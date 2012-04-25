«Общество чистых тарелок» — второй проект владельцев бара Mishka: бывшего редактора и ресторанного критика Натальи Святогор, Кирилла Иванова из группы СБПЧ и увлечённого кулинара Саши Берковского, который стал шеф-поваром нового места. В отличие от первого заведения, здесь больше кормят, чем поят, в том числе и по ночам: с воскресенья по четверг кухня работает до 2, а по пятницам и субботам — до 6 утра. ﻿По выходным здесь будут играть диджеи, но танцевальных вечеринок устраивать не собираются.

Интерьером кафе-бара занималась молодой дизайнер Ася Иконникова. Красить стены, укладывать сосновые полы и руководить ремонтом ей помогал Родион Авешников. Небольшое помещение почти полностью заполнено деревянными столами, репликами французских цветных стульев Tolix и лампами Moooi. Свободное место, чтобы толпиться и пританцовывать, есть разве что у барной стойки, которую собрали по эскизам Аси. Курить в заведении можно только рядом с баром в глубине зала.

За основу меню взяли несколько видов бургеров и широкую винную карту. Чтобы формат не был слишком специфичным для Петербурга, добавили несколько простых блюд — тех, что любят и хорошо готовят ребята из команды «Мишки» и «Общества». Салаты в меню предлагают в двух вариантах — лёгкие и большие. Отдельным пунктом идут вегетарианские позиции. Помимо вина, пива и крепкого спиртного, в «Обществе» есть дюжина фирменных коктейлей. «Честный боярский» здесь готовят с домашним гренадином, «Дюшес-самогон» — из специального ликёра с запахом грушевого лимонада, а шот-сет «Принцесса-балерина» — из йогуртового ликёра, который однажды по ошибке попал в бар «Мишка», но оказался весьма популярным. Кстати, до того, как придумать нынешнее название, владельцы хотели, чтоб новое место носило имя «Принцесса-балерина».







АЛЕКСАНДР БЕРКОВСКИЙ Совладелец кафе-бара

«Первоначально нас очень привлекал формат бургеры плюс вино — он довольно незаезженный. В Петербурге сложно найти хорошее несетевое место, где подают классные бургеры и при этом есть качественная и демократичная винная карта. Так что ниша была практически свободна. Потом мы поняли, что это слишком узкий формат, и решили расширить меню в сторону более простых блюд, которые не претендуют на звание высокой гастрономии, но при этом честно и вкусно приготовлены. Привычные борщ, котлеты и бефстроганов — ведь совсем не просто найти их в хорошем исполнении. Отдельное меню мы разработали для вегетарианцев. Публика, скорее всего, будет чуть старше, чем в „Мишке“, туда ходят люди от 18. А те, кто готов тратиться на еду, — это уже немного другая аудитория. Но тем не менее мы останемся вполне демократичным местом, тем более что в „Обществе чистых тарелок“ мы всё-таки кормим людей».



Выдержки из меню:

Салат из свежих овощей — 140 руб.

Рататуй — 190 руб.

190 руб. Печёная тыква и курица с виноградом, проростками сои и соусом блю-чиз — 240 руб.

240 руб. Крем-суп из свёклы — 160 руб.

160 руб. Борщ — 190 руб.

190 руб. Кускус с карри, фетой и кинзой — 260 руб.

260 руб. Кесадилья с овощами и сыром — 240 руб.

240 руб. Шаверма — 240 руб.

240 руб. Чизбургер — 240 руб.

240 руб. Фирменный бургер «Общества» — 290 руб.

290 руб. Курица терияки — 260 руб.

260 руб. Бефстроганов — 260 руб.

260 руб. Лосось на гриле — 280 руб.

280 руб. Блины с кленовым сиропом — 130 руб.

130 руб. Блины с сыром дор-блю — 190 руб.

190 руб. Грушевый крэмбл — 180 руб.

180 руб. Сырники — 160 руб.

160 руб. Сулугуни в тёплом лаваше — 120 руб.

120 руб. Винная тарелка — 250 руб.

250 руб. Американо — 100 руб.

100 руб. Какао — 150 руб.

150 руб. Сидр — 100/150 руб.

100/150 руб. Вино белое «Ундуррага Сантьяго» — 190 руб. за бокал.

190 руб. за бокал. Вино розовое «Листел Вин де Сабль» — 230 руб. за бокал.

230 руб. за бокал. Вино игристое «Делапьер» брют — 230 руб.

230 руб. Портвейн красный — 220 руб.

220 руб. Водка Eristoff — 100 руб.

100 руб. «Арарат» — 200 руб.

200 руб. Виски Jack Daniel’s — 270 руб.

270 руб. Негрони — 280 руб.

280 руб. Шот «Ревень» — 130 руб.

130 руб. Шот-сет «Принцесса-балерина» — 500 руб.

500 руб. Коктейль «Дюшес-самогон» — 280 руб.