В Москве хотят открыть мужские бары Hooters Американская сеть Hooters ищет партнеров в России, чтобы совместно открыть сеть баров с незатейливой едой и официантками в коротких шортах.
Популярная в США сеть Hooters ищет партнеров в России, чтобы совместно открыть в крупных городах бары для мужчин. Заведения площадью 800 кв. метров будут располагаться в районах, где проживает не менее 50 тысяч человек.
Отличительной чертой Hooters является явный сексуальный подтекст — официантами работают исключительно молодые девушки, и все одеты в маечки и короткие шорты. Название сети имеет двоякий смысл: на американском сленге «hooters» означает одновременно «сова», которая и изображена на логотипе, а также «женская грудь». В меню помимо алкогольных напитков предлагают бургеры, сэндвичи, салаты, куриные крылышки и простые блюда из морепродуктов.
Предложение открыть сеть Hooters поступили уже нескольким столичным рестораторам, сообщает газета «Коммерсант». По их словам, компания готова продавать франшизу ресторанным сетям на срок не менее 5 лет и c инвестициями от 2 миллионов долларов. При этом открытие каждого заведения оценивается примерно в миллион.
Впрочем, это уже не первая попытка Hooters выйти на отечественный рынок. Первый раз компания начала предлагать франшизы еще в 2009 году, однако тогда ей не удалось найти партнеров. Теперь же на руку компании играют новые ограничения на продажу пива и крепкого алкоголя. Крупнейшие поставщики пива и сами обсуждают идею создания сети дешевых пабов в заводских районах и на окраинах города. Пиво в таких заведениях будет стоить немногим дороже чем в магазинах или ларьках: около 50 рублей за пол-литра. Рабочее название проекта — «Эко-паб».
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Комментарии
в Белфасте самообслуживание только на бар, и то, потому что в домашних ирландских пабах так
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