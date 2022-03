Как перестать выбрасывать еду

Как делиться едой

В мире все активнее развивается движение фудшеринга. Термин — калька с английского foodsharing, что означает «делиться едой». Сама инициатива начала развиваться в Германии, где был создан сайт foodsharing.de, через который можно отдать ненужную, но еще хорошую еду, чтобы она не испортилась. Так во многих городах появились общественные холодильники, где жители стали свободно обмениваться едой. Также волонтеры забирали нераспроданную еду из супермаркетов и кафе, чтобы раздать ее тем, у кого нет возможности ее купить. Вскоре сайт заработал в Австрии и Швейцарии, и его аналоги возникли по всему миру. В Великобритании создали приложение Olio для обмена едой.

В России, в первую очередь в Москве и Петербурге, есть проект «Фудшеринг», участники которого больше сфокусировались на том, чтобы забирать нераспроданную еду из ресторанов, так как установить общественные холодильники очень сложно из-за российского законодательства. Однажды такой холодильник открылся в Петербурге, и чуть ли не в тот же день его опечатал Роспотребнадзор.

В Москве продукты направляются нуждающимся: волонтеры адресно разносят их малообеспеченным семьям, в благотворительные фонды и приюты, раздают бездомным или поддерживают этой едой социально направленные мероприятия, а себе оставляют лишь столько, сколько смогут употребить до того, как продукты станут непригодны. Стать волонтером можно через регистрацию на сайте foodsharing.ru. Проект полностью благотворительный: волонтеры, магазины, рестораны не получают никакой прибыли — зато спасают еду.

Группа прямого обмена едой есть ВКонтакте, и она называется «Отдам даром еду». Здесь надо действовать быстро, чтобы забрать продукты, так как отдают первому, кто отметился под постом о раздаче еды. В Петербурге действует проект «Еда Без Границ»: ребята готовят еду и для тех, кому сложно ее оплатить, и для тех, кто просто не успел пообедать. Все продукты поступают с овощебаз и из кафе.

Раздают обеды в центре города на улице Глинка практически каждое воскресенье, к проекту можно присоединиться в качестве повара-волонтера. Также в Петербурге есть проект «История одной кухни»: здесь активисты готовят еду раз в две недели только для нуждающихся, а от петербуржцев принимают продукты и помощь.

Непроданную еду из магазинов и ресторанов можно спасать, заплатив за нее цену ниже обычной. Есть много приложений, с помощью которых можно узнать о скидках на непроданную еду из ресторанов, забронировать ее и вечером забрать. К сожалению, многие рестораны используют эти предложения для своей рекламы, а сами приложения, особенно в России, часто работают некорректно. Есть большой минус: везде отдают еду только в одноразовой упаковке, которую в лучшем случае вам удастся сдать на переработку, хотя зачастую ее просто придется выбросить. Хотя в других странах есть отличные примеры: по отзывам пользователей приложения Too Good To Go, рестораны просят приходить за едой со своим контейнером.