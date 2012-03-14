Caffe Centrale на Караванной, 7 — кафе на итальянский лад со сдержанным интерьером и быстрым обслуживанием. Заведение открылось больше полугода назад, но только недавно здесь появилась полноценная кухня с 20 видами пицц, ризотто, супами и домашней пастой. В качестве консультантов для запуска бизнесмен Сергей, владелец кафе, пригласил Елену Кузнецову и Франко Казадеи, которым в Петербурге принадлежат Caffe Venezia и Caffe Italia. Они разработали интерьер и придумали первоначальное меню.

В Caffe Centrale достаточно стандартная итальянская кухня — привычный российскому потребителю набор пицц и салатов, домашние феттучини и талиателле. Пиццу готовит повар из Венеции. Отдельного внимания стоит мягкое мороженое Gelato с фруктами и печеньем. Его здесь больше 15 сортов. Алкогольное меню небольшое — 9 видов вина и несколько крепких напитков.

Создавая интерьер, владельцы не хотели прямых ассоциаций с Италией. Получилось, скорее, домашнее кафе без географической привязки — с множеством мелочей, диванными подушками с полосатой обивкой, классическими венскими стульями, плетеными абажурами и развешанными на стенах велосипедами. Caffe Centrale рассчитано на 40 мест, так что по вечерам, даже в будние дни, лучше бронировать стол. В конце весны здесь появится терраса.





МАРИНА ГРИГОРЬЕВА Администратор кафе



«Раньше на этом месте была очень харизматичная кофейня ДэФе — она появилась еще до того как в городе стали на каждом шагу открывать сетевые места, вроде КофеХаус. Здесь был кардинально другой интерьер и хозяева. Так как средний срок заведения обычно около 10 лет, то кафе морально устарело. Вместо него и открыли Caffe Centrale. Хотелось сделать заведение, атмосферу которого бы создавали не только интерьер и формат, но разговоры и смех посетителей, шипение кофе-машины, стук посуды. Так получилось, что в городе итальянские рестораны почти всегда довольно основательные, а к нам можно просто забежать и быстро перекусить».







Выдержки из меню:

Пицца Margherita — 200 рублей

Пицца Rucola e Parma — 380 рублей

Пицца 4 Formaggi e Salame Piccante — 380 рублей

Салат Капрезе — 220 рублей

Брускетта — 250 рублей

Панини с ветчиной и моцареллой — 200 рублей

Суп Минестроне — 220 рублей

Томатный суп — 220 рублей

Мясная лазанья — 330 рублей

Спагетти Карбонара — 360 рублей

Пенне с овощами — 250 рублей

Талиателле с креветками и черри — 320 рублей

Ризотто с морепродуктами — 350 рублей

Ньоки с сыром горгондзола и грецким орехом — 290 рублей

Мороженое — 150 рублей за 2 шарика

Кусок торта на выбор — 200 рублей

Кофе ристретто — 120 рублей

Кофе Латте — 140 рублей

Горячий шоколад — 160 рублей

Фраппе — 160 рублей

Апельсиновый фреш — 210 рублей

Вино San Marco красное полусухое — 190 рублей

Виски Jameson — 280 рублей

Граппа — 185 рублей

Лимончелло — 180 рублей