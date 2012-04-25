«Общество чистых тарелок» — второй проект владельцев бара Mishka: бывшего редактора и ресторанного критика Натальи Святогор, Кирилла Иванова из группы СБПЧ и увлечённого кулинара Саши Берковского, который стал шеф-поваром нового места. В отличие от первого заведения, здесь больше кормят, чем поят, в том числе и по ночам: с воскресенья по четверг кухня работает до 2, а по пятницам и субботам — до 6 утра. ﻿По выходным здесь будут играть диджеи, но танцевальных вечеринок устраивать не собираются. 

Интерьером кафе-бара занималась молодой дизайнер Ася Иконникова. Красить стены, укладывать сосновые полы и руководить ремонтом ей помогал Родион Авешников. Небольшое помещение почти полностью заполнено деревянными столами, репликами французских цветных стульев Tolix и лампами Moooi. Свободное место, чтобы толпиться и пританцовывать, есть разве что у барной стойки, которую собрали по эскизам Аси. Курить в заведении можно только рядом с баром в глубине зала. 

За основу меню взяли несколько видов бургеров и широкую винную карту. Чтобы формат не был слишком специфичным для Петербурга, добавили несколько простых блюд — тех, что любят и хорошо готовят ребята из команды «Мишки» и «Общества». Салаты в меню предлагают в двух вариантах — лёгкие и большие. Отдельным пунктом идут вегетарианские позиции. Помимо вина, пива и крепкого спиртного, в «Обществе» есть дюжина фирменных коктейлей. «Честный боярский» здесь готовят с домашним гренадином, «Дюшес-самогон» — из специального ликёра с запахом грушевого лимонада, а шот-сет «Принцесса-балерина» — из йогуртового ликёра, который однажды по ошибке попал в бар «Мишка», но оказался весьма популярным. Кстати, до того, как придумать нынешнее название, владельцы хотели, чтоб новое место носило имя «Принцесса-балерина».



АЛЕКСАНДР БЕРКОВСКИЙ

 Совладелец кафе-бара
 

«Первоначально нас очень привлекал формат бургеры плюс вино — он довольно незаезженный. В Петербурге сложно найти хорошее несетевое место, где подают классные бургеры и при этом есть качественная и демократичная винная карта. Так что ниша была практически свободна. Потом мы поняли, что это слишком узкий формат, и решили расширить меню в сторону более простых блюд, которые не претендуют на звание высокой гастрономии, но при этом честно и вкусно приготовлены. Привычные борщ, котлеты и бефстроганов — ведь совсем не просто найти их в хорошем исполнении. 
Отдельное меню мы разработали для вегетарианцев. Публика, скорее всего, будет чуть старше, чем в „Мишке“, туда ходят люди от 18. А те, кто готов тратиться на еду, — это уже немного другая аудитория. Но тем не менее мы останемся вполне демократичным местом, тем более что в „Обществе чистых тарелок“ мы всё-таки кормим людей».


Выдержки из меню:

  • Салат из свежих овощей — 140 руб.
  • Рататуй — 190 руб.
  • Печёная тыква и курица с виноградом, проростками сои и соусом блю-чиз — 240 руб.
  • Крем-суп из свёклы — 160 руб.
  • Борщ — 190 руб.
  • Кускус с карри, фетой и кинзой — 260 руб.
  • Кесадилья с овощами и сыром — 240 руб.
  • Шаверма — 240 руб.
  • Чизбургер — 240 руб.
  • Фирменный бургер «Общества» — 290 руб.
  • Курица терияки — 260 руб.
  • Бефстроганов — 260 руб.
  • Лосось на гриле — 280 руб.
  • Блины с кленовым сиропом — 130 руб.
  • Блины с сыром дор-блю — 190 руб.
  • Грушевый крэмбл — 180 руб.
  • Сырники — 160 руб.
  • Сулугуни в тёплом лаваше — 120 руб.
  • Винная тарелка — 250 руб.
  • Американо — 100 руб.
  • Какао — 150 руб.
  • Сидр — 100/150 руб.
  • Вино белое «Ундуррага Сантьяго» — 190 руб. за бокал.
  • Вино розовое «Листел Вин де Сабль» — 230 руб. за бокал.
  • Вино игристое «Делапьер» брют — 230 руб.
  • Портвейн красный — 220 руб.
  • Водка Eristoff — 100 руб.
  • «Арарат» — 200 руб.
  • Виски Jack Daniel’s — 270 руб.
  • Негрони — 280 руб.
  • Шот «Ревень» — 130 руб.
  • Шот-сет «Принцесса-балерина» — 500 руб.
  • Коктейль «Дюшес-самогон» — 280 руб.

 

Кафе-бар «Общество чистых тарелок»
Гороховая, 13
Вс.–чт: 11:00–02:00
Пт.–сб: 12:00–06:00
Тел.: 934-97-64
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Фотографии: Дмитрий Цыренщиков