой салат — тертая редька, жареный лук, сванская соль и сметана.
У зимних овощей очень насыщенный и глубокий вкус, поэтому они отлично подходят и для приготовления рагу — получается такой вегетарианской беф-бургиньон. В процессе тушения можно добавить томатную пасту, лук, грецкие орехи.
Фотографии: обложка – Tanee – stock.adobe.com, 1 – Люда Масловская, 2 – Shalom, Bar!, 3 – «Без рецепта»