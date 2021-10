Может ли алкоголь быть полезен?

Вокруг алкогольных напитков существует множество мифов. Один из них — о том, что в небольших количествах вино продлевает жизнь и способствует профилактике различных заболеваний. Разбираемся, так ли это на самом деле.

Утверждение

Алкоголь в малых дозах может быть полезен

О том, что все хорошо в меру, и в том числе — алкоголь, мы слышим постоянно. Как следует из многочисленных исследований, умеренное и регулярное потребление спиртного снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает потенцию, защищает от простуды, слабоумия, диабета и желчных камней. А самое главное, что если выпивать бокал вина каждый день за обедом, то проживете вы якобы дольше других.

Именно поэтому обычно борются не с самим алкоголем, а с чрезмерным его потреблением, то есть пьянством. В то же время в исследовательских работах всегда указывается, что даже умеренное потребление алкоголя может привести к несчастным случаям, повышенной агрессии и повысить риск рака молочной железы. Поэтому, даже если вы пьете немного, лучше делать это осторожно, утверждают ученые.

Эллен Мейсон, кардиолог: «Сочетание умеренного потребления алкоголя и физической активности действительно представляется выигрышным в деле снижения риска сердечных заболеваний. Однако чрезмерное употребление алкоголя сводит на нет эти положительные эффекты».

Почему это не так

Алкоголь в умеренных дозах полезен примерно для

15 % населения, у которых есть редкая вариация гена CETP.

Впервые о том, что польза от алкоголя не так однозначна и может зависеть от генотипа человека, заговорили еще в 1995 году. Тогда появилось исследование, в котором поучаствовали 1 236 мужчин из Северной Ирландии и Франции. Авторы работы установили, что прослеживается связь между генотипом людей и тем, как на их здоровье влияет алкоголь.

С тех пор добиться сопоставимой выборки удалось только сотрудникам Гётеборгского университета в Швеции. Они отобрали для исследования две группы: 618 человек с ишемической болезнью сердца и контрольную группу на

2 921 человека. Испытуемые отвечали на вопросы: какие алкогольные напитки они предпочитают, как часто пьют, курят ли, чем занимаются в свободное время, а также указывали семейное положение.

Получив необходимые данные, ученые начали искать людей, у которых есть особая вариация гена CETP, стимулирующая выработку «хорошего холестерина». Выяснилось, что им употребление алкоголя действительно помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. При этом само по себе наличие гена или умеренное потребление алкоголя риск не снижает. Поэтому, когда вы в следующий раз услышите, что алкоголь в умеренных дозах полезен для здоровья, задумайтесь, высока ли вероятность, что вы и ваш собеседник относитесь к 15 % людей с нужной вариацией гена.

Даг Телле, эпидемиолог: «Само по себе умеренное потребление алкоголя не улучшает здоровье, как и принадлежность к определенному генотипу. Но если эти два фактора сходятся, то, действительно, снижается риск сердечных заболеваний. Если нам удастся полностью описать этот механизм, то в будущем мы сможем проводить тестирование и определять, относится ли человек к 15 % счастливчиков. Так мы сможем советовать, кому сколько стоит выпивать».

