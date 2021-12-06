Какие продукты покупать и что из них готовить зимой: Рассказывают шеф-повара

Достаньте из холодильника яйцо, чтобы оно успело стать менее холодным перед варкой — слишком холодное яйцо может треснуть при контакте с кипятком.

Гречку высыпьте в кастрюлю и залейте водой. Вода должна быть примерно на один сантиметр выше гречки. Посолите и варите на средне-низком огне до готовности. Вода должна полностью выпариться.

Пожарьте и порежьте миндаль произвольно.

Вскипятите две емкости с водой — для брокколи и яйца. Брокколи порежьте произвольными большими кусочками. Рекомендую использовать все части брокколи — листья, ножку, соцветия, это все съедобно и вкусно.

В кипящую воду аккуратно положите яйцо и поставьте таймер на 6 минут. Тогда яйцо получится с идеальным жидким желтком. Когда яйцо будет готово, обдайте его холодной водой и почистите.

В кипящую воду высыпьте брокколи и варите 3 минуты. В этом случае брокколи останется зеленой, сочной и хрустящей. Когда брокколи будет готова, слейте воду, в которой она варилась.

Зелень помойте и отделите листики.

В тарелку выложите гречку и брокколи. Яйцо разрежьте пополам и выложите сверху. Посыпьте зеленью, полейте маслом, по желанию добавьте немного лимонного сока. Поперчите и посыпьте миндалем.