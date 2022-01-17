«У меня есть практически тысяча комиксов»

Практически за вековую историю с момента возникновения комиксы стали феноменом, без которого невозможно представить современную поп-культуру и индустрию развлечений. Супергеройские фильмы бьют все рекорды по кассовым сборам, фанаты стоят в бесконечных очередях, чтобы попасть на фестивали вроде Comic Con, а российский фильм «Майор Гром: Чумной Доктор» по серии от издательства Bubble стал хитом на Netflix.

The Village Нижний Новгород поговорил с Иваном Савельевым — учителем истории и коллекционером комиксов о том, зачем комиксам постоянно нужна перезагрузка, какие комиксы создают в Нижнем и почему их коллекционирование — удовольствие не только дорогое, но и совсем не детское.

Практически за вековую историю с момента возникновения комиксы стали феноменом, без которого невозможно представить современную поп-культуру и индустрию развлечений. Супергеройские фильмы бьют все рекорды по кассовым сборам, фанаты стоят в бесконечных очередях, чтобы попасть на фестивали вроде Comic Con, а российский фильм «Майор Гром: Чумной Доктор» по серии от издательства Bubble стал хитом на Netflix.

The Village Нижний Новгород поговорил с Иваном Савельевым — учителем истории и коллекционером комиксов о том, зачем комиксам постоянно нужна перезагрузка, какие комиксы создают в Нижнем и почему их коллекционирование — удовольствие не только дорогое, но и совсем не детское.