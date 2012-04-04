В феврале в здании бывшего кинотеатра «Слава» на Бухарестской открылся ресторан «Ялта» с ностальгическим интерьером и смешанной кухней. Имена владельцев пока держат в секрете, но говорят, что это их первый ресторанный проект, а в течение года они собираются запустить еще три. «Ялта» — полноценный общепит в спальном районе с большой площадью, высокими потолками, обилием дерева и трогательными отсылками к советскому прошлому.

В ресторане совместили европейскую, восточную и японскую кухню. Есть и шашлык с хачапури, и борщ с оливье, и моцарелла, и даже сашими. Шеф-повар ресторана Павел Булгаков-Стоянов, который занимался подбором блюд, раньше работал с Ginza Project. Меню оформили в виде журнала с историей Ялты, статьями про пионерлагерь «Артек» и выдержками из «Книги о вкусной и здоровой пище».

Пространство поделено на три зала, и, несмотря на то что ресторан претендует на статус семейного, два из них для курящих. Зато здесь есть просторная детская комната и няня, которая занимается с малышами. Интерьер стилизован под абстрактный прибрежный ресторан. О крымских заведениях должны напоминать желтые скатерти, клетчатая мебель, номерки в виде ракушек, рисунки на курортную тематику и несколько пальм. Есть только одно но: из панорамных окон видно не Черное море, а пейзажи Купчина.



ПАВЕЛ БУЛГАКОВ-СТОЯНОВ Шеф-повар

«Составляя меню, мы географически ориентировались на Ялту и побережье Черного моря. У нас есть и типичные советские блюда из „Книги о вкусной и здоровой пище“, и хачапури, и домашний тархун. К этому добавили самые популярные европейские позиции, а также японскую кухню — суши, роллы, сашими. Без этого все-таки никак. Сейчас расширяем меню и со временем будем его постоянно обновлять. У нас демократичный ресторан, без вечерней кухни. В основном к нам приходят взрослые люди, которые живут здесь, часто с детьми. По выходным играет живая музыка, а для детей всю неделю, кроме понедельника и вторника, работает няня».



Выдержки из меню:

Селедка с картофелем — 290 рублей

Свекольная икра — 220 рублей

Салат из свежих овощей с яйцом-пашот — 310 рублей

Оливье с телятиной — 330 рублей

«Цезарь» с цыпленком гриль — 340 рублей

Лобио «Харкалия» — 290 рублей

Хачапури по-аджарски — 310 рублей

Равиоли с лососем и судаком — 320 рублей

Южная уха — 280 рублей

Томатный суп-пюре — 260 рублей

Стейк рибай — 790 рублей

Филе форели — 440 рублей

Шашлык из баранины — 590 рублей

Восточный плов — 380 рублей

Хинкали — 410 рублей

Рулька ягненка — 620 рублей

Судак по-польски с мятым картофелем — 410 рублей

Томленая гречневая каша — 160 рублей

Ролл с угрем — 290 рублей

Сашими «Гребешок» — 320 рублей

Острые суши «Лосось» — 80 рублей

Сорбет, мороженое — 70 рублей

Чизкейк — 260 рублей

Вареники с вишней и сладким топленым маслом — 230 рублей

Вино розовое Montefiore Rosato — 150 рублей за бокал

Вино белое домашнее — 150 рублей за бокал

Херес «Массандра» — 1 610 рублей за бутылку

Ананасовый фреш — 180 рублей

Облепиховый морс — 140 рублей

Тархун домашний — 110 рублей

Латте — 160 рублей

Чай Дарджилинг Эрл Грей — 210 рублей за маленький чайник, 330 рублей за большой чайник