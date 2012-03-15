В апреле в Петербурге станет одним сетевым воком больше. Владельцы пиццерий «Сбарро» и фастфудов «Восточный Базар» открывают кафе Yam Kee в ТЦ «Невский Атриум» у метро «Маяковская». Другие точки в основном планируют открывать в фуд-кортах при торговых центрах. Сеть уже действует в двух московских ТЦ и Университете дружбы народов. 

В кафе будут продавать воки навынос в бумажных коробках чёрного цвета. В меню войдет всего 9 видов риса и лапши с овощами, курицей и свининой от 150 до 200 рублей. 

В Петербурге на данный момент действуют несколько азиатских фастфудов: My Box, Wokfood, KiWok, YamiYami﻿, Woker и Panda Hit.﻿ По оценкам Института ресторанных технологий, в ближайшие три года рынок демократичных заведений юго-восточной кухни в России вырастет на 25–35%. Это произойдет и за счет расширения существующих сетей, и за счет прихода новых игроков. Заведения будут открываться, в основном, в городах-миллионниках, ведь именно в них больше всего представителей среднего класса, которые являются главными потребителями «коробочного» фаст-фуда.﻿

 

Вок оно как: 6 фастфудов с азиатской лапшой в Петербурге
Новое место (Петербург): Вок-кафе Mr. Chan


 


Кадрина Айситулина, директор Института ресторанных технологий«Развитие коробочного фаст-фуда вызвано, прежде всего, его популяризацией посредством зарубежных фильмов и СМИ. К тому же подобная демократичная еда удобна для доставки домой и в офисы, а также ее можно без проблем взять с собой. Для рестораторов коробочный фаст-фуд представляет интерес ввиду менее высокого «входного билета»: открыть такое предприятие дешевле, чем ресторан с полноценной кухней — экономия на площади производства и технологическом оборудовании. С другой стороны, бизнес, построенный на коробочном фаст-фуде, рентабелен только в сетевом варианте. По нашим оценкам точек должно быть не менее 5–6 и они должны грамотно позиционироваться.﻿ Новая марка Yam Kee вполне может стать конкурентом уже существующим азиатским фаст-фудам — все зависит от инвестиционной прочности проекта и маркетинговой политики. Как показывает опыт, на стадии вывода на рынок нового бренда делать какие-то прогнозы — занятие неблагодарное, поскольку существует слишком много обстоятельств, которые могут повлиять на темпы развития ресторанного бизнеса как обсуждаемой сети, так и конкурентов».﻿

Фотография на обложке: www.yamkee.ru