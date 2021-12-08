Новое место на Красной поляне: ресторан MONS Уверенный comfort food с акцентом на итальянскую классику
Редакция The Village Юг в рубрике «Место» рассказывает о новых заведениях в городе, которые точно стоит посетить. В новом выпуске — MONS, 11 декабря официально открывающий свой первый сезон в Красной Поляне. Роскошный двухэтажный ресторан на 100 посадочных мест станет местом притяжения для всех: от накатавших аппетит райдеров до искушенных гурманов.
MONS
Адрес:
п. Красная Поляна,
ул. Эстонская, 105
Средний чек:
1500 рублей
Телефон:
+7 (929) 558-88-55
Концепция
MONS сформировал свою концепцию нас стыке двух, на первый взгляд, противоположных направлений: альпийского шале и парадного ресторана «на выход». Такую синергию нелегко создать, однако, в данном случае, это, кажется, удалось. Неуловимые акценты в интерьере и кухне безошибочно отсылают к эстетике горнолыжных склонов, вечеринок apres-ski и роскоши зимних европейских курортов. Эту двойственность здесь зашили буквально в каждую деталь. В качестве гастрономической концепции создатели MONS выбрали беспроигрышную итальянскую тему, интерпретированную талантливым шефом. Но обо всем по порядку.
Интерьер
За интерьерную концепцию MONS отвечает дизайнер Михаил Кириенко. Главной задачей при планировании пространства было совместить характерные черты стиля шале и премиального ресторана, подходящего для особого случая. Альпийское направление проявилось в обилии натуральных материалов, дерева, камня и живого огня камина, встречающего гостей на входе. Ощущение парадности создают высокие потолки, декорированные специально сконструированными деревянными панелями, панорамные окна с видом на курорт и заснеженные горы, сдержанное вплетение металлического блеска золота и серебра в деталях оформления.
Доминирующая цветовая гамма от теплого фиолетового до бодрящей фуксии тоже выбрана не случайно. Фиолетовый в психологии традиционно считается символом единства противоположностей, ведь он состоит из полярной пары цветов — красного, несущего в себе силу и страсть, и синего, означающего покой и релаксацию. В освещение ресторана заложено множество сценариев смены световых акцентов, призванных менять и общий оттенок всего заведения и, как следствие, настроение гостей: от бодрого и энергичного днем, до расслабленного и умиротворенного вечером. Помимо основного зала, ресторан оснащен двумя отдельными камерными залами, классической барной стойкой и открытой верандой.
Кухня
Кухню в MONS возглавил Дмитрий Маковецкий, хорошо знакомый московской публике по проектам La Provincia, Porto Banus. Гастрономическое направление ресторана — comfort food в виде хитов итальянской кухни, гениальных в своей простоте. Здесь намеренно не уходят в кулинарные изыскания: в основе кухни — качество продукта, выверенные технологии приготовления и чистота вкуса. Для идеального старта — аквариум и raw-бар: рекомендуем попробовать севиче из свежайшего сахалинского гребешка с грибным муссом и трюфельным соусом, крудо из лангустинов с цитрусом и клешни краба, запеченные с красным или зеленым маслом.
Продолжаем итальянской классикой. Карпаччо предлагается в трех вариантах: говядина с пармезаном и рукколой, нежный осьминог или маринованный лосось с подушкой из креветок и авокадо. Пасту в MONS готовят, как полагается в Италии, с любовью: домашние папарделле, тальятелле и тальолини подают с идеальным сопровождением — трюфель, краб, креветки и шпинат, парма и овощи. Пиццу на тонком тесте выпекают прямо при госте, как и ароматную фокаччу, которая идеально дополнит любое блюдо. На горячее, причем буквально во всех смыслах, сибас, запеченный в соли, и стейки по-флорентийски. Первый поджигают при госте и сервируют, аккуратно разбивая корочку из соли; а мясо готовят в хоспере и подают еще горящим, доготавливая прямо за столом.
Цитаты из меню:
Карпаччо из говядины с трюфельной заправкой
Тибон стейк
Домашние тальятелле с морепродуктами
Тосканский суп каччукко с мореподуктами
Тартар из тунца с фенхелем и сельдереем