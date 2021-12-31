«Джимми Чу»: традиционная и авторская паназиатская кухня в Геленджике Новый ресторан сети Madyar в ЖК «Акватория»
В июне 2019 года в ряду ресторанов сети «Мадьяр» случилось пополнение — в Краснодаре открыли первый «Джимми Чу». Концепция полюбилась не только жителями и гостями города, но и профессиональными обозревателями и членами жюри: «Джимми Чу» вошел в сто лучших ресторанов по версии премии «Пальмовая ветвь» и национальной ресторанной премии Wheretoeat. И вот, несколько дней назад открылся второй ресторан «Джимми Чу», на этот раз в Геленджике. Редакция The Village Юг пообщалась с создателями на тему особенностей места, хитовых блюд и стильных решений в интерьере проекта.
«Джимми Чу»
Адрес:
Геленджик,
ул. Крымская, 3, корп. 2
Средний чек:
1500 рублей
Телефон:
+7 (989) 220-00-21
Концепция
По словам операционного директора сети Максима Панина, в стратегию на 2021 год входил выход сети «Мадьяр» с проектом «Джимми Чу» за пределы Краснодара и его открытие на Черноморском побережье. Первой точкой за пределами Краснодара стал Геленджик — самое перспективное туристическое направление со своей особой атмосферой и самой длинной набережной в мире. Можно провести параллель между Геленджикской набережной и самой длинной барной стойкой на Черноморском побережье — это, конечно же, стойка в новом «Джимми Чу» на 23 посадочных места. Еще одна аналогия связана с местоположением ресторана. Краснодарский «Джимми» находится в одном из лучших жилых комплексов города — в ЖК «Тургеневе». Геленджикского собрата открыли в не менее престижном месте — в ЖК «Акватория». Жилой комплекс располагается на берегу моря, а рядом — отель «Метрополь» и знаменитый пляж «Сады морей».
Концепция «Джимми Чу» проста: это место про еду и коктейли, слияние двух направлений Востока и Запада, где Восток включает блюда Азии с уклоном на китайскую кухню. Запад — это все самое лучшие в мире барной культуры. «Джимми Чу» включает не только еду и напитки, но и атмосферу легкости, свободы и гармонии. Особенность «Джимми» состоит в том, что это уникальное место, не похожее ни на одно другое. Команда также является частью концепции: «Джимми Чу» выбирают только те, кому близка философия заведения.
У ресторана есть свои отличительные фишки. Например, после каждого заказа утки по-пекински срабатывает счетчик, который считает количество съеденных уток, начиная с открытия. Здесь даже есть своя витрина для уток и витрина с устрицами. В центре ресторана — активная барная стойка из резного дерева, с большим количеством посадочных мест. А витражная зона — с открытым видом на небо и набережную. Томная атмосфера с музыкой на низких частотах, этнические медленные ритмы. Как говорит управляющая заведения Мариям Керимова, «Джимми Чу» без предрассудков перед национальностью и социальным статусом. Здесь каждая деталь продумана, обоснована и имеет свой смысл.
Кухня и бар
За кухню в «Джимми Чу» отвечает бренд-шеф сети «Мадьяр» Ариша Задунайская. Меню разрабатывалось во флагманском ресторане в Краснодаре, и его концепция проста: традиционные и авторские паназиатские блюда, адаптированные под русского гостя. Все блюда ресторана — выверенные и проверенные временем хиты, которые были собраны с каждого спецпредложения.
Титульным продуктом «Джимми» является утка по-пекински, которую готовят по особой китайской технологии: она готовится на пару с добавлением лука-порея, соуса хойсин и подается с мандаринскими блинчиками. Особое внимание на кухне уделяется лепке. Здесь готовят дим-самы с разнообразными начинками: с мясом, говядиной, телятиной, лососем, крабом, гребешком, тигровыми креветками и даже с сыром (470-490 рублей). В «Джимми Чу» можно отведать корейские пельмени с цыпленком и имбирем (430 рублей), а также жареные китайские гёдзе с двумя видами телятины, где присутствует вырезка филе миньон и говяжий отруб.
В заведении подают разную лапшу с правильной проваркой, супы, такие как Фо-Бо (490 рублей), Том Ям (590 рублей) и Рамен с цыпленком (430 рублей), а в летний период будет введено особо полюбившееся гостям сети «Мадьяр» блюдо — хуахин (тайская окрошка с лососем). В суши и роллах используется правильно сваренный японский рис, но кроме этого шефы ввели новую линейку роллов New Style, где добавляется больше рыбы, чем риса (890-1090 рублей). Все авторские десерты делаются исключительно в заведении, ничего покупного. Обратить внимание стоит на «Шоколадный умами» (390 рублей), десерт «Белый ангел» (390 рублей) и четыре вида вагаси (каждый по 350 рублей).
За бар в ресторане отвечает бренд-бар-менеджер Михаил Багалей. Михаил проработал барную карту таким образом, чтобы в ней можно было найти не только привычные вина из Новой Зеландии, Италии и Франции, но также и вина из Китая, японское Саке и корейскую слабоалкогольную водку Соджу. Винная карта подбиралась в соответствии с основным меню. Под аутентичные паназиатские блюда подобраны сухие, фруктовые, ягодные и плотные напитки.
Главной фишкой бара являются коктейли. Коктейльная карта состоит из двух глав: авторские и классика. Классика «Джимми» — это коктейли с открытия ресторана, которые обросли легендами и полюбились постоянными гостями заведения. А авторские, как новое видение в коктейльной культуре, готовятся с применением новых техник настаивания и обесцвечивания ингредиентов. Работа с кислотами и кордиалами, лаконичная подача, тонкое стекло и минимум украшения, чтобы ничего не отвлекало от фокуса на вкус.
Интерьер
Интерьерные решения и деления пространства создавала дизайнер Христина Сычева. Они были направлены на то, чтобы повторить атмосферу первого проекта «Джимми Чу» в Краснодаре.
Так на входе гостей встречает самый длинный бар в городе, далее линией выстраивается большая зона открытой кухни, где видно все процессы холодного и горячего цеха, зону суши-бара и раздачи. В зале волной вывешен бамбук, отражающий прибрежное местоположение ресторана и компенсирующий неправильные угловатые формы самого пространства. А зеркала смягчили достаточно продолжительную линию стены.
В летний период, при полностью открытых окнах будет стираться граница внутреннего помещения и улицы, такой эффект создаётся за счёт террасы. На стене у входа в ресторан разместилась аэрография с самураем — картина так же дублируется в «Джимми Чу» в Краснодаре. Уборная комната выполнена в темных тонах. Здесь также продолжается волна с бамбуком. Потолок внутри кабинок сделан из гнутого полированного металла и, когда попадает свет, то на стенах появляются световая игра в виде ряби на воде.
Около открытой кухни расположился огромный стол с бетонным подстольем. Именно этот стол будет переживать моменты дегустации, важных мероприятий и презентаций блюд. Центральные столики с эффектом расшитой доски напоминают террасу. А большие растения создают атмосферу вечно теплого оазиса. Так баланс холода и теплоты дает гармонию и побуждает отведать блюда и коктейли нового проекта «Джимми Чу» в Геленджике.
Цитаты из меню:
Боулинг с авокадо «Чаша Будды» —
530 рублей
Утка по-пекински — 730 рублей
Ролл «Дракон» — 710 рублей
Чай красный алое / роза — 360 рублей
Лимонад маракуйя — 370 рублей