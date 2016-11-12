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Заблуждение12 ноября 2016

Кофе нужно пить рано утром? В какие часы он полезнее всего

Кофе нужно пить рано утром?
РедакторАнна Соколова

Вокруг еды существует много мифов. Один из них — о том, что полезнее всего пить кофе утром, а в поздние часы стоит ограничивать потребление кофеина. Разбираемся, так ли это на самом деле.

Утверждение

Кофе надо пить утром: в это время суток организм лучше всего воспринимает кофеин.

Для многих чашка кофе — это обязательная часть утреннего ритуала. Любовь к утреннему кофе объясняют тем, что если пить его в другое время суток, то кофеин сбивает организм с толку и мешает работать, а иногда и нарушает ритм сна. Более того, есть люди, которые просто не могут начать день без кофе, — и жалуются, что только утром кофе дает им прилив сил, а в другое время если и действует, то недолго.

Дэниел Ллойд, пользователь Quora

«Лучше всего начинать утро с чашки кофе, а потом идти на пробежку. Кофе снижает вероятность возникновения камней в желчном пузыре, болезней Альцгеймера и Паркинсона, а также улучшает познавательные способности».

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Почему это не так

Кофе лучше всего пить в поздние утренние часы или ближе ко второй половине дня, когда в организме ниже содержание гормона кортизола.

Выработку кортизола обычно связывают со стрессом или страхом, но это также составляющая циркадных ритмов, регулирующих суточную активность — промежутки, когда человек бодрствует и спит. Если пить кофе в часы, когда организм вырабатывает больше всего кортизола, то можно получить зависимость от кофеина, который, по сути, станет заменой кортизола. Иначе говоря, вместо естественного прилива сил, который человек получает и так, он начинает полагаться на искусственный, и кортизол вырабатывается утром менее активно. Кроме того, человек становится значительно менее восприимчивым к кофеину, который почти перестает бодрить.

Как показывают исследования, самый высокий уровень кортизола наблюдается в организме человека с 6 до 10 часов (особенно с 8 до 9 утра) и с 12 до 14 часов.
А потому кофе лучше пить либо в промежутке с 10 до 12 часов, либо с 14 до 17 часов — чтобы не было слишком поздно и кофе не помешал здоровому сну. Если вы любите кофе, то лучше всего вписать его в свой распорядок дня так, чтобы он попадал именно на эти отрезки: так вы получите максимум от его полезных свойств.

Стивен Миллер, специалист по электрофизиологии головного мозга

«Обращаю ваше внимание на то, что приведенные часы подходят большинству людей, но небольшие расхождения могут быть — в зависимости от того, где вы живете. Тем не менее я настаиваю на том, что кофеин скорее вреден для человека, который недавно проснулся, и лучше всего пить кофе не раньше 10 часов утра, а скорее даже во второй половине дня. Вечером кофеин тоже действенен, но тогда могут возникнуть проблемы со сном».

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 Материал был опубликован на сайте Look At Me.

Обложка: photo-master3000 – stock.adobe.com

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