Новое место (Петербург): Caffe Centrale Небольшое итальянское кафе на Караванной улице с мороженым, домашней пастой и велосипедами на стенах.
Caffe Centrale на Караванной, 7 — кафе на итальянский лад со сдержанным интерьером и быстрым обслуживанием. Заведение открылось больше полугода назад, но только недавно здесь появилась полноценная кухня с 20 видами пицц, ризотто, супами и домашней пастой. В качестве консультантов для запуска бизнесмен Сергей, владелец кафе, пригласил Елену Кузнецову и Франко Казадеи, которым в Петербурге принадлежат Caffe Venezia и Caffe Italia. Они разработали интерьер и придумали первоначальное меню.
В Caffe Centrale достаточно стандартная итальянская кухня — привычный российскому потребителю набор пицц и салатов, домашние феттучини и талиателле. Пиццу готовит повар из Венеции. Отдельного внимания стоит мягкое мороженое Gelato с фруктами и печеньем. Его здесь больше 15 сортов. Алкогольное меню небольшое — 9 видов вина и несколько крепких напитков.
Создавая интерьер, владельцы не хотели прямых ассоциаций с Италией. Получилось, скорее, домашнее кафе без географической привязки — с множеством мелочей, диванными подушками с полосатой обивкой, классическими венскими стульями, плетеными абажурами и развешанными на стенах велосипедами. Caffe Centrale рассчитано на 40 мест, так что по вечерам, даже в будние дни, лучше бронировать стол. В конце весны здесь появится терраса.
МАРИНА ГРИГОРЬЕВА
Администратор кафе
Выдержки из меню:
- Пицца Margherita — 200 рублей
- Пицца Rucola e Parma — 380 рублей
- Пицца 4 Formaggi e Salame Piccante — 380 рублей
- Салат Капрезе — 220 рублей
- Брускетта — 250 рублей
- Панини с ветчиной и моцареллой — 200 рублей
- Суп Минестроне — 220 рублей
- Томатный суп — 220 рублей
- Мясная лазанья — 330 рублей
- Спагетти Карбонара — 360 рублей
- Пенне с овощами — 250 рублей
- Талиателле с креветками и черри — 320 рублей
- Ризотто с морепродуктами — 350 рублей
- Ньоки с сыром горгондзола и грецким орехом — 290 рублей
- Мороженое — 150 рублей за 2 шарика
- Кусок торта на выбор — 200 рублей
- Кофе ристретто — 120 рублей
- Кофе Латте — 140 рублей
- Горячий шоколад — 160 рублей
- Фраппе — 160 рублей
- Апельсиновый фреш — 210 рублей
- Вино San Marco красное полусухое — 190 рублей
- Виски Jameson — 280 рублей
- Граппа — 185 рублей
- Лимончелло — 180 рублей
Комментарии
Electra Amsterdam http://www.electrabike.ru/bikes/?line=5&model=30&id=180
Тэги
Прочее