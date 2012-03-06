Отличительной чертой Hooters является явный сексуальный подтекст — официантами работают исключительно молодые девушки, и все одеты в маечки и короткие шорты. Название сети имеет двоякий смысл: на американском сленге «hooters» означает одновременно «сова», которая и изображена на логотипе, а также «женская грудь». В меню помимо алкогольных напитков предлагают бургеры, сэндвичи, салаты, куриные крылышки и простые блюда из морепродуктов.

Предложение открыть сеть Hooters поступили уже нескольким столичным рестораторам, сообщает газета «Коммерсант». По их словам, компания готова продавать франшизу ресторанным сетям на срок не менее 5 лет и c инвестициями от 2 миллионов долларов. При этом открытие каждого заведения оценивается примерно в миллион.

Впрочем, это уже не первая попытка Hooters выйти на отечественный рынок. Первый раз компания начала предлагать франшизы еще в 2009 году, однако тогда ей не удалось найти партнеров. Теперь же на руку компании играют новые ограничения на продажу пива и крепкого алкоголя. Крупнейшие поставщики пива и сами обсуждают идею создания сети дешевых пабов в заводских районах и на окраинах города. Пиво в таких заведениях будет стоить немногим дороже чем в магазинах или ларьках: около 50 рублей за пол-литра. Рабочее название проекта — «Эко-паб».