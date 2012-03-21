Ресторан «Склад № 5» при «Елисеевском магазине» открыл бизнесмен Евгений Пригожин, которому с 2010 года принадлежит здание на Невском, 56. Под его же управлением находится компания «Конкорд кейтеринг», а также заведения «Старая таможня», «Русский китч», «Русский ампир», Gloss Cafe и недавно разорившаяся сеть «Блин!Дональт's». Сейчас при историческом гастрономе работает два ресторана — «Мезонин» на втором этаже, в бывшей конторе братьев Елисеевых, и «Склад № 5» на месте погребов на цокольном этаже.

Кухню обоих ресторанов в «Елисеевском» курирует француз Жульен Лашено, обладатель звезды Мишлен. У «Склада № 5» есть и отдельный бренд-шеф Сергей Романов, прежде работавший в «Старой таможне» и «Поленте». Меню ресторана со стороны выглядит весьма неупорядоченно: тут и тартар по рецепту братьев Елисеевых, и пицца с бургерами, и воки. Такой географический и стилистический разброс объясняют личным видением владельца заведения. При ресторане есть небольшой погреб, где хранится более 200 сортов﻿ вин: от простых до коллекционных.

В интерьере пытались воссоздать дух мещанских заведений начала века. С 1902 года, когда открылся «Елисеевский», без изменений осталась только планировка, так как здание находится под надзором Росохранкультуры, и полки для бутылок на складе. Раньше здесь хранили оливковое масло, бальзамический уксус и вина. Мебель в двух залах делали на заказ по старинным рисункам. Винтажные светильники, тумбы, стол для изготовления домашней пасты и слайсеры для мяса, стоящие прямо посреди зала, закупили в итальянских антикварных магазинах. В глубине помещения оборудовали открытую кухню.





Сергей Романов, шеф-повар «Склада № 5»: «У нас с Жульеном Лашено есть непосредственный начальник, у которого были конкретные пожелания по поводу блюд в меню. Поэтому кухня такая разноплановая: от киш-лорена из печи до популярных сейчас воков. У нас есть домашняя паста, которую готовят прямо в зале, при посетителях. Хамон режут прямо здесь с помощью старинных машин. Место во многом ориентировано на туристов, и хотелось, чтобы каждый мог найти в меню что-то для себя. Есть, например, блюда так называемой дореволюционной русской кухни. Мы старались соответствовать общей концепции гастронома „Елисеевский“».





Выдержки из меню:

Ассорти альпийских колбас — 490 рублей

Томаты и моцарелла — 290 рублей

Артишоки маринованные — 200 рублей

Соленые грузди — 150 рублей

Мозговая кость с хрустящим тостом — 420 рублей

Тройная уха — 200 рублей

Минестроне — 270 рублей

Пицца «4 сыра» — 390 рублей

Киш-лорен — 200 рублей

Фирменный тартар из лосося по рецепту купцов Елисеевых — 600 рублей

Стейк из лосося с картофельным пюре — 540 рублей

Томленые свиные щечки с овощами — 700 рублей

Говядина в кисло-сладком соусе с яичной лапшой — 360 рублей

Морепродукты в устричном соусе с рисовой лапшой — 700 рублей

Клаб-сэндвич — 260 рублей

Фирменный бургер № 5 — 300 рублей

Чай с чабрецом на двоих — 170 рублей

Улун молочный — 250 рублей

Гляссе — 200 рублей

Американо — 120 рублей

Свежевыжатый сок — 150 рублей

Вода купцов Елисеевых — 110 рублей за пол-литра

Пиво купцов Елисеевых — 140 рублей за пол-литра

Вино белое Pinot Grigio — 250 рублей за бокал

Вино красное Malbec — 250 рублей за бокал

Ром Bacardi Blanca — 210 рублей

Джин Bombay Sapphire — 340 рублей





Ресторан «Склад № 5»

Невский пр., 56

Пн.-Вс.: 10:00–23:00

Тел.: 456-66-66



