Новое место (Петербург): «Ялта» Ресторан в Купчине со смешанной кухней, ностальгическим интерьером курортных заведений и панорамным видом на спальный район.
В феврале в здании бывшего кинотеатра «Слава» на Бухарестской открылся ресторан «Ялта» с ностальгическим интерьером и смешанной кухней. Имена владельцев пока держат в секрете, но говорят, что это их первый ресторанный проект, а в течение года они собираются запустить еще три. «Ялта» — полноценный общепит в спальном районе с большой площадью, высокими потолками, обилием дерева и трогательными отсылками к советскому прошлому.
В ресторане совместили европейскую, восточную и японскую кухню. Есть и шашлык с хачапури, и борщ с оливье, и моцарелла, и даже сашими. Шеф-повар ресторана Павел Булгаков-Стоянов, который занимался подбором блюд, раньше работал с Ginza Project. Меню оформили в виде журнала с историей Ялты, статьями про пионерлагерь «Артек» и выдержками из «Книги о вкусной и здоровой пище».
Пространство поделено на три зала, и, несмотря на то что ресторан претендует на статус семейного, два из них для курящих. Зато здесь есть просторная детская комната и няня, которая занимается с малышами. Интерьер стилизован под абстрактный прибрежный ресторан. О крымских заведениях должны напоминать желтые скатерти, клетчатая мебель, номерки в виде ракушек, рисунки на курортную тематику и несколько пальм. Есть только одно но: из панорамных окон видно не Черное море, а пейзажи Купчина.
Выдержки из меню:
- Селедка с картофелем — 290 рублей
- Свекольная икра — 220 рублей
- Салат из свежих овощей с яйцом-пашот — 310 рублей
- Оливье с телятиной — 330 рублей
- «Цезарь» с цыпленком гриль — 340 рублей
- Лобио «Харкалия» — 290 рублей
- Хачапури по-аджарски — 310 рублей
- Равиоли с лососем и судаком — 320 рублей
- Южная уха — 280 рублей
- Томатный суп-пюре — 260 рублей
- Стейк рибай — 790 рублей
- Филе форели — 440 рублей
- Шашлык из баранины — 590 рублей
- Восточный плов — 380 рублей
- Хинкали — 410 рублей
- Рулька ягненка — 620 рублей
- Судак по-польски с мятым картофелем — 410 рублей
- Томленая гречневая каша — 160 рублей
- Ролл с угрем — 290 рублей
- Сашими «Гребешок» — 320 рублей
- Острые суши «Лосось» — 80 рублей
- Сорбет, мороженое — 70 рублей
- Чизкейк — 260 рублей
- Вареники с вишней и сладким топленым маслом — 230 рублей
- Вино розовое Montefiore Rosato — 150 рублей за бокал
- Вино белое домашнее — 150 рублей за бокал
- Херес «Массандра» — 1 610 рублей за бутылку
- Ананасовый фреш — 180 рублей
- Облепиховый морс — 140 рублей
- Тархун домашний — 110 рублей
- Латте — 160 рублей
- Чай Дарджилинг Эрл Грей — 210 рублей за маленький чайник, 330 рублей за большой чайник
Комментарии
Все-таки есть что-то в чем Лебедев не прав - если В Купчине, тогда она - Купчина. Но Купчино - оно
В ней, знатной купчине, было кило 120 мяса.
брр...
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