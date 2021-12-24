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Съесть вопрос24 декабря 2021

Как выбрать безалкогольное вино к празднику? И где его купить в Екатеринбурге

Как выбрать безалкогольное вино к празднику?
АвторЕлена Бачинина
РедакторВадим Шихов

Нам неважно, почему вы решили отказаться от алкоголя, самое приятное — вы все равно можете купить себе бутылочку вина и насладиться его вкусом под бой курантов. И до них. Да и после. Мы расскажем, как Карл Юнг был вынужден придумать безалкогольное вино, какое оно сегодня, отличается ли по вкусу от классического и где продается в Екатеринбурге. А еще поделимся ссылкой, где можно заказать себе бутылку от семьи Юнга (и это не будет стоить миллион рублей).

Елена Бачинина

сомелье и одна из создателей «Био Шмио»

Правильнее всего называть безалкогольное вино — де-алкоголизированным, так как, чтобы его получить, сначала нужно сделать обычное вино, а потом удалить из него алкоголь. Считается, что первым, кто придумал, как это делать, был Карл Юнг. Нет, не швейцарский психиатр, а немецкий винодел. В начале 20 века семья Карла начала терять постоянных клиентов, которым врачи запрещали пить вино из-за проблем со здоровьем. Тогда-то Карл и стал размышлять, как можно отделить алкоголь от напитка и в 1908 году все-таки придумал.

Самый простой способ удалить алкоголь из вина — нагреть его до 80 градусов, тогда алкоголь испарится. Но вместе с ним из напитка уйдут и ароматические вещества, которые испаряются даже при комнатной температуре. А Карлу было важно максимально сохранить вкус и аромат вина. Тогда он изобрел и запатентовал специальное устройство — special aroma-column или цилиндр для сбора ароматов, чтобы собирать ароматические вещества и после испарения алкоголя добавлять их обратно. Кроме того, он решил с помощью вакуумного контейнера нагревать вино всего до 27 градусов, что позволило максимально сохранить характеристики напитка. Этот способ называют вакуумным и используют до сих пор. Семья Карла Юнга и сегодня производит безалкогольные вина, которые получают неплохие оценки зарубежных критиков (в России пока нет авторитетных оценок безалкогольного вина. — Прим. ред.). Вы тоже можете попробовать де-алкоголизированное вино семьи Юнга, например, заказав его на Wildberries.

С тех пор появилось еще два способа создания безалкогольного вина: обратный осмос и центрифуга. При обратном осмосе вино фильтруется через тонкую мембрану, через которую проходят только молекулы алкоголя и воды, а вкусовые и ароматические составляющие остаются. В результате получается винный концентрат, в который обратно добавляют воду. Такая фильтрация происходит несколько раз, поэтому способ долгий, но самый деликатный, что хорошо сказывается на вкусе вина. А следующий способ — центрифуга — очень похож по своей сути на вакуумный Карла Юнга, но вместо контейнера используется специальная колонна, внутри которой находится вращающийся вал с раскручивающимися тарелками. С помощью этих тарелок сначала извлекаются ароматические вещества, затем алкоголь, так как они легче молекул вина, а затем ароматические вещества снова добавляются в вино.

Алкоголь в вине кроме очевидного действия выполняет еще две важные функции: во-первых, испаряясь, он доставляет ароматические вещества к верху бокала, поэтому без алкоголя часть ароматики теряется; во-вторых, он дает вину тело и структуру, поэтому безалкогольные вина не такие насыщенные, как обычные, и поэтому же в них часто добавляют сахар, чтобы компенсировать функции алкоголя. Однако у безалкогольных вин есть неоспоримый плюс: в них остаются все витамины, минералы, полифенолы, при этом калорий в три раза меньше, чем в обычном вине.

Несколько брендов безалкогольных вин, которым можно довериться:

Enjoy it — есть игристое, белое из сорта Шардоне и красное из Мерло. Игристое похоже на лимонад, белое больше всего напоминает обычное вино, при этом легкое и фруктовое. Большой плюс, что все вина Enjoy it сухие. Можно заказать в «Самокате» или «Сима-Ленде» — первый вариант быстрее, а второй дешевле.

Oddbird — игристое, сделанное из того же сорта, что и просекко. Купить можно в Win-Win, иногда бывает в «Винотеке Соловьева».

И пара советов при выборе де-алкоголизированного вина: учитывайте, что из-за отсутствия алкоголя они хранятся недолго, максимум 2 года, поэтому особенно важно перед покупкой посмотреть на дату производства. Если вас сильно заботит количество калорий, выбирайте только из сухих вин, где нет специально добавленного сахара.

Обложка: belchonock / depositphotos

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