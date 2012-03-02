На Покровке открылось еще одно кафе с грузинской кухней — «Хорошо сидим» — не типичный ресторан, заваленный коврами и деревенской утварью, а такой хромой, но всё же аналог «Хачапури». Новый проект «Ресторанного синдиката», который в этом году собирается стать сетью, открылся на месте итальянского ресторана на Покровке того же Кирилла Гусева — «Чентрале».

Интерьер ресторана глобально не меняли: оставили светлое дерево на полу, но застелили его коврами, на кирпичные стены повесили репродукции Пиросмани, простую деревянную мебель не меняли вовсе и не смогли удержаться и не всунуть в это всё виноградную лозу — для нее нашлось место под потолком, на деревянной люстре. Единственный человек в команде ресторана, имеющий прямое отношение хоть к чему-нибудь грузинскому, — шеф-повар Елена Диковская﻿. До «Хорошо сидим» Елена больше десяти лет работала су-шефом в новиковской «Кавказской пленнице». Для﻿ нового ресторана меню она придумывала вместе с бренд-шефом всех ресторанов «Синдиката» Ильей Тюковым. В итоге получился аналог «Хачапури» даже по виду: большинство блюд здесь подают на дощечках или в грубой посуде, сервируют так же, то есть никак: все столовые приборы сразу стоят на столе в прозрачном стакане, рядом с салфетками, солью и перцем.

Значительную часть меню «Хорошо сидим» составляют блюда, приготовленные на кеци — национальной грузинской глиняной сковороде: жареный сулугуни, чакапули, кучмачи, чахохбили, оджахури и еще десяток национальных блюд. Тут же делают шашлыки из телятины, свинины, баранины, курицы, корейки ягненка, цыпленка, овощей и даже картофеля. Довольно большие хинкали со свининой и говядиной, телятиной и бараниной в кафе готовят и вареные, и жареные. Есть четыре вида хачапури: по-аджарски, имеретинский, мегрельский и ачма. И два чебурека — с телятиной и с ягненком с зеленью. ﻿За десерты в «Хорошо сидим» отвечает бренд-кондитер «Ресторанного синдиката» Виктор Аверков﻿. Кроме традиционных грузинских сухофруктов, орехов, пахлавы и варенья, в меню есть медовик, «Наполеон» и абрикосовый торт с мацони и чачей. ﻿Из напитков интереснее всего местные настойки — с фейхоа, перцем и медом, кизиловая с перцем и абрикосовая.

Завтраков и обедов в «Хорошо сидим» нет и не будет: ресторан открывается в полдень. Зато по субботам и воскресеньям проходят детские праздники с аниматорами и мастер-классами.

АЛЕКСЕЙ КИЛИН Управляющий рестораном «Хорошо сидим» «Грузинская кухня сейчас очень популярна в Москве, и мы видели в создании такого ресторана большой потенциал. Это должно было быть демократичное место, так и вышло. Цены у нас невысокие, порции большие — всё с восточным размахом. При этом мы делали блюда не сильно острыми, так как это все-таки городское кафе для всех, а не сугубо национальное место, — у нас, можно сказать, современная грузинская кухня. На Покровке есть рестораны с итальянской кухней, да и вообще по городу их много. Поэтому именно на месте „Чентрале“ мы решили открыть грузинское кафе. Закрылись после Нового года на две недели, и за это время всё здесь поменяли. Планируем сделать из „Хорошо сидим“ сеть, но пока о конкретных местах речь не идет. Возможно, что по примеру той же „Чентрале“, у которой самый прибыльный ресторан в Крылатском, мы откроем „Хорошо сидим“ не только в центре».

Меню:

Хинкали со свининой и говядиной; с телятиной и зеленью; с бараниной — 49 рублей за шт ( 120 г)

— 49 рублей за шт ( Имеретинский хачапури — 290 рублей

Мегрельский хачапури — 290 рублей

Ачма — 220 рублей

Чебурек с ягнёнком и зеленью; с телятиной — 90 рублей

Харчо — 280 рублей

Хашлама из телятины — 290 рублей

Щавелевый суп с деревенским яйцом — 260 рублей

Куриный бульон с домашней лапшой — 190 рублей

Сулугуни, жаренный с помидорами — 320 рублей

Чахохбили — 380 рублей

Чакапули — 380 рублей

Харчо по-мегрельски — 420 рублей

Грибы с тархуном — 230 рублей

Жаркое из свиных ребрышек с баклажанами и помидорами — 380 рублей

Солянка по-сухумски — 360 рублей

Оджахури — 420 рублей

Рёбрышки ягнёнка с ткемали, луком и помидорами — 350 рублей

Цыплёнок тапака — 420 рублей

Чашушули — 420 рублей

Чанахи — 590 рублей

Форель в виноградном листе с грецкими орехами — 490 рублей

Черноморская камбала с картофелем и помидорами — 750 рублей

Шашлык из телятины — 450 рублей

Шашлык из корейки ягнёнка — 480 рублей

Шашлык из свинины — 310 рублей

Шашлык из семги — 450 рублей

Люля-кебаб из баранины — 320 рублей

Люля-кебаб из цыплёнка — 260 рублей

Шашлык овощной: баклажан, цукини, сладкий перец, помидор — 280 рублей

Шашлык из картофеля — 100 рублей

Соусы: сацибели, ткемали (красный, зелёный), наршараб, аджика, мацони, бажи, томатный, аджика зеленая — 30/40 рублей

Овощной салат с грецким орехом и кахетинским маслом — 310 рублей

Салат с телячьим языком — 320 рублей

Салат с ягнёнком — 380 рублей

Салат с тёплой куриной печенью и тархуном — 280 рублей

Овощная икра, приготовленная на углях — 290 рублей

Аджапсандал — 290 рублей

Пхали из свеклы, баклажанов, шпината — 280 рублей

Лобио из красной фасоли — 180 рублей

Сациви с цыплёнком — 270 рублей

Сельдь с тёплым картофелем и ароматным маслом — 150 рублей

Бастурма — 260 рублей за 50 г

Ассорти из домашних солений: малосольные и солёные огурцы, перец, помидоры, капуста — 350 рублей