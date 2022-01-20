Погода шепчет

Важней всего погода

Метеорологи и синоптики относятся к противолавинной службе курорта, потому что лавины — явление гидрометеорологическое, их появление вызвано погодными факторами. Без метеорологов нельзя предсказать возможность схода лавин. Лично я работаю синоптиком, занимаюсь разработкой прогнозов погоды на основе различных данных. Мой рабочий день начинается в 8 утра, в это время метеорологи уже составляют гидрометеорологический бюллетень. Прежде всего необходимо проанализировать погоду за прошедшие сутки, понять, насколько оправдался наш прогноз и получить данные от автоматических метеостанций, на курорте «Роза Хутор» их семь.

Затем начинается обработка карт погоды – выявление синоптических объектов, таких как циклоны, антициклоны, атмосферные фронты. Высотные карты показывают области тепла, холода, влажные и сухие воздушные массы, направление и скорость ветра — по ним можно судить о том, откуда и какая погода придёт в район курорта. После сбора и анализа всей информации, анализируем прогностические карты. Вся информация обычно бывает собрана к полудню, а сам прогноз погоды на следующие сутки готов к 15:00. В это время на курорте уже планируют работу на предстоящий день, и прогноз дает понимание, какие зоны и трассы могут быть открыты для катания.