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Как всё устроено19 сентября 2019

«Господи, какое же я говно!» Как устроена работа арт-директора клуба в Иркутске Странные заказчики, исчезающие артисты и особенности местного шоу-бизнеса

«Господи, какое же я говно!» Как устроена работа арт-директора клуба в Иркутске

С начала 2000-х, когда в Иркутске работали несколько крупных ночных клубов, державших в штате балет, шоу-группу и арт-директора, многое изменилось: в городе больше нет заведений исключительно клубного формата, а работающие как клуб-ресторан всерьез пересмотрели расходы на шоу-программы и артистов. Мы поговорили с арт-директором одного из таких заведений о том, как там устроена работа по развлечению гостей. 

текст

Екатерина Зырянова

иллюстрации

анастасия кардашова

Просто красивые люди

С детства у меня была мечта работать над безумными арт-проектами, учиться на режиссера кино и телевидения. Но родители настояли: «Сначала экономическое образование, а потом хоть на Луну». И я очно учился в экономическом вузе, а заочно — на отделении режиссуры и массовых праздников в училище в другом городе.

Первым моим местом работы восемь лет назад стало праздничное агентство, которое только-только открылось. У них не было никакой арт-базы артистов, и по знакомым, через газеты, через «Авито» я собирал всё с нуля. Поработав у них два месяца, я понял, что у меня есть вся арт-база, и ничего больше интересного здесь нет: заказов агентство особо не получает.

По объявлению устроился в крупный клуб, скоро стал там арт-директором и по совместительству худруком балета. На тот момент в нем было 16 человек, и с ними было тяжело. Потому что ребята были не танцоры, а просто красивые люди.

В заведениях называют шоу-программой два танцевальных номера и блок живой музыки

По мнению некоторых работодателей, арт-директор должен уметь работать в «Фотошопе», заниматься маркетингом, находить партнеров, но все это, на мой взгляд, не ключевые обязанности. В первую очередь, арт-директор — это управляющий арт-составом заведения. Не понимаю, когда в заведении есть арт-директор и всё. Он директор чего? У него нет команды! Ты можешь быть нереально талантливым, но один никогда не сделаешь очень крутой массовый проект, о котором будут говорить все. Моя задача — сделать продукт, а задача других специалистов — найти все средства, чтобы его реализовать. Я работаю в большей степени как продюсер и режиссер.

Клубной индустрии у нас в городе практически нет, есть бары-рестораны. В заведениях называют шоу-программой два танцевальных номера и блок живой музыки. Это смешно, это не шоу-программа. Шоу-программа должна задевать, погружать в определенную атмосферу. В хорошем шоу должно быть 15-20 номеров.

Что-то в космической тематике

Я делаю план мероприятий на полгода вперёд, в него входят проекты, которые закрепились в заведении с годами, новогодние шоу-программы, вечеринки к 8 Марта и другим праздникам, а также частные мероприятия. В свободное время я могу брать другие заказы, организовывать городские праздники. К Новому году начинаю готовиться с августа.

Стараюсь не повторять концепции. Это тяжело, потому что рано или поздно они заканчиваются. Если вариться в своей каше, долго ты не протянешь. Всегда нужно учиться у мэтров. В сентябре-начале октября я устраиваю себе «театральные сезоны» в Москве и Петербурге. Скупаю билеты на различные шоу, спектакли, концерты приезжих звезд. Еду на неделю и впитываю, впитываю всё. Понимаю, что велосипед не изобретешь, только сможешь интерпретировать по-своему. Иногда накрывает: «Господи, какое же я говно!» Думаешь, что ты вообще не тем занимаешься.

Возвращаешься, хочешь сделать что-то кардинально новое, допустим, в космической тематике. В городе есть артист циркового жанра с подобным номером, но он двадцать раз везде в городе выступал. Иногда получается найти бюджет и поменять этот номер, прикрепить к нему вокалиста, сделать синтез жанров. А потом получается, что ты в артиста вложился под свой проект, а он с твоим номером на других площадках зарабатывает деньги. И это частый случай.

