В Москве появились вендинговые автоматы с пиццей В торговых центрах и офисах начали устанавливать автоматы Let's Pizza, которые за три минуты на глазах покупателей готовят пиццу четырех видов.
Вендинговые автоматы в столице становятся всё более разнообразными: молоко, контактные линзы, жвачки, сырники, а вот теперь появились и пиццематы. Главная особенность Let's Pizza в том, что они не разогревают замороженный полуфабрикат, а готовят. Придумали эти автоматы несколько лет назад в Италии, а в марте у компании появился официальный дистрибьютор и в России.
Автомат предлагает на выбор пиццу четырех видов: сырную, с ветчиной, колбасой или ассорти. Впрочем, в аппарате можно запрограммировать и другие сочетания, так что поставщики могут сами добавлять необходимые ингредиенты. За три минуты пиццемат сам делает тесто, распределяет начинку по лепешке и запекает блюдо. Причем происходит всё на глазах у покупателя — процесс можно видеть через стеклянное окошко. После автомат выкидывает готовую пиццу в коробке. Стоимость продукта определяет владелец автомата, а дистрибьюторы называют лишь себестоимость пиццы — 140 рублей.
В Москве появились автоматы с сырниками
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С середины марта в Москве продано уже около 200 автоматов. Известна уже и пара адресов: ТЦ «Дубровка» и «Горбушка». В принципе, установить эти пиццематы можно где угодно: в офисе, торговом центре или даже дома. Единственный минус: дистрибьютор только продает автоматы, в аренду их брать нельзя. При покупке вам предлагают пройти однодневный мастер-класс, во время которого научат пользоваться автоматом, а каждый месяц автомат будет посещать представитель компании и чистить.
Александр, торговый представитель дистрибьютора Let's Pizza: «Вообще рассчитаны аппараты на вокзалы, аэропорты и торговые центры, но у нас часто их заказывают в офисы. Нам-то, в принципе, всё равно, куда их поставят, будет приносить автомат прибыль или нет — это уже забота владельца. Каждый аппарат рассчитан на ингредиенты на 100 пицц. Как только начинка или тесто заканчивается, мы доставляем новую партию».
Комментарии
Мне тоже не попадался. Не думаю, что он будет пользоваться там популярностью. Разве что, если на вокзале поставить.
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