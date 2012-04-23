Вендинговые автоматы в столице становятся всё более разнообразными: молоко, контактные линзы, жвачки, сырники, а вот теперь появились и пиццематы. Главная особенность Let's Pizza в том, что они не разогревают замороженный полуфабрикат, а готовят. Придумали эти автоматы несколько лет назад в Италии, а в марте у компании появился официальный дистрибьютор и в России. Автомат предлагает на выбор пиццу четырех видов: сырную, с ветчиной, колбасой или ассорти. Впрочем, в аппарате можно запрограммировать и другие сочетания, так что поставщики могут сами добавлять необходимые ингредиенты. За три минуты пиццемат сам делает тесто, распределяет начинку по лепешке и запекает блюдо. Причем происходит всё на глазах у покупателя — процесс можно видеть через стеклянное окошко. После автомат выкидывает готовую пиццу в коробке. Стоимость продукта определяет владелец автомата, а дистрибьюторы называют лишь себестоимость пиццы — 140 рублей.