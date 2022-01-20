Погода шепчет Точны ли прогнозы, и когда в Сочи придет глобальное потепление
Пока о проблемах глобального потепления говорят все, горы Сочи завалены снегом. О самом снежном месте России и перемене климата, о том, насколько точны прогнозы, и почему в горах так непросто предсказывать погоду, рассказывает синоптик курорта «Роза Хутор» Адриан Коротеев.
Прогноз на будущее
Метеорологией я увлекся еще в детстве. Однажды посмотрел на небо и понял, что было бы интересно исследовать атмосферу. Первые метеорологические наблюдения начал проводить еще в начальной школе, вел специальный дневник погоды. В 13 лет я написал письмо в Гидрометцентр России Роману Вильфанду. Он был очень любезен, прислал ответ с приглашением на экскурсию. Вообще, метеорологи очень отзывчивые люди, всегда готовы показать и рассказать, что происходит на метеостанциях и угостить печеньем. На экскурсии меня ознакомили со всеми отделами Гидрометцентра и даже с суперкомпьютером Cray. Меня это сильно впечатлило, и я утвердился в желании стать метеорологом. В итоге окончил Гидрометеорологический университет в Санкт-Петербурге и поступил в магистратуру географического факультета МГУ. Я интересовался практикой больше, чем теоретическими исследованиями, поэтому с удовольствием принял предложение заняться оперативной работой и стал сначала техником-метеорологом, а затем и синоптиком курорта «Роза Хутор».
Важней всего погода
Метеорологи и синоптики относятся к противолавинной службе курорта, потому что лавины — явление гидрометеорологическое, их появление вызвано погодными факторами. Без метеорологов нельзя предсказать возможность схода лавин. Лично я работаю синоптиком, занимаюсь разработкой прогнозов погоды на основе различных данных. Мой рабочий день начинается в 8 утра, в это время метеорологи уже составляют гидрометеорологический бюллетень. Прежде всего необходимо проанализировать погоду за прошедшие сутки, понять, насколько оправдался наш прогноз и получить данные от автоматических метеостанций, на курорте «Роза Хутор» их семь.
Затем начинается обработка карт погоды – выявление синоптических объектов, таких как циклоны, антициклоны, атмосферные фронты. Высотные карты показывают области тепла, холода, влажные и сухие воздушные массы, направление и скорость ветра — по ним можно судить о том, откуда и какая погода придёт в район курорта. После сбора и анализа всей информации, анализируем прогностические карты. Вся информация обычно бывает собрана к полудню, а сам прогноз погоды на следующие сутки готов к 15:00. В это время на курорте уже планируют работу на предстоящий день, и прогноз дает понимание, какие зоны и трассы могут быть открыты для катания.
Кажется, дождь собирается
Вообще, наша местность для прогнозирования погоды довольно сложная. Это обусловлено наличием гор, которые представляют собой своеобразные препятствия движению воздушных течений и атмосферных фронтов — границ раздела между теплыми и холодными воздушными массами. Подходя к горам, атмосферный фронт начинает замедляться, огибать хребет, формируется орографическая окклюзия, в переводе «смыкание». Холодный воздух вытесняет теплый наверх или наоборот. Этим обусловлено очень большое количество осадков в горах Сочи. Например, гора Ачишхо не только самое влажное место в России, но и на всей территории бывшего СССР. И если для Москвы 20 мм осадков в виде снега — уже опасное явление, почти гарантированный транспортный коллапс, то у нас выпадение десятков миллиметров осадков за половину суток — вполне обычное явление.
Дополнительным источником влаги для кучево-дождевой облачности служит тёплое море. Также горы вызывают мощную орографическую конвекцию, этот процесс характерен для тёплого времени года. Часто можно наблюдать громады кучево-дождевых облаков над Кавказским хребтом. И когда в Сочи на побережье светит солнце, в горах за счет интенсивного прогрева склонов формируются сильные грозы и даже выпадает град. Помимо осадков, в горах своеобразная система ветров. Ветер дует под разными углами к хребту, это вызывает изменение скорости и направления ветра ниже, на подветренном склоне. Учёт влияния рельефа на ветер очень важен в прогнозировании лавинной опасности, поскольку он является существенным фактором перераспределения снега и формирования снежных досок и карнизов. Несмотря на то, что прогнозы погоды для оценки степени лавинной опасности мы разрабатываем зимой, и такие прогнозы очень ответственные, более интенсивные и менее предсказуемые погодные процессы в горах происходят летом. Например, с ливнями, когда за час выпадает до 100 миллиметров осадков, я познакомился только на Кавказе.
Добавим ясности
Одной из существенных составляющих в разработке прогнозов погоды являются математические модели. Их точность зависит от синоптической ситуации и сезона. В межсезонье оправданность численных моделей прогноза несколько снижается. Также они неважно справляются с прогнозом количества осадков, особенно при уже упомянутой летней взрывной конвекции.
Синоптику все время необходимо учиться. Перед стартом зимнего сезона мы проводим серию специальных «пристрелочных» прогнозов, вспоминаем особенности зимних погодных процессов. Например, суточный ход температуры воздуха сильно зависит от наличия снежного покрова.
Как показывает практика, среднесрочные (3-10 суток) и долгосрочные (на месяц, на сезон) прогнозы погоды оправдываются плохо. Поэтому мы осторожны в оценках погодных условий на столь длительные периоды и специализируемся на прогнозах погоды на 24-48 часов. Оправданность прогнозов на первые сутки составляет 95-98 %, на вторые — уже 90-95 %, на неделю — 80-85 %.
Ветер перемен
Если говорить о глобальном потеплении, то это общий тренд, который не обошел и наши горы. Пока наблюдения, которые мы проводим на «Роза Хутор», начиная с момента появления метеостанций в 2008 году, не позволяют установить достоверное повышение среднегодовых температур по критериям климатологии. У нас этот процесс идет волнообразно. Отметить можно лишь смещение сезонов — зима стала приходить на месяц позже, а весна задерживаться. Вопрос состоит в степени влияния деятельности человека (прежде всего это выбросы парниковых газов) на рост глобальной температуры.
По моему мнению, не стоит недооценивать естественные колебания глобальной климатической системы. Антропогенным источникам парниковых газов не уступают по объемам выбросов естественные, те же вулканы. С другой стороны, аэрозоли, рассеивающиеся в атмосфере на огромных пространствах после вулканических извержений (а также последствия хозяйственной деятельности человека), наоборот, затеняют солнце, что способствует уменьшению притока солнечной радиации к земной поверхности, она слабее нагревается и меньше тепла излучает в атмосферу, что умаляет парниковый эффект.
Но то, что среднегодовые температуры воздуха растут, что год от года почти по всей Земле становится теплее, обновляются рекорды, это точно. По усредненным расчетам климатических моделей, к 2050 году потеплеет больше чем на два градуса, частота опасных погодных явлений будет выше. В прошлом году мы могли наблюдать такие яркие примеры, как два мощных циклона в Черном море, когда затопило Ялту и в Керчи выпало несколько месячных норм осадков. Их, безусловно, стоит относить к последствиям глобального потепления. Увеличение температуры атмосферы, то есть увеличение её внутренней энергии, приводит к усилению конвективных штормов, увеличению частоты возникновения молний и количества осадков. Это прямая взаимосвязь.
Фотографии: «Роза Хутор»