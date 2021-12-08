Новое место на Красной поляне: ресторан MONS

Интерьер

За интерьерную концепцию MONS отвечает дизайнер Михаил Кириенко. Главной задачей при планировании пространства было совместить характерные черты стиля шале и премиального ресторана, подходящего для особого случая. Альпийское направление проявилось в обилии натуральных материалов, дерева, камня и живого огня камина, встречающего гостей на входе. Ощущение парадности создают высокие потолки, декорированные специально сконструированными деревянными панелями, панорамные окна с видом на курорт и заснеженные горы, сдержанное вплетение металлического блеска золота и серебра в деталях оформления.

Доминирующая цветовая гамма от теплого фиолетового до бодрящей фуксии тоже выбрана не случайно. Фиолетовый в психологии традиционно считается символом единства противоположностей, ведь он состоит из полярной пары цветов — красного, несущего в себе силу и страсть, и синего, означающего покой и релаксацию. В освещение ресторана заложено множество сценариев смены световых акцентов, призванных менять и общий оттенок всего заведения и, как следствие, настроение гостей: от бодрого и энергичного днем, до расслабленного и умиротворенного вечером. Помимо основного зала, ресторан оснащен двумя отдельными камерными залами, классической барной стойкой и открытой верандой.