Уличные художники в Иркутске

О популярности в сети

Это был 2002 год. Я не рисовал баллоном, я брал кисточки, краску и изображал вещи, которые мне просто нравились. Они не были никак встроены в классическое граффити, оттуда я не пытался ничего взять. Это были мои личные образы.

В основном рисовал полу-инопланетных персонажей, эльфов и троллей, какую-то лёгкую психоделику. Нравились инопланетяне, шаманская, этническая тематика, мне всё это было близко. Возможно, повлияло увлечение эзотерикой и восточной культурой, творчеством Пелевина, Кастанеды.

Да, политическая обстановка влияет на моё творчество, но как на потребителя контента. Мои работы прокомментировал один злой человек, он написал, что это просто иллюстрации к либеральной повестке. В принципе, отчасти он прав.

Я что-то смотрю, читаю в интернете и вообще не открещиваюсь от того, что в рисунках — влияние этой информации. Что касается работ на политические темы, у меня не было конкретной идеи нарисовать какие-то острые вещи, я всегда этого избегал в творчестве. Просто у меня сгорела мастерская, я остался без материала, у меня была только бумага и карандаши. Сел и создал серию рисунков. Я её делал ни для кого, просто у меня были какие-то образы в голове. Одна работа за вторую цеплялась, получилась серия, и я начал ее выкладывать в интернет. Сразу был огромный отклик, я не ожидал. Когда закончились темы, я просто перестал их рисовать. Хотя в последнее время опять пришёл к этому. Лесные пожары, митинги... Это какой-то выплеск.

Меня, как и огромное количество людей, многое не устраивает. Просто кто-то выражает мнение в комментариях, кто-то в статьях, кто-то просто делает репост, а я в таком виде. Мне кажется, художественные образы мощнее, сильнее, намного лучше тысячи слов и перепостов.