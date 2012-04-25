Новое место (Петербург): «Общество чистых тарелок» Открытый владельцами Mishka кафе-бар на Гороховой с бургерами, вином и работающей по ночам кухней.
«Общество чистых тарелок» — второй проект владельцев бара Mishka: бывшего редактора и ресторанного критика Натальи Святогор, Кирилла Иванова из группы СБПЧ и увлечённого кулинара Саши Берковского, который стал шеф-поваром нового места. В отличие от первого заведения, здесь больше кормят, чем поят, в том числе и по ночам: с воскресенья по четверг кухня работает до 2, а по пятницам и субботам — до 6 утра. По выходным здесь будут играть диджеи, но танцевальных вечеринок устраивать не собираются.
Интерьером кафе-бара занималась молодой дизайнер Ася Иконникова. Красить стены, укладывать сосновые полы и руководить ремонтом ей помогал Родион Авешников. Небольшое помещение почти полностью заполнено деревянными столами, репликами французских цветных стульев Tolix и лампами Moooi. Свободное место, чтобы толпиться и пританцовывать, есть разве что у барной стойки, которую собрали по эскизам Аси. Курить в заведении можно только рядом с баром в глубине зала.
За основу меню взяли несколько видов бургеров и широкую винную карту. Чтобы формат не был слишком специфичным для Петербурга, добавили несколько простых блюд — тех, что любят и хорошо готовят ребята из команды «Мишки» и «Общества». Салаты в меню предлагают в двух вариантах — лёгкие и большие. Отдельным пунктом идут вегетарианские позиции. Помимо вина, пива и крепкого спиртного, в «Обществе» есть дюжина фирменных коктейлей. «Честный боярский» здесь готовят с домашним гренадином, «Дюшес-самогон» — из специального ликёра с запахом грушевого лимонада, а шот-сет «Принцесса-балерина» — из йогуртового ликёра, который однажды по ошибке попал в бар «Мишка», но оказался весьма популярным. Кстати, до того, как придумать нынешнее название, владельцы хотели, чтоб новое место носило имя «Принцесса-балерина».
Выдержки из меню:
- Салат из свежих овощей — 140 руб.
- Рататуй — 190 руб.
- Печёная тыква и курица с виноградом, проростками сои и соусом блю-чиз — 240 руб.
- Крем-суп из свёклы — 160 руб.
- Борщ — 190 руб.
- Кускус с карри, фетой и кинзой — 260 руб.
- Кесадилья с овощами и сыром — 240 руб.
- Шаверма — 240 руб.
- Чизбургер — 240 руб.
- Фирменный бургер «Общества» — 290 руб.
- Курица терияки — 260 руб.
- Бефстроганов — 260 руб.
- Лосось на гриле — 280 руб.
- Блины с кленовым сиропом — 130 руб.
- Блины с сыром дор-блю — 190 руб.
- Грушевый крэмбл — 180 руб.
- Сырники — 160 руб.
- Сулугуни в тёплом лаваше — 120 руб.
- Винная тарелка — 250 руб.
- Американо — 100 руб.
- Какао — 150 руб.
- Сидр — 100/150 руб.
- Вино белое «Ундуррага Сантьяго» — 190 руб. за бокал.
- Вино розовое «Листел Вин де Сабль» — 230 руб. за бокал.
- Вино игристое «Делапьер» брют — 230 руб.
- Портвейн красный — 220 руб.
- Водка Eristoff — 100 руб.
- «Арарат» — 200 руб.
- Виски Jack Daniel’s — 270 руб.
- Негрони — 280 руб.
- Шот «Ревень» — 130 руб.
- Шот-сет «Принцесса-балерина» — 500 руб.
- Коктейль «Дюшес-самогон» — 280 руб.
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