Как перестать выбрасывать еду
В издательстве «Альпина Паблишер» вышла книга «Zero waste на практике». Ее автор, экоактивистка Виолетта Рябко, пишет о том, как сократить количество мусора, который мы выбрасываем каждый день. The Village публикует отрывок о том, как сократить количество выброшенных продуктов и еды.
Как не выбрасывать еду
«Я никогда не оставляю непустую тарелку. Как мама говорила, это нехорошо, иначе не женишься».
«Нельзя жить в нищете, что ли. Нищета в голове… — это когда всё надо оставить, любую сломанную вещь, недоеденную еду».
Это высказывания двух ровесников из исследования студенток Высшей школы экономики о том, как россияне относятся к еде. Оказалось, что многие в нашей стране считают, что полностью съедать свою порцию или есть вчерашнюю еду — признак бедности, жадности и мелочности. Некоторые даже практикуют так называемое демонстративное выбрасывание — например, оставляют еду на тарелках в ресторане, чтобы выглядеть обеспеченными людьми, не проявляющими излишней обеспокоенности и бережливости. При этом у многих пренебрежительное отношение к еде вступает в противоречие с религиозными установками (выбрасывать еду — грех), верой в приметы и пословицы (что и демонстрирует первое высказывание, принадлежащее 26-летнему аспиранту: желаю ему хорошую жену) и исторической памятью — например, страданиями людей в блокадном Ленинграде.
По данным ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН), в мире выбрасывается треть еды. Каждый год на помойку отправляется более 1,3 миллиарда тонн продуктов. Согласно ВЦИОМ, в России 44 % граждан выбрасывают продукты, потому что не успевают их съесть до истечения срока годности. Только представьте, сколько ресурсов, сил и денег тратится на то, чтобы еду вырастить, собрать, довезти до магазинов и рынков, иногда и приготовить, а потом просто отправить на свалку! И при этом сегодня в мире голодает каждый девятый человек.
Однако после того, как продукты выбрасывают, проблемы только начинаются. Гниющая органика выделяет метан, который меняет климат на нашей планете. И эту проблему можем решить мы. Основное правило — не покупать и не выбрасывать лишнего. Купить лишнего можно даже при экологичном образе жизни.
Когда я впервые попала в магазин без упаковки, то много всего набрала… Горошек маш до сих пор стоит в шкафу, дорогую органическую муку мама пустила на блины, а длинный рис, привлекший меня своей красотой, пришлось съесть, хотя врач рекомендовал мне полностью отказаться от риса. У меня не было списка, и я забила контейнеры всем подряд и уехала домой без продуктов, которые собиралась купить, и даже не потому, что мне некуда было их положить, а просто нести это всё было уже решительно невозможно. Поэтому такая банальная вещь, как список покупок, реально поможет: и принести необходимые продукты, и рассчитать количество контейнеров, и не выбрасывать потом ненужную и испортившуюся еду
Советы по спасению еды
Делайте списки покупок в заметках на телефоне или специальных приложениях, где можно сортировать по категориям и даже составлять чек-листы необходимых продуктов, которые вы часто покупаете. Подумайте, что вы собираетесь готовить и какие продукты будут вам нужны в ближайшее время. Если в супермаркете вам захотелось купить что-то незапланированное, ведь продукты прямо с полок кричат «Возьми меня, я мечтаю о тебе!», то задайте себе два вопроса: «Смогу ли я это съесть прямо сейчас? Смогу ли я это заморозить, чтобы оно хранилось долго, если не успею приготовить?»
Покупайте уродцев! Около 30–40 % овощей и фруктов выбрасываются только потому, что они выглядят недостаточно красиво. Последние десятилетия человечество отчаянно пытается выглядеть моложе, подтянутее, чем есть на самом деле. С плакатов на всех остановках нам кричат: «Скоро лето, а я котлета», «Выиграй новую грудь», «А ты уже в спортзале?», «Скрой все недостатки», повышая нашу тревожность по поводу своего внешнего вида. Это беспокойство переносится даже на продукты питания. Чем более ровный, идеальный фрукт или овощ, тем вкуснее и полезнее он нам кажется. Некоторые европейские супермаркеты проводили рекламные акции, на которых объяснялось, что двойная морковка и кривой кабачок качественно ничем не отличаются от ровных и эстетически безупречных, что фрукты имеют право быть разными. В австрийских магазинах появились коробки с такими неправильными овощами и надписью «Спаси меня». По всему миру живут активисты, которые покупают исключительно «уродские, но свежие продукты» и готовят из них вкусные блюда.
Раскладывайте в холодильнике продукты так, чтобы быстропортящиеся лежали ближе к дверце или на конкретной полке и не терялись среди контейнеров, баночек и мешочков.
Надпись на упаковке «Употребить до» не всегда означает, что продукт умрет прямо сразу после указанной даты. Оцените его вид и запах, и, скорее всего, день–два, а то и больше, он еще пригоден.
Раздавайте еду. Например, приносите в офис и угощайте своих коллег вкусностями, которые не успеваете съесть, или делитесь излишками с соседями.
Правильно храните продукты. Вот проверенная на себе памятка.
