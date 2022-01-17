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Личный опыт17 января 2022

«У меня есть практически тысяча комиксов» Коллекционер комиксов о своих самых интересных изданиях, нижегородских авторах и о том, при чем здесь житийные иконы

«У меня есть практически тысяча комиксов»
АвторАлла Блисс
ФотографИлья Большаков

Практически за вековую историю с момента возникновения комиксы стали феноменом, без которого невозможно представить современную поп-культуру и индустрию развлечений. Супергеройские фильмы бьют все рекорды по кассовым сборам, фанаты стоят в бесконечных очередях, чтобы попасть на фестивали вроде Comic Con, а российский фильм «Майор Гром: Чумной Доктор» по серии от издательства Bubble стал хитом на Netflix.

The Village Нижний Новгород поговорил с Иваном Савельевым — учителем истории и коллекционером комиксов о том, зачем комиксам постоянно нужна перезагрузка, какие комиксы создают в Нижнем и почему их коллекционирование — удовольствие не только дорогое, но и совсем не детское.

Практически за вековую историю с момента возникновения комиксы стали феноменом, без которого невозможно представить современную поп-культуру и индустрию развлечений. Супергеройские фильмы бьют все рекорды по кассовым сборам, фанаты стоят в бесконечных очередях, чтобы попасть на фестивали вроде Comic Con, а российский фильм «Майор Гром: Чумной Доктор» по серии от издательства Bubble стал хитом на Netflix.

The Village Нижний Новгород поговорил с Иваном Савельевым — учителем истории и коллекционером комиксов о том, зачем комиксам постоянно нужна перезагрузка, какие комиксы создают в Нижнем и почему их коллекционирование — удовольствие не только дорогое, но и совсем не детское.

Начало коллекционирования

История, связанная с комиксами и их персонажами, длится для меня с самого детства: я вырос на мультфильмах о Человеке-пауке, Бэтмене и Супермене, которые выходили на «СТС» в 90-х и начале 2000-х. Коллекционный интерес к комиксам, как и у большинства моих знакомых, которые их также читают, начался с MARVEL и огромного количества фильмов, которые у них выходят — это был год примерно 2015-й, а супергеройские кино-новинки лишь подстегнули старые воспоминания. Судьбоносную роль сыграла и учеба в институте: по образованию я учитель истории, в свое время жил в общаге Педагогического на Бекетова, в двух домах от которой находился магазин комиксов «Мистер Нигма». На третьем курсе меня туда затянуло любопытство, и обратно из магазина я уже возвращался не с пустыми руками: комикс про Соколиного Глаза стал для меня первым в будущей коллекции. Дальше все начало разрастаться как снежный ком: сначала я плохо разбирался в комиксах и покупал все подряд — в числе первых были серии про Бэтмена, Дэдпула, Сорвиголову. В итоге у меня есть практически тысяча комиксов в коллекции: это четыреста сорок книг и более пятисот синглов, то есть отдельных выпусков с историей в рамках серии. «Мистер Нигма» просуществовал всего два года, но мой минутный порыв успел превратиться в привычку: на полках дома уже нет свободного места, и часть комиксов живет за пределами квартиры, на даче.

Почему комиксы всегда будут актуальны

Вообще что такое комикс? Это журнал небольшого формата, обычно на двадцать-тридцать страниц, в котором рассказывается часть какой-то истории. Она может быть большой и неограниченной — это называется онгоингом. Классические персонажи, например, Бэтмен или Человек-паук, существуют уже на протяжении шестидесяти-восьмидесяти лет, а чтобы интерес к ним не угасал, истории нужно постоянно обновлять. С персонажами происходят перезапуски: например, как с «Совершенным Человеком-пауком», когда на определенном моменте Паука решили «освежить», и в разум Питера Паркера на протяжении тридцати с лишним выпусков попадает злодей Доктор Осьминог. Иногда мутят какие-то глобальные события: участвуют все персонажи, организовывают какой-то масштабный звездец, ради которого они все все собираются, и это все имеет значительное последствие для серии. Так было во «Флэшпоинт» от DC. Там Флэш совершил небольшие трюки со временем, в итоге вселенная изменилась, а создатели комиксов произвели отсчет для перезагрузки серии и решили вопрос с обновлением образов, событий и интерпретацией фактов о персонажах. Сейчас это часто используют, когда хотят привлечь внимание новых читателей и поддерживать продажи — для этого сюжеты и темы, затронутые в комиксах, должны были актуальными, ведь люди взрослеют, и многим комиксы перестают нравиться.

