«Джимми Чу»: традиционная и авторская паназиатская кухня в Геленджике

Концепция «Джимми Чу» проста: это место про еду и коктейли, слияние двух направлений Востока и Запада, где Восток включает блюда Азии с уклоном на китайскую кухню. Запад — это все самое лучшие в мире барной культуры. «Джимми Чу» включает не только еду и напитки, но и атмосферу легкости, свободы и гармонии. Особенность «Джимми» состоит в том, что это уникальное место, не похожее ни на одно другое. Команда также является частью концепции: «Джимми Чу» выбирают только те, кому близка философия заведения.

У ресторана есть свои отличительные фишки. Например, после каждого заказа утки по-пекински срабатывает счетчик, который считает количество съеденных уток, начиная с открытия. Здесь даже есть своя витрина для уток и витрина с устрицами. В центре ресторана — активная барная стойка из резного дерева, с большим количеством посадочных мест. А витражная зона — с открытым видом на небо и набережную. Томная атмосфера с музыкой на низких частотах, этнические медленные ритмы. Как говорит управляющая заведения Мариям Керимова, «Джимми Чу» без предрассудков перед национальностью и социальным статусом. Здесь каждая деталь продумана, обоснована и имеет свой смысл.