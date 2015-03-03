На Малом проспекте П. С., 82 открылась мини-кофейня «Домик Пончкофф», специализирующаяся на пончиках. Первое заведение этой же сети несколько месяцев работает на Гороховой улице.

В кофейне продают пончики, печенье, капкейки и панини собственного производства. Пончик с нутеллой стоит 70 рублей, шоколадный кукис — 50 рублей; чашка капучино обойдётся в 130 рублей. В обоих филиалах пончики можно съесть на месте, взять с собой или заказать на дом: доставка работает по всем районам Петербурга.

Мини-кафе занимает небольшое помещение с авторским граффити, изображающим пончики. В заведении всего несколько посадочных мест, так как создатели делают упор на формат To Go.

В ближайшие полгода владельцы «Пончкофф» планируют открыть ещё несколько кофеен, а также запустить передвижной фургон с пончиками.