Классические персонажи, например, Бэтмен или Человек-паук, существуют уже на протяжении шестидесяти-восьмидесяти лет, а чтобы интерес к ним не угасал, истории нужно постоянно обновлять

Основа коллекции и уникальные вещи

Больше всего у меня в коллекции ТПБ/Трейд (от англ. TPB — Trade Paperback — Прим. ред.) — то есть сборники в мягком переплете, которые элементарно стоили дешевле в пору моей юности и студенчества, когда я начинал собирать комиксы, а тогда это был для меня значимый аргумент. Как и в основном у любителей комиксов, это издания от MARVEL, но и DC я тоже немало собрал. Так же значительную часть коллекции составляют и серии, так называемой альтернативы, то есть комиксов, выходящих за пределами издательств Marvel и DC, либо же не связанных с супергероикой в принципе

Англоязычные комиксы я покупаю обычно уже после того, как прочитаю их в сканах, чтобы не выкидывать деньги на ветер, ведь они дороже, в том числе, из-за доставки заграницу, причем само коллекционирование — удовольствие не из дешевых. Самое дорогое, что у меня есть — это издание серии от DC «Четвертый мир» великого комиксного писателя, сценариста и художника Джека Кирби — настоящая космо-опера похлеще «Звездных войн», которые как раз во многом были списаны с «Четвертого мира». Такие издания называются абсолютами — это коллекционные комиксы со слипкейсами (то есть в специальном футляре, предназначенном для хранения комикса — Прим.ред.) с подтверждениями, что это оригинальные издания с автографами авторов и сертификатами. Моим первым абсолютом, который я взял любопытства ради была «Зеленая стрела» Кевина Смита — более дешевый, стоил он четыре тысячи, этот персонаж мне тоже очень симпатичен. Прелесть абсолютов в том, что это книги увеличенного формата, сравнивая со сборниками или ТПБ, в большом формате гораздо приятнее рассматривать труд художника, особенно если хороша сама серия.

Другая ценная для меня вещь — это роскошное специальное издание комикса «Чудеса» от Курта Бьюсика и Алекса Росса: это история супергероев и событий из вселенной MARVEL глазами фотографа, на то, как они влияют на окружающий мир. Фишка конкретно этого издания в том, что здесь есть подписи художника и сценариста, а мой экземпляр маркируется числом пятьсот шестьдесят из пяти тысяч копий на весь мир.

Какие-то работы я могу взять только из-за обложки или редкости. У меня даже есть издание из «Золотого века» комиксов, то есть периода с 30-х по 50-е годы двадцатого века, когда начали появляться первые издательства и культовые персонажи. Это комикс из 40-х годов с Капитаном Америкой, и, на самом деле, культурной ценности в нем минимум — это настоящая пропагандисткая военная брошюрка с пожелтевшими страницами, которую было удобно с собой носить солдатам, а взял я ее чисто как реликвию. Обычные комиксы тех лет были привычного для нас формата и стоят невероятные суммы, 40-50-е годы достать практически невозможно — для этого нужно быть таким богатеньким Буратино.

«Мэдмен» — классическая альтернативная серия от Лоры и Майкла Оллредов, где Майкл — художник, но с дальтонизмом, рисует комиксы, а Лора — колорист для его работ

Как создают комиксы

Комиксы должны выходить регулярно, поэтому работа над их созданием делится между большой командой. Кто-то отвечает чисто за сценарий, и после его написания комикс попадает в руки художника, художник комиксов работает в черно-белой графике и передает ее колористу на оживление страниц цветом, а также леттереру — человеку, который работает со шрифтами и добавляет текст в бабблы, то есть облачка с текстом. Только после этого получается полноценный комикс. Бывает, что комиксы создаются в уже устоявшихся творческих тандемах, как, например, в «Мэдмене» — классической альтернативной серии от Лоры и Майкла Оллредов, где Майкл — художник, но с дальтонизмом, рисует комиксы, а Лора — колорист для его работ.

Российский рынок комиксов

Конечно, комикс в России развивался по собственному пути, отличному от западного. Фактически, первым комиксом в России можно считать житийные иконы, которые напоминают разворот комикса: в их центре — изображение святого, а на клеймах, то есть полях вокруг образа святого, располагаются сюжеты, которые описывают его жизнь. Невозможно не вспомнить про детские журналы в СССР — «Мурзилку» или «Веселые картинки», в которых были рисованные истории, хоть комиксами тогда никто их не называл. После развала СССР к нам проникла новая культуры с запада, и комиксы, вроде «Дональда Дака», «Микки Мауса» и «Черепашек-Ниндзя», стали очень популярны. Супергероика немного затормаживала и пришла только в конце 90-х, начале нулевых — издательство ИДК начало выпускать современные серии Marvel практически одновременно со всем миром. К концу нулевых они загнулись, но успели привить интерес людей к комиксам. К 2014-15 годам появляется множество издательств, хотя они до сих пор боятся рискнуть потерять деньги и выпустить комиксы с менее популярными по российским меркам персонажами: кроме Человека-Паука, Бэтмена, Росомахи и Дэдпула у нас мало что берут.

