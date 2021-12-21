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Место21 декабря 2021

«Цейлон»: секретное место на главной пешеходной улице города

«Цейлон»: секретное место на главной пешеходной улице города
ФотографИлья Большаков

Редакция The Village Нижний Новгород рассказывает о своих любимых местах в городе и делится паролями-явками. Узнать о том, что это наш выбор, очень просто: наклейка «The Village рекомендует» сообщит вам об этом. В новом выпуске — «ЦЕЙЛОН bistro» возле Драмтеатра.

Редакция The Village Нижний Новгород рассказывает о своих любимых местах в городе и делится паролями-явками. Узнать о том, что это наш выбор, очень просто: наклейка «The Village рекомендует» сообщит вам об этом. В новом выпуске — «ЦЕЙЛОН bistro» возле Драмтеатра.

ЦЕЙЛОН bistro

Адрес

ул. Б. Покровская, 15

Часы работы

ежедневно,
Пн-Вт, Вс 12:00 – 21:00,
Пт-Сб 12:00 – 23:00

Средний чек

600 рублей

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Анастасия Михеева

управляющая

 Успех «Цейлона» заключается в том, что у нас крутая и очень вкусная еда, которую не готовят больше нигде в городе и атмосфера, которую создают ребята на кухне и в зале с гостями. Каждый гость для нас, в первую очередь, единомышленник и друг.

Однажды наш идейный вдохновитель Сергей Уханов, впечатленный поездкой на Шри-Ланку, привез нам очень много книг с местными рецептами. Мы долго их листали, переводили с английского, и пытались понять, что лучше впишется и понравится нижегородцам. У нас два способа прочтения кухни Шри-Ланки, Индии, Таиланда и Малайзии: первый — через форму и техники, которые традиционны для этих регионов, но при этом, с привычными для средней полосы продуктами, и другой — при помощи знакомых нам форм, но с неожиданными ингредиентами, которые ярко характеризуют вкусовые традиции Юго-Восточной Азии.

Мне кажется, основная сила «Цейлона» в том, что в нем работают люди с огромным внутренним желанием узнать этот мир. Мы очень сильно открыты всему — новым вкусам, стилям, техникам, подачам. «Цейлон» начался со старинного витража, и главной идеей в создании этого места было ланкийское застолье. В конечном итоге, у нас получилось прекрасное, уютное пространство, где приглушен свет, доминируют природные цвета, дерево, латунь, очень много живой зелени, таким образом создается впечатление райского острова, вне зависимости от того, какая погода за окном.

Если говорить о планах, то с января мы планируем запустить дегустационные сеты для тех, кто никогда не пробовал до этого кухню Азии. Кроме того, появится больше веганских позиций. И, что важно, у нас расширится пространство, потому что с каждым днем «Цейлон» становится все более любимым местом среди нижегородцев и туристов, поэтому наша главная цель 2022 года — максимально увеличить посадку и создать неповторимый secret garden во дворе.

В теплое время года в нашем дворе проходят самые теплые и прекрасные вечера, там мы проводим различные барахолки, устраиваем вечера с рыбой, морепродуктами, которые возим напрямую со Шри-Ланки, именно там каждое лето мы двигаемся под азиатские ритмы. И с полной уверенностью могу сказать, что в Нижнем нет подобной локации, в которой можно, оказавшись на Покровке, так быстро спрятаться от городской суеты.

Мухаммара и хумус с лепешкой наан — 310 рублей
Сливочный масала карри с курицей — 420 рублей
Хрустящие креветки с авокадо айоли и луково-имбирным соусом — 490 рублей
Очень зеленый салат с яйцом — 400 рублей
Пряный ланкийский карри с томленой бараниной — 490 рублей
Ваталаппан — 250 рублей
Баклажаны темпура с муссом из томатов — 400 рублей
Матча блинчик с кокосовым кремом — 340 рублей

Что нужно заказывать:

Очень зеленый салат с яйцом

400 рублей

Хрустящие креветки с авокадо айоли и луково-имбирным соусом

490 рублей

Сливочный масала карри с курицей

420 рублей

Матча блинчик с кокосовым кремом

340 рублей

Масала

120 рублей

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