В апреле в Петербурге станет одним сетевым воком больше. Владельцы пиццерий «Сбарро» и фастфудов «Восточный Базар» открывают кафе Yam Kee в ТЦ «Невский Атриум» у метро «Маяковская». Другие точки в основном планируют открывать в фуд-кортах при торговых центрах. Сеть уже действует в двух московских ТЦ и Университете дружбы народов.

В кафе будут продавать воки навынос в бумажных коробках чёрного цвета. В меню войдет всего 9 видов риса и лапши с овощами, курицей и свининой от 150 до 200 рублей.

В Петербурге на данный момент действуют несколько азиатских фастфудов: My Box, Wokfood, KiWok, YamiYami﻿, Woker и Panda Hit.﻿ По оценкам Института ресторанных технологий, в ближайшие три года рынок демократичных заведений юго-восточной кухни в России вырастет на 25–35%. Это произойдет и за счет расширения существующих сетей, и за счет прихода новых игроков. Заведения будут открываться, в основном, в городах-миллионниках, ведь именно в них больше всего представителей среднего класса, которые являются главными потребителями «коробочного» фаст-фуда.﻿