Десять лет назад артист сшил костюмчик, выучил фокус, и десять лет пипл хавает

Иркутск — город маленький. Понятия шоу-бизнеса в нём нет вообще. У нас есть просто какие-то артисты. Десять лет назад он сшил костюмчик, подобрал музыку, выучил фокус, и десять лет пипл хавает, все радуются. Потому что нет конкуренции.

Бывали случаи, когда артист просто не выходил на программу: отключает телефон, не выходит на связь. Потом оказывается, что он у половины города занял денег и исчез. Через некоторое время всплывает: «Ну, здравствуйте». И вновь пытается войти в этот типа рынок иркутского шоу-бизнеса. Подписывать с ними договоры? Но здесь же все вроде как друзья: «Че ты, нормально же всё, отработаем».  Артист может заключать договор с заказчиком, если всё авторское: музыка, декорации, костюмы. Но у нас никто давно не пишет музыку, не шьёт авторские костюмы: всё берётся из интернета, адаптируется под себя, и со всем этим выходят на рынок.

«Анечка больше не придет?»

Для меня важно, чтобы в моем коллективе был семейный климат. Раз или два было такое, что я приезжаю на генеральный прогон и вижу совершенно не то, что я давал. Здесь вся семейственность заканчивается, начинается жесткий ор. Также семейная обстановка отходит на второй план, когда артистка повышает голос на руководство. Я просто говорю: «Вон там дверь: выходим, закрываем, перебесимся, потом вернемся». Девочка уходит домой, плачется своему молодому человеку, всё утрирует. И потом начинаются звонки с угрозами: «Да я, да ты, да она». Это глупо и непрофессионально.

Из чего складывается успех любого номера? 80 процентов — это костюм, 10 процентов — хореография и 10 процентов — музыка. Упор делаешь на костюм — и всё. Можешь ничего не делать, просто ходить. Как в королевском цирке Гии Эрадзе. Они надевают огромные дорогущие костюмы со стразами Swarovski по 350 тысяч рублей каждый и просто ходят.

Мои заработки зависят от сезона. Я даже не могу сказать среднюю зарплату арт-директоров по городу, потому что в каждом заведении эти специалисты выполняют разную работу. Если рассматривать вариант, что у директора нет своей арт-части, и он целыми днями сидит макетики делает и ищет партнеров, это 30-40 тысяч максимум. Если это крупное заведение, где арт-директор не занимается этой белибердой, а у него есть штат, то зарплата — от 70 тысяч и выше.

В крупном заведении, где арт-директор не занимается белибердой, а у него есть штат, зарплата — от 70 тысяч и выше

Самым запоминающимся в моей работе, наверное, был один случай во время новогодней шоу-программы. Солист музыкального театра исполнял партию Фигаро. Откуда ни возьмись — девушка с перебинтованными коленями. Она начинает ползти по барной стойке и сидевших там мужчин кусает за уши. Охрана её хотела снять оттуда. Но девушка вошла в роль дирижера и дирижировала солистом музыкального театра. Ее кое-как сняли. Меня потом спрашивали: «Надеемся, Анечка больше не придет?» Столько времени прошло, а у людей в памяти остался этот трэш. Это было очень смешно.

Был один частный день рождения. Мы встречаемся с именинницей за две недели до мероприятия. Она говорит: «Хочу всё кислотное, жвачка, сникерсы...» В общем, определили тему диско. Сделали смету, макеты, подбираем артистов. Встречаемся через неделю, а она говорит: «Нет, не хочу кислоту. Я же девочка, всё должно быть розовое и мимимишное». Звоню всем подрядчикам, они просят неустойку. Хорошо, что проблем с деньгами у заказчика не было. Мероприятие началось, девушка спрашивает: «А где фотограф?» Я: «Какой фотограф? Я предлагал своего, но ты сказала, что будет твой любимый фотограф, ты его сама закажешь». У неё началась истерика. Я позвонил всем знакомым фотографам. Прилетели те, кто были ближе всего к ресторану, в общем, праздник спасли.

Заказчик хотел, чтобы «Айфон» подарили той, у кого самые длинные ноги или волосы, или человеку, который разденется за него догола

Был один случай, когда заказчик сам не знал, чего он хочет. Он повторял три фразы: «Голые девки, яблоко и "Айфон"». Я говорю: «Это будет неэстетично, может, мы всё это переведём в концепцию райского сада? Наденем телесные комбинезончики, удавов на девушек». «Нет, хочу голых девок, яблоки и "Айфон"».

