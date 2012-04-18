Гастрономический проект «Компот» на Казанской — семейная лавка Саши Гусевой и ее мужа Сейдамета Куртасанова, которые совместили небольшую бакалею с площадкой для кулинарных мероприятий. Пока здесь продают около 200 видов специй, трав, сублимированных ягод и сухофруктов, но в ближайшие месяцы число позиций приблизится к тысяче. В «Компоте» появятся масла, чаи, крупы, собственные смеси специй и заготовки: от розового варенья до соленых арбузов. Массовых поставок здесь нет. Травы и орехи мама Сейдамета присылает из Крыма. Остальные продукты везут из Узбекистана, Дагестана, Грузии, Абхазии, Украины, Турции, Индии, Ливии. В каждой стране у владельцев магазина есть друзья, которые лично знакомятся с поставщиками и выбирают товар. Если нужен конкретный экзотический продукт, например барбадосская ваниль, его найдут и привезут. Скоро в лавке появится каталог, по которому можно будет делать заказы.

Интерьер магазина придумала Алена Александрова (магазин «ТЧК»). Главная идея была в том, чтобы не раскладывать товар на прилавках, а помещать в стеклянные банки в стене. Таким образом специи, травы и ягоды сохраняются значительно лучше, а место остается свободным, так что ассортимент можно увеличить в несколько раз. Ремонт сделали за месяц с помощью родственников, которые красили стены и собирали мебель по эскизам дизайнера. Во втором зале оборудовали открытую кухню, где будут проводить регулярные события и готовить для себя и сотрудников.

«Компот» — это «третье место» в сфере кулинарии. Сюда будут приходить не только за покупками, но и для обмена знаниями и опытом. Скоро появится расписание лекций, дегустаций и презентаций, а также небольшая библиотека с книгами по кулинарии.﻿ Часть воркшопов будут благотворительными, в поддержку детского «Упсала-цирка».

Культуру домашней бакалеи Саша и Сейдамет планируют распространить по всему городу. К осени они откроют еще два магазина, в Приморском и Выборгском районах. Летом «Компот» запустит сеть небольших лавок на колесах, где будут продавать морсы, домашние лимонады, орехи и цукаты. А пока ребята ежедневно устраивают дружеские посиделки, пекут пироги и учат соседей подбирать правильные специи.

СЕЙДАМЕТ КУРТАСАНОВ Совладелец «Компота» «Саша долгое время работала в HoReCa, а я — в крупной ретейл-компании. Опыт у нас большой, кулинарией мы увлекаемся давно и хотим распространять культуру правильного приготовления пищи . Кстати, активно налаживаем отношения с соседями, иногда они даже заходят к нам поужинать. Нам нравится европейский формат домашних лавок, где хозяева работают сами, а товар привозят небольшими партиями. Магазинные специи сильно отличаются от тех, которые продаем мы: качество первых намного ниже. В магазинах даже не знают, что орехи нужно хранить в холодильнике, иначе они быстро горкнут. А в готовые смеси не всегда добавляют нужные компоненты, так как они очень дорогие. Чтобы сделать правильное карри или хмели-сунели, необходимо от 20 до 40 ингредиентов. Кроме привычных специй, мы будем привозить очень редкие, некоторые под заказ. У нас продаются сублимированные ягоды — те, из которых в вакууме выходит вся вода, но они полностью сохраняют вкус и свойства. Раньше такие можно было достать только в аптеках».



Цены:

Перец белый — 90 рублей за 100 граммов

Кардамон — 35 рублей за 10 граммов

Карри — 30 рублей за 100 граммов

Орегано — 30 рублей за 50 граммов

Корица целая — 50 рублей за 100 граммов

Паприка красная — 35 рублей за 50 граммов

Джамбул — 50 рублей за 100 граммов

Сушеный лук — 50 рублей за 50 граммов

Петрушка — 50 рублей за 50 граммов

Женьшень — 175 рублей за 50 граммов

Имбирь корень — 40 рублей за 50 граммов

Кольца ананаса — 100 рублей за 200 граммов

Инжир — 230 рублей за 250 граммов

Пекан — 300 рублей за 200 граммов

Кедровый орех неочищенный — 120 рублей за 250 граммов

Грецкий орех очищенный — 350 рублей за 250 граммов

Фундук — 60 рублей за 250 граммов

Сублимированная клюква — 250 рублей за 100 граммов

Сублимированная клубника — 300 рублей за 100 граммов

Сублимированная малина — 310 рублей за 100 граммов

Персик сушеный — 75 рублей за 250 граммов

Папайя — 75 рублей за 250 граммов

Хлопья томатов — 60 рублей за 100 граммов

Вишня цукат — 80 рублей за 200 граммов

Груша цукат — 75 рублей за 250 граммов

Изюм — 100 рублей за 250 граммов

Кокос — 100 рублей за 200 граммов