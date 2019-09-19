«Господи, какое же я говно!» Как устроена работа арт-директора клуба в Иркутске

С детства у меня была мечта работать над безумными арт-проектами, учиться на режиссера кино и телевидения. Но родители настояли: «Сначала экономическое образование, а потом хоть на Луну». И я очно учился в экономическом вузе, а заочно — на отделении режиссуры и массовых праздников в училище в другом городе.

Первым моим местом работы восемь лет назад стало праздничное агентство, которое только-только открылось. У них не было никакой арт-базы артистов, и по знакомым, через газеты, через «Авито» я собирал всё с нуля. Поработав у них два месяца, я понял, что у меня есть вся арт-база, и ничего больше интересного здесь нет: заказов агентство особо не получает.

По объявлению устроился в крупный клуб, скоро стал там арт-директором и по совместительству худруком балета. На тот момент в нем было 16 человек, и с ними было тяжело. Потому что ребята были не танцоры, а просто красивые люди.