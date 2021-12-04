Как перестать выбрасывать еду

Как не выбрасывать еду

«Я никогда не оставляю непустую тарелку. Как мама говорила, это нехорошо, иначе не женишься».

«Нельзя жить в нищете, что ли. Нищета в голове… — это когда всё надо оставить, любую сломанную вещь, недоеденную еду».

Это высказывания двух ровесников из исследования студенток Высшей школы экономики о том, как россияне относятся к еде. Оказалось, что многие в нашей стране считают, что полностью съедать свою порцию или есть вчерашнюю еду — признак бедности, жадности и мелочности. Некоторые даже практикуют так называемое демонстративное выбрасывание — например, оставляют еду на тарелках в ресторане, чтобы выглядеть обеспеченными людьми, не проявляющими излишней обеспокоенности и бережливости. При этом у многих пренебрежительное отношение к еде вступает в противоречие с религиозными установками (выбрасывать еду — грех), верой в приметы и пословицы (что и демонстрирует первое высказывание, принадлежащее 26-летнему аспиранту: желаю ему хорошую жену) и исторической памятью — например, страданиями людей в блокадном Ленинграде.

По данным ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН), в мире выбрасывается треть еды. Каждый год на помойку отправляется более 1,3 миллиарда тонн продуктов. Согласно ВЦИОМ, в России 44 % граждан выбрасывают продукты, потому что не успевают их съесть до истечения срока годности. Только представьте, сколько ресурсов, сил и денег тратится на то, чтобы еду вырастить, собрать, довезти до магазинов и рынков, иногда и приготовить, а потом просто отправить на свалку! И при этом сегодня в мире голодает каждый девятый человек.

Однако после того, как продукты выбрасывают, проблемы только начинаются. Гниющая органика выделяет метан, который меняет климат на нашей планете. И эту проблему можем решить мы. Основное правило — не покупать и не выбрасывать лишнего. Купить лишнего можно даже при экологичном образе жизни.

Когда я впервые попала в магазин без упаковки, то много всего набрала… Горошек маш до сих пор стоит в шкафу, дорогую органическую муку мама пустила на блины, а длинный рис, привлекший меня своей красотой, пришлось съесть, хотя врач рекомендовал мне полностью отказаться от риса. У меня не было списка, и я забила контейнеры всем подряд и уехала домой без продуктов, которые собиралась купить, и даже не потому, что мне некуда было их положить, а просто нести это всё было уже решительно невозможно. Поэтому такая банальная вещь, как список покупок, реально поможет: и принести необходимые продукты, и рассчитать количество контейнеров, и не выбрасывать потом ненужную и испортившуюся еду