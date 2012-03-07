Фаст-фуд с азиатской кухней на улице Пестеля открыли Руслан Гафуров, Максим Комаров и Андрей Цыценко, которые развивают сеть вок-кафе в Петербурге. Как и их первое заведение на Аптекарском проспекте, новый Mr. Chan совмещает в себе службу доставки и небольшое кафе, где можно быстро поесть вок в картонных коробочках. За ближайший год учредители собираются открыть не меньше 5 новых фаст-фудов — они появятся на Васильевском острове и в Приморском районе.

Основу меню составляют рис и лапша. Стоимость блюда складывается в зависиимости от того, какие соусы и наполнители к ним добавить. Есть и готовые позиции, к примеру, азиатский бургер, салаты, спринг-роллы. Меню, в которое пока входит около 20 блюд, придумал шеф-повар Андрей Поляшов, который раньше работал в ресторане отеля Рэдиссон. Здесь нет радикально острых или специфических позиций, вся кухня адаптирована под массовый вкус. Напитки пока только самые простые — чай, кофе, соки, лимонад, но владельцы уже занимаются поиском азиатских поставщиков, которые могли бы привозить национальные продукты. Из алкоголя в Mr. Chan подают только пиво.

Минималистичный интерьер вок-кафе на Пестеля собираются использовать во всех будущих заведениях сети Mr. Chan. Обстановку хотели сделать простой, но запоминающейся, а в небольшом помещении нужно было организовать около 30 посадочных мест. Для этого пригласили молодого дизайнера Викторию Иванову, которая придумала эскизы мебели, цвет стен, декор и планировку.

РУСЛАН ГАФУРОВ Совладелец кафе

«Мода на воки набирает обороты и, надеюсь, она будет существовать вечно, как мода на сэндвичи или пиццу. За границей вок уже давно стал вполне повседневной едой. И обычным бутербродом больше никого не увидишь. Поэтому мы будет очень активно развиваться именно в этом формате: кафе плюс доставка воков. Правда, пока доставка осуществляется только в радиусе 2–2,5 км от кафе. Сейчас наши основные клиенты — это молодые люди 20-30 лет, а также сотрудники офисов, которые постоянно заказывают у нас обеды. Есть несколько фирм, которые на протяжении месяца заказывают еду на всех сотрудников каждый день».







Выдержки из меню:

Салат из стеклянной лапши — 160 рублей

Овощной салат — 110 рублей

Рисовая лапша с креветками — 200 рублей

Говядина по-сычуаньски — 200 рублей

Овощное соте — 170 рублей

Спринг-роллы с манго — 140 рублей

Кольца кальмаров — 100 рублей

Спринг-роллы с овощами — 140 рублей

Азиатские шашлычки с картофелем фри — 150 рублей

Фишкейки — 150 рублей

Курица в темпуре с картофелем фри — 170 рублей

Чай — 30 рублей

Кофе заварной — 40 рублей

Пиво Tuborg — 80 рублей за 0,3 литра

Сок — 40 рублей за 0,2 литра

Вода — 40 рублей

Основа (пшеничная, яичная, гречишная, рисовая лапша, рис) — 130 рублей

Добавка: курица — 30 рублей

Добавка: креветки — 70 рублей

Добавка: грибы шитаке — 50 рублей

Добавка: ананас — 20 рублей

Соус кокосовый — 20 рублей