Где и как хранить продукты
Что лучше хранить в холодильнике
Хорошо сохраняются: виноград, спелые груши и персики, баклажаны, зеленый горошек в стручках, кабачки, свежая белокочанная капуста, морковь, болгарский перец, редис, свекла, фасоль, шампиньоны. Можно положить и яблоки, хотя вне холодильника они тоже хорошо себя чувствуют. Также дольше останутся свежими яйца. Если боитесь, что хлеб при комнатной температуре зачерствеет, отправляйте его в морозилку: в холодильнике он плесневеет. Стебли салатов и зелени лучше поставить в стакан с водой и отправить в холодильник: они сохранят свежесть надолго.
Что лучше хранить вне холодильника
Все фрукты, которые растут в жарком климате и приспособлены переносить жару, в отличие от холода. Лимоны, лаймы, мандарины при низких температурах загнивают, как и киви с дыней. Апельсины, хурму, гранаты и бананы лучше хранить завернутыми в бумагу и в темном месте. Вкус помидоров и огурцов в холодильнике становится хуже. Картошка лучше хранится в темном прохладном месте. В оливковом масле, хранящемся в холодильнике, образуется осадок, а шоколад белеет.
Как хранить продукты без пластика
Используйте контейнеры из стекла и керамики. Помните, что некоторые продукты портятся в полиэтилене, например грибы и мягкий сыр. Хлеб храните в текстильном мешочке внутри деревянного контейнера, что абсорбирует влагу (в отличие от пластикового пакета) и предотвращает быстрое образование плесени. Вместо пакетов используйте силиконовые мешки или восковые салфетки, то есть хлопковые салфетки, пропитанные воском. Их можно купить в интернет-магазине или сделать самостоятельно.
Инструкция по изготовлению восковых салфеток
Ингредиенты
Хлопковая выстиранная ткань
Воск (можно взять у пчеловодов или купить в специализированных магазинах)
Противень
Кисточка
Бумага для запекания
Способ изготовления
Разрежьте ткань на прямоугольники. Размер произвольный, но лучше заранее прикинуть, можно ли такой салфеткой накрыть тарелку или завернуть в нее бутерброд. Положите на противень бумагу для запекания, лучше в два–три слоя, а сверху кусочки ткани. Натрите на терке или нарежьте воск и ровным слоем посыпьте на салфетки. Поставьте заготовку в нагретую до 100 °C духовку. Как только воск начнет плавиться, достаньте противень из духовки и распределите воск по салфеткам. Подождите, пока они высохнут.
Как делиться едой
В мире все активнее развивается движение фудшеринга. Термин — калька с английского foodsharing, что означает «делиться едой». Сама инициатива начала развиваться в Германии, где был создан сайт foodsharing.de, через который можно отдать ненужную, но еще хорошую еду, чтобы она не испортилась. Так во многих городах появились общественные холодильники, где жители стали свободно обмениваться едой. Также волонтеры забирали нераспроданную еду из супермаркетов и кафе, чтобы раздать ее тем, у кого нет возможности ее купить. Вскоре сайт заработал в Австрии и Швейцарии, и его аналоги возникли по всему миру. В Великобритании создали приложение Olio для обмена едой.
В России, в первую очередь в Москве и Петербурге, есть проект «Фудшеринг», участники которого больше сфокусировались на том, чтобы забирать нераспроданную еду из ресторанов, так как установить общественные холодильники очень сложно из-за российского законодательства. Однажды такой холодильник открылся в Петербурге, и чуть ли не в тот же день его опечатал Роспотребнадзор.
В Москве продукты направляются нуждающимся: волонтеры адресно разносят их малообеспеченным семьям, в благотворительные фонды и приюты, раздают бездомным или поддерживают этой едой социально направленные мероприятия, а себе оставляют лишь столько, сколько смогут употребить до того, как продукты станут непригодны. Стать волонтером можно через регистрацию на сайте foodsharing.ru. Проект полностью благотворительный: волонтеры, магазины, рестораны не получают никакой прибыли — зато спасают еду.
Группа прямого обмена едой есть ВКонтакте, и она называется «Отдам даром еду». Здесь надо действовать быстро, чтобы забрать продукты, так как отдают первому, кто отметился под постом о раздаче еды. В Петербурге действует проект «Еда Без Границ»: ребята готовят еду и для тех, кому сложно ее оплатить, и для тех, кто просто не успел пообедать. Все продукты поступают с овощебаз и из кафе.
Раздают обеды в центре города на улице Глинка практически каждое воскресенье, к проекту можно присоединиться в качестве повара-волонтера. Также в Петербурге есть проект «История одной кухни»: здесь активисты готовят еду раз в две недели только для нуждающихся, а от петербуржцев принимают продукты и помощь.
Непроданную еду из магазинов и ресторанов можно спасать, заплатив за нее цену ниже обычной. Есть много приложений, с помощью которых можно узнать о скидках на непроданную еду из ресторанов, забронировать ее и вечером забрать. К сожалению, многие рестораны используют эти предложения для своей рекламы, а сами приложения, особенно в России, часто работают некорректно. Есть большой минус: везде отдают еду только в одноразовой упаковке, которую в лучшем случае вам удастся сдать на переработку, хотя зачастую ее просто придется выбросить. Хотя в других странах есть отличные примеры: по отзывам пользователей приложения Too Good To Go, рестораны просят приходить за едой со своим контейнером.
Обложка: Аlpinabook