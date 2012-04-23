Вендинговые автоматы в столице становятся всё более разнообразными: молоко, контактные линзы, жвачки, сырники, а вот теперь появились и пиццематы. Главная особенность Let's Pizza в том, что они не разогревают замороженный полуфабрикат, а готовят. Придумали эти автоматы несколько лет назад в Италии, а в марте у компании появился официальный дистрибьютор и в России.

Автомат предлагает на выбор пиццу четырех видов: сырную, с ветчиной, колбасой или ассорти. Впрочем, в аппарате можно запрограммировать и другие сочетания, так что поставщики могут сами добавлять необходимые ингредиенты. За три минуты пиццемат сам делает тесто, распределяет начинку по лепешке и запекает блюдо. Причем происходит всё на глазах у покупателя — процесс можно видеть через стеклянное окошко. После автомат выкидывает готовую пиццу в коробке. Стоимость продукта определяет владелец автомата, а дистрибьюторы называют лишь себестоимость пиццы — 140 рублей.

 

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С середины марта в Москве продано уже около 200 автоматов. Известна уже и пара адресов: ТЦ «Дубровка» и «Горбушка». В принципе, установить эти пиццематы можно где угодно: в офисе, торговом центре или даже дома. Единственный минус: дистрибьютор только продает автоматы, в аренду их брать нельзя. При покупке вам предлагают пройти однодневный мастер-класс, во время которого научат пользоваться автоматом, а каждый месяц автомат будет посещать представитель компании и чистить.

 

Александр, торговый представитель дистрибьютора Let's Pizza: «Вообще рассчитаны аппараты на вокзалы, аэропорты и торговые центры, но у нас часто их заказывают в офисы. Нам-то, в принципе, всё равно, куда их поставят, будет приносить автомат прибыль или нет — это уже забота владельца. Каждый аппарат рассчитан на ингредиенты на 100 пицц. Как только начинка или тесто заканчивается, мы доставляем новую партию».