Гастрономический трансфер: 5 шеф-поваров из Санкт-Петербурга, преуспевших в Москве

Артем Естафьев в Artest

Адрес Трубниковский пер., 15, стр. 2 Подробнее

Артем Естафьев успел поработать в Петербурге в нескольких ресторанных проектах — и на кухне и в зале, стажировался в ресторанах Алена Дюкасса в Париже и в других европейских заведениях. А московский ресторатор Аркадий Новиков после первой же дегустации у незнакомого московской публике Естафьева предложил ему должность шеф-повара в своем новом и самом амбициозном fine-dining проекте — Artest. По крайне мере, так звучит легенда. Новиков не прогадал: этой осенью ресторан, не проработавший и года, был отмечен сразу двумя звездами Michelin.

Команда Artest работает с локальными продуктами и регулярно обновляет и меню сетов, и à la carte в зависимости от сезона. Сейчас на старт можно взять тартар из карельской форели с кремом из артишоков, лактоферментированным крыжовником и огуречным гелем (600 рублей); груздь и устрицу со щучьей икрой, моченой сливой, огурцами, томатом и миндальной сметаной (3 000 рублей); а на горячее — вешенки с картофельными клецками и желтком цесарки (1 000 рублей) или тушеного с овощами ягненка с морковью, мятой и пюре на отвари из мидий со сморчками и соусом гарум (1 900 рублей) — в общем, сложносочиненная экспериментальная кухня.

комментарий «Как можно было сделать такую искаженную карту гастрономической Москвы?»: Гастро-критики — о звездах и рейтинге «Мишлен» Читать



Артем Чудненко в Alice

Адрес Спиридоньевский пер., 12/9 Подробнее

В Петербурге Артем Чудненко работал в ресторане Sight на Петроградской стороне, который запустила команда московского винного бара Nude Coffee & Wine, а после перешел в московский Alice на Патриках. Чудненко можно увидеть на открытой кухне Alice практически каждый день, он лично готовит блюда к подаче, и сам выносит некоторые из них гостям.

Alice — красивый камерный ресторан с белыми скатертями, где изящно подают блюда на каждый день. До 13:00 здесь сервируют завтраки, бриоши с яйцом пашот, круассаны, тосты и каши, а после действует основное меню: севиче из гребешка в соке квашеной сливы, настоянном на специях (920 рублей), бок-чай с фисташковым кремом (650 рублей), птитим с кроликом конфи и маринованными белыми грибами (780 рублей). Проект также вошел в гид Michelin.

