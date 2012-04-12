Новое заведение Warszawa на Казанской улице в эту среду открылось в тестовом режиме, хотя официально для широкой публики заработает лишь в субботу. Основали его совладельцы бара «Безназвания» Михаил Стрелков и Илья Реутов. Несмотря на успех первого проекта, ориентированного в основном на ночные вечеринки, Михаил и Илья решили попробовать новый формат, который часто встречается в Восточной Европе, — отсюда и название. В итоге получился дружественный кафетерий с легким алкогольным уклоном, где по вечерам играют диджеи, а днем показывают кино.

В переделанной квартире на первом этаже исторического дома воспроизвели интерьер восточноевропейского и немного провинциального бара: стены выкрасили в темно-зеленый, за самодельной стойкой поставили дубовый сервант, столы и стулья привезли из Польши. При этом большую часть ремонта сделали своими руками.

В Warszawa не планируют вечеринок с безумными танцами, зато предусмотрели много сидячих мест, а также сладости и кофе в меню. Из алкоголя пока наливают несколько сортов пива из Чехии и Германии, сидр, портвейн. Со временем здесь появятся крепкие напитки, домашние настойки и сэндвичи.



ИЛЬЯ РЕУТОВ

Генеральный директор бара «Безназвания» (BZN) и Warszawa «И в концепции, и в интерьере мы ориентировались на Восточную Европу, где много маленьких баров, где можно выпить кофе, посидеть днем с друзьями, вечером послушать диджеев. Название придумали очень быстро, сразу знали, что оно должно быть связано с одним из городов. Сначала думали про „Бухарест“, но появилась бы некоторая вульгарная составляющая. „Будапешт“ — слишком мужское слово, а „Варшава“ — как раз то, что надо, с легким женским уклоном. В голландском языке есть отдельный термин для заведений, которые не являются в полной мере кафе, но и не становятся трэшевыми барами. Таких в Петербурге почти нет. Эмигрировать нам не хочется, но часть дружелюбной европейской атмосферы хотелось привнести. Формат заведения созрел давно. Но катализатором стало очень хорошее место, которое нам подвернулось в центре, оно не слишком маленькое, но достаточно камерное для того, чтобы сделать домашне-дружественно-семейное кафе».

Выдержки из меню:

Эспрессо — 80 рублей

Двойной эспрессо — 120 рублей

Американо — 80 рублей

Латте — 150 рублей

Чай в чайнике — 100 рублей

Пиво Zubr светлое, Чехия — 130 рублей за 0,3 литра, 170 рублей за 0,5 литра

Andechs пшеничное нефильтрованное, Германия — 150 рублей за 0,3 литра, 170 рублей за 0,5 литра

Сидр Kiss, Литва — 120 рублей за 0,3 литра, 160 рублей за 0,5 литра

Портвейн — 150 рублей

Пирожное «Картошка» — 70 рублей

Лимонный пирог — 50 рублей

Печенье «Ассорти» — 80 рублей

Овсяный батончик — 50 рублей