В день мероприятия я был на сессии и ничего не видел. Мне отправили фотографии, и, слава Богу, всё оказалось очень культурно. Мои помощники убедили заказчика в том, что девушкам нужны красивые лёгкие пеньюары. Всё в зале застелили искусственной травой, яблоки раздавали из корзинок, новый «Айфон» разыграли. Заказчик изначально хотел, чтобы его подарили той, у кого самые длинные ноги или волосы, или даже тому человеку, кто разденется за него догола. В итоге просто разыграли: ведущий назвал большую часть цифр из номера телефона, и победил тот, кто дозвонился первым.

Ещё был один такой проект. Заказчик сказал: «Хочу, чтобы был ледяной рояль». Я обзвонил 14 скульпторов, которые работают со льдом, и только 15-ый согласился. Кто-то запил, у кого-то лёд крошится, у кого-то льда вообще нет. А дата всё близится. Я редко когда обращаюсь к Господу Богу, но был такой момент, когда я сказал: «Господи, если ты мне сейчас не поможешь, меня просто убьют». Нельзя было подвести. В результате сделали шикарный рояль изо льда.

Один постоянный заказчик просит креативное появление Деда Мороза. Тот у нас шёл на лыжах из леса, въезжал на тройке с бубенцами, на упряжке с хаски. Думаю, что в этом году придётся с вертолёта запускать на парашюте — больше я не знаю, чем удивить человека.

Отдыхают, как в последний раз

У всех сейчас идёт отток клиентской базы. Появилась мода самим организовывать мероприятия. Люди почему-то думают, что организовать праздник — это достаточно легко. На самом деле, много нюансов, подводных камней, придётся потрепать себе нервы, и в итоге праздник будет не праздник.

Когда ты работаешь в сфере ивентов, чувство праздника стирается. Я ненавижу свой день рождения. Третий год подряд в этот день одна и та же компания делает мероприятие, и я его организовываю «под ключ». Я вроде как на празднике, ещё и зарабатываю на этом. А в новогоднюю ночь стоишь в закулисье, все радуются, бьют куранты, а ты думаешь: «Господи, ещё пять часов впереди». Наверное, плохо, что праздник потерял свою ценность.

Когда работаешь в сфере ивентов, чувство праздника стирается. Я ненавижу свой день рождения

Мысль всё бросить и уехать бывает постоянно. Два месяца я не работал, полтора из них прожил в Таиланде, а потом собственник заведения позвал меня обратно на других условиях. Хочется делать шоу большего формата и большего масштаба. Обидно делать шоу для одного раза и для нетрезвых людей. Почему-то сейчас гость, который не ушёл в ЗОЖ, стал неконтролирумым. Нет у него боязни за свою жизнь, мысли об окружающих. Приходят, напиваются, дерутся, портят имущество. Отдыхают, как в последний раз.

С 2012 года в индустрии всё поменялось. Прошла мода на клубы. Даже в столицах остались на плаву только самые большие заведения, у которых площади в собственности. Раньше люди знакомились в клубах, сейчас куча социальных сетей, сайтов, приложений для знакомств. Появилась мода на здоровый образ жизни. Но думаю, что лет через 7-10 клубы вернутся — все циклично.

Столичная мода на рейвы до нас еще не дошла. У нас даже локаций подходящих в центре города нет. А кто поедет в Ново-Ленино или второй Иркутск? Хотя в рейвах что-то есть. Людям хочется сменить обстановку — надоели клубы с их ярким светом, девушками в дорогих нарядах, примажоренными мужиками и коктейлями. Они приходят в цех, где три фонарика горят, две колоночки стоят, какие-то перевёрнутые бочки, на которых велком-дринк. Это прикольно, смотрится по-новому. Главное, чтобы было безопасно. В Европе рейвы проводятся законно, потому что малейшие колебания звука могут обрушить заброшенное здание. Помещение проверяют, убирают, сертифицируют торговлю алкоголем. В России такого нет.

Обидно делать шоу для одного раза и для нетрезвых людей

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