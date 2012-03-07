Новое место (Петербург): Вок-кафе Mr. Chan Сетевой азиатский фаст-фуд с доставкой на улице Пестеля.
Фаст-фуд с азиатской кухней на улице Пестеля открыли Руслан Гафуров, Максим Комаров и Андрей Цыценко, которые развивают сеть вок-кафе в Петербурге. Как и их первое заведение на Аптекарском проспекте, новый Mr. Chan совмещает в себе службу доставки и небольшое кафе, где можно быстро поесть вок в картонных коробочках. За ближайший год учредители собираются открыть не меньше 5 новых фаст-фудов — они появятся на Васильевском острове и в Приморском районе.
Основу меню составляют рис и лапша. Стоимость блюда складывается в зависиимости от того, какие соусы и наполнители к ним добавить. Есть и готовые позиции, к примеру, азиатский бургер, салаты, спринг-роллы. Меню, в которое пока входит около 20 блюд, придумал шеф-повар Андрей Поляшов, который раньше работал в ресторане отеля Рэдиссон. Здесь нет радикально острых или специфических позиций, вся кухня адаптирована под массовый вкус. Напитки пока только самые простые — чай, кофе, соки, лимонад, но владельцы уже занимаются поиском азиатских поставщиков, которые могли бы привозить национальные продукты. Из алкоголя в Mr. Chan подают только пиво.
Минималистичный интерьер вок-кафе на Пестеля собираются использовать во всех будущих заведениях сети Mr. Chan. Обстановку хотели сделать простой, но запоминающейся, а в небольшом помещении нужно было организовать около 30 посадочных мест. Для этого пригласили молодого дизайнера Викторию Иванову, которая придумала эскизы мебели, цвет стен, декор и планировку.
РУСЛАН ГАФУРОВ
Совладелец кафе
Выдержки из меню:
- Салат из стеклянной лапши — 160 рублей
- Овощной салат — 110 рублей
- Рисовая лапша с креветками — 200 рублей
- Говядина по-сычуаньски — 200 рублей
- Овощное соте — 170 рублей
- Спринг-роллы с манго — 140 рублей
- Кольца кальмаров — 100 рублей
- Спринг-роллы с овощами — 140 рублей
- Азиатские шашлычки с картофелем фри — 150 рублей
- Фишкейки — 150 рублей
- Курица в темпуре с картофелем фри — 170 рублей
- Чай — 30 рублей
- Кофе заварной — 40 рублей
- Пиво Tuborg — 80 рублей за 0,3 литра
- Сок — 40 рублей за 0,2 литра
- Вода — 40 рублей
- Основа (пшеничная, яичная, гречишная, рисовая лапша, рис) — 130 рублей
- Добавка: курица — 30 рублей
- Добавка: креветки — 70 рублей
- Добавка: грибы шитаке — 50 рублей
- Добавка: ананас — 20 рублей
- Соус кокосовый — 20 рублей
Комментарии
очень вкусно! и с доставкой все хорошо, молодцы:)
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