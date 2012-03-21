Новое место (Петербург): Ресторан «Склад 5» Ресторан в бывших погребах «Елисеевского магазина» со старинными светильниками, столом для домашней пасты и открытой кухней.
Ресторан «Склад № 5» при «Елисеевском магазине» открыл бизнесмен Евгений Пригожин, которому с 2010 года принадлежит здание на Невском, 56. Под его же управлением находится компания «Конкорд кейтеринг», а также заведения «Старая таможня», «Русский китч», «Русский ампир», Gloss Cafe и недавно разорившаяся сеть «Блин!Дональт's». Сейчас при историческом гастрономе работает два ресторана — «Мезонин» на втором этаже, в бывшей конторе братьев Елисеевых, и «Склад № 5» на месте погребов на цокольном этаже.
Кухню обоих ресторанов в «Елисеевском» курирует француз Жульен Лашено, обладатель звезды Мишлен. У «Склада № 5» есть и отдельный бренд-шеф Сергей Романов, прежде работавший в «Старой таможне» и «Поленте». Меню ресторана со стороны выглядит весьма неупорядоченно: тут и тартар по рецепту братьев Елисеевых, и пицца с бургерами, и воки. Такой географический и стилистический разброс объясняют личным видением владельца заведения. При ресторане есть небольшой погреб, где хранится более 200 сортов вин: от простых до коллекционных.
В интерьере пытались воссоздать дух мещанских заведений начала века. С 1902 года, когда открылся «Елисеевский», без изменений осталась только планировка, так как здание находится под надзором Росохранкультуры, и полки для бутылок на складе. Раньше здесь хранили оливковое масло, бальзамический уксус и вина. Мебель в двух залах делали на заказ по старинным рисункам. Винтажные светильники, тумбы, стол для изготовления домашней пасты и слайсеры для мяса, стоящие прямо посреди зала, закупили в итальянских антикварных магазинах. В глубине помещения оборудовали открытую кухню.
Выдержки из меню:
- Ассорти альпийских колбас — 490 рублей
- Томаты и моцарелла — 290 рублей
- Артишоки маринованные — 200 рублей
- Соленые грузди — 150 рублей
- Мозговая кость с хрустящим тостом — 420 рублей
- Тройная уха — 200 рублей
- Минестроне — 270 рублей
- Пицца «4 сыра» — 390 рублей
- Киш-лорен — 200 рублей
- Фирменный тартар из лосося по рецепту купцов Елисеевых — 600 рублей
- Стейк из лосося с картофельным пюре — 540 рублей
- Томленые свиные щечки с овощами — 700 рублей
- Говядина в кисло-сладком соусе с яичной лапшой — 360 рублей
- Морепродукты в устричном соусе с рисовой лапшой — 700 рублей
- Клаб-сэндвич — 260 рублей
- Фирменный бургер № 5 — 300 рублей
- Чай с чабрецом на двоих — 170 рублей
- Улун молочный — 250 рублей
- Гляссе — 200 рублей
- Американо — 120 рублей
- Свежевыжатый сок — 150 рублей
- Вода купцов Елисеевых — 110 рублей за пол-литра
- Пиво купцов Елисеевых — 140 рублей за пол-литра
- Вино белое Pinot Grigio — 250 рублей за бокал
- Вино красное Malbec — 250 рублей за бокал
- Ром Bacardi Blanca — 210 рублей
- Джин Bombay Sapphire — 340 рублей
Комментарии
Свежий, несмотря на все попытки "состарить". Может потому, что не такие неуклюжие, с десятками тонн патины дешевой как у других? Тут есть настрой, это главное. Попадая из магазина... есть синергия. И несмотря на то, что половину блюд я бы запретил подавать как неудачные и несъедобные, или попросил бы повара доработать. Как же мало у нас мест, где удивляешься, "фишкам" придуманным, где десяток "необычностей", где отдыхаешь от нудной жратвы, во что превращается любая ресторанная жизнь с нашими "одинаковыми открытиями", как будто по одной схеме "шарики на входе-суши-шашлык-тирамису". А что можно действительно ругать, так только сервис. Меню такое пестрое, потому что публика пестрая, тут ничего серьезного делать нельзя. Для серьезного есть полусекретный "Мезонин". Турики будут довольны!
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