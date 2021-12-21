«Цейлон»: секретное место на главной пешеходной улице города

Анастасия Михеева

управляющая

Успех «Цейлона» заключается в том, что у нас крутая и очень вкусная еда, которую не готовят больше нигде в городе и атмосфера, которую создают ребята на кухне и в зале с гостями. Каждый гость для нас, в первую очередь, единомышленник и друг.

Однажды наш идейный вдохновитель Сергей Уханов, впечатленный поездкой на Шри-Ланку, привез нам очень много книг с местными рецептами. Мы долго их листали, переводили с английского, и пытались понять, что лучше впишется и понравится нижегородцам. У нас два способа прочтения кухни Шри-Ланки, Индии, Таиланда и Малайзии: первый — через форму и техники, которые традиционны для этих регионов, но при этом, с привычными для средней полосы продуктами, и другой — при помощи знакомых нам форм, но с неожиданными ингредиентами, которые ярко характеризуют вкусовые традиции Юго-Восточной Азии.

Мне кажется, основная сила «Цейлона» в том, что в нем работают люди с огромным внутренним желанием узнать этот мир. Мы очень сильно открыты всему — новым вкусам, стилям, техникам, подачам. «Цейлон» начался со старинного витража, и главной идеей в создании этого места было ланкийское застолье. В конечном итоге, у нас получилось прекрасное, уютное пространство, где приглушен свет, доминируют природные цвета, дерево, латунь, очень много живой зелени, таким образом создается впечатление райского острова, вне зависимости от того, какая погода за окном.