Из российских издательств, которые делают оригинальный контент, стоит выделить Bubble, наверное, самое крупное из них. Они завоевали нишу самой платежеспособной категории населения — это девочки-подростки, которые скупают у Bubble просто все. Bubble выпускает альтернативные обложки — их распродают моментально! Настоящие фанаты! А так-то Bubble молодцы: у них целая проработанная вселенная с кучей персонажей, которых стоит развивать, я искренне жду несколько проектов. Вот скоро у них с Кинопоиском выходит сериал про Красную Фурию — русскую версию Черной Вдовы, грубо говоря. Bubble, к сожалению, очень много заимствует супергеройских штампов, но старается обрабатывать их по-своему для российских реалий. Вот по фильму «Майор Гром» было видно будто это не Санкт-Петербург, а Нью-Готэм, хотя в комиксе так не скажешь: есть куча фреймов (от англ. frame — «рамка», то есть отдельных картинок на странице в комиксе, внутри которых находится рисунок и текст — Прим. ред.), где видны реальные места из Питера.

Конечно, не на Bubble одном держится современная индустрия комиксов. Есть издательства, которые помогают издаваться российским независимым авторам, например, Комикс Паблишер. Они выпустили двухтомник «Ч\Б» — от ветерана российской комикс-индустрии Аскольда Акишина, которого прежде всего стоит советовать, если говорить о русских комиксах.

В Нижнем Новгороде существует не просто свое комьюнити любителей комиксов, но и люди, которые сами их создают — это сообщество художников-сценаристов «Горький Комикс»

Нижегородское коммьюнити

В Нижнем есть магазин комиксов Jason’s Club, а еще доставка у большинства крупных магазинов, тот же «Читай-город» и «Дирижабль», где продают небольшую часть комиксов, хотя сетевики могут завышать цены.

В Нижнем Новгороде существует не просто свое комьюнити любителей комиксов, но и люди, которые сами их создают — это сообщество художников-сценаристов «Горький Комикс», в число их авторов я не вхожу, но выступаю у них с лекциями про комиксы. У «Горький Комикс» есть уже шесть выпусков собственного сборника на разные тематики: например, сны, космос, творчество, детектив — по сути, это и есть физическое воплощение нижегородского комикса. Изначально они собирались только нижегородским составом авторов, выпускались совсем малыми тиражами, а теперь вышли на всероссийский уровень: над последним на сегодняшний день выпуском вместе поработало около сорока художников из разных городов. Печатается «Горький Комикс» в той же нижегородской типографии, что и Bubble, и когда я заказываю что-то от Bubble, комикс из Нижнего едет в Москву, чтобы потом обратно вернуться ко мне в Нижний — вот такой забавный факт.

Хотя центры притяжения всех комиксных мероприятий — это, конечно, Москва и Санкт-Петербург, в Нижнем также проводятся локальные фестивали, самый крупный из них — фестиваль комиксов «ГорькийКон» и фестиваль анимации и фантастики «Fan Fan».

«Комиксы — это для детей»

Главный стереотип связан с тем, что комиксы — это для детей, но это не так. Есть огромное количество комиксов для взрослой аудитории, например, тот же «Город Грехов» — это очень экшно-маскулинная штука или известный персонаж Джон Константин, сборники с которым я начал собирать с прошлого года. На них стоит пометка MR-Mature Reader (пер. с англ. «для взрослого читателя» — Прим. ред.): там очень много насилия, а идеи и темы, которые показываются и обыгрываются, достаточно серьезные и сложные для детского восприятия, ребенок такое не вывезет.

Но самый яркий пример — графический роман «Лечебница Аркхем», который выглядит как нарко-трип с настоящим мета-повествованием. Вместе с персонажами из вселенной DC мы путешествуем по психлечебнице, и художнику тут было важно передать сумбурность происходящего. По одному боковому срезу комикса видно, что это непростое издание: черные страницы — сама история, а вот белые — сценарий, раскадровки и очень большой блок примечаний, которые поясняют, что хотел сказать автор.

Один из альтернативных комиксов — серия «Боун», которая вышла в 90-е и завоевала несколько престижных премий в мире, в том числе, аналог Оскара от комиксов — десять премий Айснера. На первый взгляд, по жанру кажется мультиком, но на деле это сказка, которая постепенно превращается в темное фэнтези: с принцессой и драконами, которое невероятно круто читается аудиторией любого возраста. А еще «Боун» используют в европейских академиях художеств как пособие для создания мимики. Так что комикс — это далеко не только развлечение.

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