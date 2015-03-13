Фургон Forest Camp в Ботаническом саду Кафе в фургоне, где не хуже, чем в ресторане, готовят бургеры и сосиски в испанской печи Josper, глинтвейн и недорогой кофе
Симпатичный фургончик Forest Camp, который в минувшие выходные начал работать в Ботаническом саду — новый проект создателей мобильной кофейни Fly Fly, к запуску которого долго и основательно готовились. Автомобиль модели Mersedes Benz T1 перегоняли в Петербург из Владимира. Его купили у местного мастера, так что несмотря на солидный возраст (модель выпущена в 1995 году), машина досталась новым владельцам в идеальном состоянии. Взять подержанную машину владельцы Forest Camp решились из-за соображений экономии: почтовый фургон, выпущенный в Германии, а затем ввезённый на территорию СНГ небольшой партией в две тысячи штук, обошёлся в 300 тысяч рублей.
Гораздо больших вложений потребовала последующая модификация фургона. Корпус перекрасили из жёлтого в зелёный, обшили деревом и искусственным газоном. Внутри разместили каркас, испанскую печку Josper, на которой готовят мясо во многих ресторанах мира, кофемашину, вытяжку и холодильник. Помимо своей функциональности, Josper помог избежать излишних затрат на электричество: он работает на углях. Сейчас в печи готовят несколько видов бургеров — с мясом, курицей и овощами — и сосиски с овощами. Все блюда стоят по 200 рублей, причём порции далеко не маленькие. Все ингредиенты стараются заготавливать сами, правда, булочки, которые в Forest Camp выглядят на манер бейглов с дыркой посередине, приходится покупать: испечь их в фургоне невозможно.
Forest Camp
Фуд-трак c бургерами и сосисками, приготовленными в хоспере
Адрес: Ботанический сад
(вход с улицы Профессора Попова)
Время работы:
пн.–пт. с 11:00 до 17:00,
сб.–вс. с 10:00 до 18:00
Кофе готовят из свежеобжаренных зёрен Lavazza в кофемашине Sanremo, которую перевезли из стационарного кафе Fly Fly (сейчас оно закрыто). С ним особенно приятно прогуляться по Ботаническому саду — американо, капучино или латте можно взять в обычном или большом размере, в последнем случае стоимость увеличится на 50 рублей. По выходным стараются готовить глинтвейн.
Меню Forest Camp в ближайшее время будет трансформироваться: появятся бургеры с креветкой и вегетарианской котлетой, в более далёкой перспективе — стейки и другие сэндвичи. Сейчас команда старается усовершенствовать рецептуру и тестирует меню на первых посетителях, которые приходят в Ботанический сад. К концу апреля создатели надеются встать в более оживлённой точке в центре, но для этого нужно сначала пройти бюрократические сложности, связанные с арендой и оформлением всех документов (уличный фургон по существующему законодательству считается ларьком). Кроме того, один из основателей проекта Иван Олийник планирует организовать в городе фестиваль фуд-траков — пока за темой можно следить в его сообществе Food Truck Russia.
Иван Олийник
создатель
Forest Camp
В Ботаническом саду мы стояли ещё с нашей мобильной кофейней Fly Fly — сложились хорошие отношения с руководством, и оно приняло наш новый проект. Сюда мы два года назад попали благодаря главе этого муниципального округа: он периодически заказывал у нас кофе, а затем заметил в отделении полиции, куда нас доставили из-за работы этой же самой кофейни. Он попросил нас отпустить, а потом сам договорился с Ботаническим садом, — с тех пор мы здесь.
Идея была в том, чтобы сделать профессиональную кухню в мобильном формате. Всё, что у нас в городе было до этого, — это полумеры, когда на чём-то экономилось, например на отделке специальными пищевыми материалами. Мы на этом экономить не стали, решили, раз уж делать, то делать так, чтобы было и самим приятно, и для людей безопасно. Большая проблема состоит в том, чтобы обеспечить электричеством всё оборудование. Мы перебрали все варианты, пока в одном месте не наткнулись на печку Josper. Недолго думая взяли новую печку, самый маленький размер. В принципе, в ней можно приготовить любые продукты, кроме выпечки, не только мясо. Сейчас мы учимся на ней работать, ставим меню. Ботанический сад — хорошая площадка для того, чтобы пробовать. Главное, что у нас нет никаких полуфабрикатов, мы сами делаем фарш и знаем, из чего готовим.
Думаю, никто из создателей хоспера не знал, что когда-нибудь их печка встанет в фургон. В принципе, в мире ещё никто такого не делал. Модифицировать её не пришлось: там изначально заложена возможность работы в помещении, для этого даже не нужен дымоход. Мы его на всякий случай сделали, и не зря. Технологически ещё не всё идеально — иногда дым валит откуда только можно, — но, думаю, мы сможем это решить с помощью более мощной вытяжки.
Фотографии: Дима Цыренщиков