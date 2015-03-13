В Ботаническом саду мы стояли ещё с нашей мобильной кофейней Fly Fly — сложились хорошие отношения с руководством, и оно приняло наш новый проект. Сюда мы два года назад попали благодаря главе этого муниципального округа: он периодически заказывал у нас кофе, а затем заметил в отделении полиции, куда нас доставили из-за работы этой же самой кофейни. Он попросил нас отпустить, а потом сам договорился с Ботаническим садом, — с тех пор мы здесь.

Идея была в том, чтобы сделать профессиональную кухню в мобильном формате. Всё, что у нас в городе было до этого, — это полумеры, когда на чём-то экономилось, например на отделке специальными пищевыми материалами. Мы на этом экономить не стали, решили, раз уж делать, то делать так, чтобы было и самим приятно, и для людей безопасно. Большая проблема состоит в том, чтобы обеспечить электричеством всё оборудование. Мы перебрали все варианты, пока в одном месте не наткнулись на печку Josper. Недолго думая взяли новую печку, самый маленький размер. В принципе, в ней можно приготовить любые продукты, кроме выпечки, не только мясо. Сейчас мы учимся на ней работать, ставим меню. Ботанический сад — хорошая площадка для того, чтобы пробовать. Главное, что у нас нет никаких полуфабрикатов, мы сами делаем фарш и знаем, из чего готовим.

Думаю, никто из создателей хоспера не знал, что когда-нибудь их печка встанет в фургон. В принципе, в мире ещё никто такого не делал. Модифицировать её не пришлось: там изначально заложена возможность работы в помещении, для этого даже не нужен дымоход. Мы его на всякий случай сделали, и не зря. Технологически ещё не всё идеально — иногда дым валит откуда только можно, — но, думаю, мы сможем это решить с помощью более мощной вытяжки.