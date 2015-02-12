В РУБРИКЕ «ВСЕ СВОИ» The Village рассказывает об аутентичных заведениях, где, с одной стороны, «странно», зато вкусно и дёшево. Их нет в туристических маршрутах, а зная о них, можно считать себя местным. Найти их помогает сарафанное радио или друзья. В новом выпуске — бурятское кафе bUUzaroom, которое недавно открылось на месте вегетарианского заведения «Рада&Ко».

Александра Гармажапова корреспондент «Новой газеты в Санкт-Петербурге» Рекомендует bUUzaroom АДРЕС: переулок Гривцова, 20 ВРЕМЯ РАБОТЫ: 11:00–23:00, ежедневно

Буузы в моей семье готовили на все праздники, однако особой любви у меня к ним не было: равнодушна к мясу. Года три назад новый знакомый (коренной петербуржец) спросил меня, где он может полакомиться буузами, очень уж он их любит. Признаться, что не знаю кафе с собственным национальным блюдом, было стыдно, поэтому стала гуглить, в одном из бурятских пабликов нашла контакты bUUzaroom (тогда она ещё так не называлась, правда), скинула адрес и… забыла. А уже через полгода меня завёз туда папа, фанат бурятской кухни, и понеслась: дни рождения, девчачьи посиделки, тусовки с коллегами — всё там. Друзья, кстати, поначалу с опаской пробовали буузы, ели их столовыми приборами, проливали на себя бульон. Теперь, когда договариваемся о встрече, пишут: «Буузы?»

Удивительно, но после того, как открыла для себя это место, полюбила буузы. Даже в Twitter я под ником buu3a — все, правда, думают, что ник образован от слова «бузить».

Кафе

Изначально заведение с вывеской «Пельмени. Бурятские буузы» находилось на Казначейской, 5 и внешне напоминало столовую: тесное помещение, жёлтые стены, деревянные стулья, да и меню было довольно однообразным. Однако, несмотря на скромный ассортимент и не слишком проходное место, буузная всегда была набита под завязку — по выходным приходилось ждать, когда освободится столик.

Вероятно, по этой причине владелец кафе пошёл на расширение: в конце 2014 года на Гривцова он арендовал более просторное помещение. Таким образом, по иронии судьбы на месте вегетарианского кафе появилась Мекка мясоедов. Буряты между собой шутят: кто не любит мяса, тот и не бурят вовсе.

Поскольку у заведения уже сформировалась аудитория, необходимость завлекать петербуржцев более понятными пельменями отпала (хотя в меню и вареники, и пельмени остались). После переезда появилось название «bUUzaroom», расширилось меню и кардинально изменился дизайн (если быть точнее, он вообще появился). Столовка превратилась в полноценный аутентичный ресторан: на стенах развешаны пейзажи Бурятии и Агинска, не обошлось без буддийских мотивов. Вместо деревянных стульев — диваны, в глубине помещения — отличный круглый стол для больших компаний.

Еда и напитки

Что попробовать? Буузы, буузы и ещё раз буузы. С курицей, с говядиной, со свининой, но предпочтительнее, конечно, с бараниной. Чем-то напоминают манты и хинкали, но значительно лучше. Ещё шарбин хорош — бурятские лепёшки с фаршем. На десерт обычно заказываю бовы (хворост) со сгущёнкой. В заведении также отлично готовят вареники с творогом и картошкой — лепят сами, а не закупают полуфабрикаты.

Алкогольные напитки есть, но с буузами лучше всего сочетается чай с молоком. Цены в связи с последними событиями немного поднялись, но не критично. В целом они довольно демократичны: одна порция бууз стоит менее 200 рублей, бовы рублей 60. Важное замечание: почему-то отсутствуют возможность оплаты по банковской карточке, так что не забывайте наличные.

Владелец и персонал

Одним из критериев, по которым я оцениваю любое предприятие, служит отсутствие текучести кадров. В этом плане у bUUzaroom всё окей: персонал стабилен. С официантками здороваемся как с хорошими знакомыми. Обслуживают быстро и качественно.

Хозяин буузной Алексей Будуев из бурятского посёлка Агинское. Алексей часто бывает в заведении и за всем следит.

Выдержки из меню Бууза жареная, баранина (3 штуки)

300 рублей Бухлер (баранина

с картошкой и луком) (300 гр.)

189 рублей Вареники с картошкой

и беконом (220 гр.)

149 рублей Пельмени домашние (200 гр.)

160 рублей Бовы

55 рублей Бууза, говядина (3 штуки)

180 рублей Бууза жареная, свинина,

говядина (3 штуки)

195 рублей Аля-шарбин

(2 жареные лепёшки с начинкой)

145 рублей Вареники с творогом (200 гр.)

125 рублей Чай с лимоном (0,5 л)

100 рублей

Фотографии: Дима Цыренщиков