Гастрономический трансфер: 5 шеф-поваров из Санкт-Петербурга, преуспевших в Москве
Зарекомендовавшие себя петербургские шеф-повара зачастую перерастают свой город и отправляются продолжать карьеру в Москве. Из последнего и удачного: fine-dining ресторан Artest Аркадия Новикова, у руля которого стоит до этого неизвестный в столице петербуржец Артем Естафьев, получил сразу две звезды Michelin, а кухню бара «Стрелка» возглавил Антон Абрезов — шеф-повар и совладелец ресторана Commons в Санкт-Петербурге.
Вот еще несколько историй столичных трансферов шеф-поваров из Петербурга, поход в рестораны которых непременно стоит запланировать, — прямо сейчас, в последние пару дней перед локдауном, или уже после него.
Евгений Викентьев в ресторане «Белуга»
Адрес
ул. Моховая, 15/1, стр. 1
Ровно год назад один из самых ярких и самобытных шефов Петербурга Евгений Викентьев, который руководил кухней в проектах hamlet + jacks и «Винный шкаф», переехал в Москву и занял должность шеф-повара видового ресторана «Белуга» Александра Раппопорта. За это время Викентьев перекроил меню так, что этой осенью проект получил звезду Michelin.
Ресторан ориентирован на российские сезонные продукты и работу с фермерами, важное место в меню уделяется различным видам икры. Викентьев переосмысляет традиции русской кухни в своем фирменном авангардном стиле и сочетает мурманскую скумбрию с соусом из фисташек и гелем из перцев с кинзой (600 рублей), лосось и раковые шейки с нектарином (860 рублей), арбуз скрещивает со спаржей и ромашковой сметаной (650 рублей), а чилийского сибаса — с егорьевской спаржей, черемшой и соусом из водорослей (2 600 рублей).
Артем Естафьев в Artest
Адрес
Трубниковский пер., 15, стр. 2
Артем Естафьев успел поработать в Петербурге в нескольких ресторанных проектах — и на кухне и в зале, стажировался в ресторанах Алена Дюкасса в Париже и в других европейских заведениях. А московский ресторатор Аркадий Новиков после первой же дегустации у незнакомого московской публике Естафьева предложил ему должность шеф-повара в своем новом и самом амбициозном fine-dining проекте — Artest. По крайне мере, так звучит легенда. Новиков не прогадал: этой осенью ресторан, не проработавший и года, был отмечен сразу двумя звездами Michelin.
Команда Artest работает с локальными продуктами и регулярно обновляет и меню сетов, и à la carte в зависимости от сезона. Сейчас на старт можно взять тартар из карельской форели с кремом из артишоков, лактоферментированным крыжовником и огуречным гелем (600 рублей); груздь и устрицу со щучьей икрой, моченой сливой, огурцами, томатом и миндальной сметаной (3 000 рублей); а на горячее — вешенки с картофельными клецками и желтком цесарки (1 000 рублей) или тушеного с овощами ягненка с морковью, мятой и пюре на отвари из мидий со сморчками и соусом гарум (1 900 рублей) — в общем, сложносочиненная экспериментальная кухня.
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Артем Чудненко в Alice
Адрес
Спиридоньевский пер., 12/9
В Петербурге Артем Чудненко работал в ресторане Sight на Петроградской стороне, который запустила команда московского винного бара Nude Coffee & Wine, а после перешел в московский Alice на Патриках. Чудненко можно увидеть на открытой кухне Alice практически каждый день, он лично готовит блюда к подаче, и сам выносит некоторые из них гостям.
Alice — красивый камерный ресторан с белыми скатертями, где изящно подают блюда на каждый день. До 13:00 здесь сервируют завтраки, бриоши с яйцом пашот, круассаны, тосты и каши, а после действует основное меню: севиче из гребешка в соке квашеной сливы, настоянном на специях (920 рублей), бок-чай с фисташковым кремом (650 рублей), птитим с кроликом конфи и маринованными белыми грибами (780 рублей). Проект также вошел в гид Michelin.
Антон Абрезов в баре «Стрелка»
Адрес
Берсеневская наб., 14/5
В начале октября в баре «Стрелка» практически полностью обновили меню кухни: новым бренд-шефом стал Антон Абрезов — шеф-повар и совладелец петербургского ресторана Commons, телеведущий, приверженец фермерского движения и один из создателей гастрономического фестиваля Farm To Table. Антон продолжит жить и работать в Петербурге и периодически будет приезжать в Москву.
С приходом нового бренд-шефа в меню «Стрелки» появился раздел «Манчис» (от англ. Munchies) с закусками, которые можно заказать и днем, и ночью и есть руками — например, хрустящая кура с горчичным соусом (470 рублей), ссам с уткой (750 рублей) и креветки в панировке с цитрусовым айоли (590 рублей). В новом меню нашлось место и для бессменных хитов «Стрелки» вроде салата «Нисуаза» или «Цезаря».
Большое внимание Абрезов уделил завтракам: они начинаются в 9 утра по будням и в 12 в выходные, есть как базовый конструктор (глазунья и омлеты с различными начинками), так и экспериментальные позиции — манка «Крем-брюле» со специями и курагой (390 рублей), круассан с хрустящей курой, йогуртовым соусом и имбирными огурцами (450 рублей), яйца по-турецки с дзадзики и острыми маслом (390 рублей) и еще с десяток блюд.
Роман Палкин в Ladurée à-la Russe
Адрес
ул. Никольская, 5/1с3
Ladurée — бренд, придумавший самый известный французский десерт — макарон — и открывающий собственные кондитерские-магазины во многих городах мира. Во второй половине 2020 года компания пошла на эксперимент и в партнерстве с Александром Раппопортом создала ресторан в русском стиле — Ladurée à-la Russe. На должность шеф-повара из Петербурга выписали Романа Палкина, где он уже успел зарекомендовать себя в ресторанах «Морошка для Пушкина», Beef Zavod, Big Wine Freaks и Art Caviar.
За кондитерскую часть по-прежнему отвечают французы: здесь можно найти пирожное макарон с классическими и сезонными вкусами, тарталетки, эклеры, бриоши и другие десерты. Роман Палкин же создал основное, русское меню с французским уклоном. Котлеты по-киевски шеф готовит из перепелки (580 рублей), волован с курицей и с грибами из закуски превращает в горячее блюдо (840 рублей), фуа-гра (1 200 рублей) у Палкина соседствует с соленьями (от 120 рублей) и пирожками (50 рублей), а уха из трех рыб (880 рублей) и мясная солянка (920 рублей) — с луковым супом (380 рублей). Оливье, который за пределами России называют Salade Russe, освежен черным трюфелем, пикелированным языком и ферментированными желтками (860 рублей), а знаменитые бургундские виноградные улитки подаются в стиле à-la строганов (900 рублей).
Фотографии: обложка^ 5 – Ladurée à-la Russe, 1 – «Белуга», 2 – Artest, 3 – Alice, 4 – «Стрелка»