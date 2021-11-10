25 февраля, пятница
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
В закладки10 ноября 2021

Инстаграм концертного фотографа Кати Белозеровой

Инстаграм концертного фотографа Кати Белозеровой
АвторМарк Григорьев

В рубрике «В закладки» The Village рекомендует сайты, аккаунты в социальных сетях и телеграм-каналы — не обязательно популярные, но интересные, смешные или просто красивые. В новом выпуске рассказываем про инстаграм концертного фотографа Кати Белозеровой — нижегородский андеграунд и не только.

katya_na_krovati

Instagram

 Как-то так удачно сложилось, что я сразу интуитивно заскочила в концертный балаган, ничего не имея общего с фотографией и не держа толком в руках камеру. Такого ощутимого отклика в себе и удовольствия я не получаю больше нигде, а особенно — такого количества эмоций. Мне хочется зафиксировать и показать происходящее так, как это переживается мной — все, что я сейчас чувствую и вижу. Поэтому, самое важное условие — мое абсолютное желание и участие в происходящем, иначе получится полная лажа, это видно сразу. Если я не ношусь облитая пивом, грязная, потная, не мотаюсь где-то в бешеной козлотряске или не пялюсь зачарованно в камеру, зачем это вообще надо? В этот момент практически никаких мыслей не существует, не слышно даже музыку, все уходит на второй план, собственная безопасность и сохранность техники вообще вопрос ну такой, ерундовый.

Снимаю я на Canon 6D со стеклом 20-35 мм (фокусное расстояние предпочитаю ближе к 35 мм) — в экстремальных условиях концертного круговорота немудреная зеркалка в моих руках справляется лучше всего, хотя для повседневного скитания хотела бы еще и карманную беззеркалку. Можно сказать, что пандемия благоприятно повлияла на меня, как на фотографа — я выдохнула и поняла, что именно мне хочется снимать. С того момента я больше времени выделяю на отбор и обработку, а снимаю редко.

Из фотографов очень нравятся Георгий Пинхасов, Нан Голдин, Марта Купер, Энни Лейбовиц, Алекс Вебб, Лукаш Вержбовски. Кроме того, меня поражают концертные (и не только) репортажи Димы Птицына и Андрея Родионова. Вообще, знаю много отличных земляков прямо сейчас — смелых, талантливых и бодрых, что не может не радовать. Пока я не представляю, что перестану снимать концерты или вечеринки — время от времени мне хочется снять обложку или серию к музыке, хочется запомнить, как весело мы живем. Продвижения, как такового, у меня нет — тошно думать о таких сложностях, но если мне лично респектнут или же поделятся моей работой, я буду очень счастлива — этого достаточно!

Share
скопировать ссылку

Читайте также:

Инстаграм нижегородского кризисного центра для женщин
Инстаграм нижегородского кризисного центра для женщин
Инстаграм нижегородского кризисного центра для женщин

Инстаграм нижегородского кризисного центра для женщин

Инстаграм нижегородских карспоттеров Parked in Nizhny

Инстаграм нижегородских карспоттеров Parked in Nizhny

Инстаграм нижегородских карспоттеров Parked in Nizhny

Инстаграм нижегородских карспоттеров Parked in Nizhny

Инстаграм flagseverywhere о случайно встреченных флагах России

Инстаграм flagseverywhere о случайно встреченных флагах России

Инстаграм flagseverywhere о случайно встреченных флагах России

Инстаграм flagseverywhere о случайно встреченных флагах России

Инстаграм проекта помощи городским животным «Угол»

Инстаграм проекта помощи городским животным «Угол»

Инстаграм проекта помощи городским животным «Угол»

Инстаграм проекта помощи городским животным «Угол»

Тэги

Сюжет

Места

Новое и лучшее

Тихий протест: Как полиция сорвала второй московский митинг против вторжения в Украину

Выживальщики

Людмила Улицкая — об ответственности за войну в Украине

Как оставаться онлайн, если в России отключат интернет из-за войны

Семен Слепаков — просьба к Владимиру Путину прекратить войну в Украине

Первая полоса

Тихий протест: Как полиция сорвала второй московский митинг против вторжения в Украину

Тихий протест: Как полиция сорвала второй московский митинг против вторжения в Украину

Тихий протест: Как полиция сорвала второй московский митинг против вторжения в Украину

Тихий протест: Как полиция сорвала второй московский митинг против вторжения в Украину

Выживальщики
Выживальщики The Village поговорил с людьми, которые каждый день готовятся к концу света
Выживальщики

Выживальщики
The Village поговорил с людьми, которые каждый день готовятся к концу света

Людмила Улицкая — об ответственности за войну в Украине
Людмила Улицкая — об ответственности за войну в Украине «Необходимо остановить ежеминутно разгорающуюся войну»
Людмила Улицкая — об ответственности за войну в Украине

Людмила Улицкая — об ответственности за войну в Украине
«Необходимо остановить ежеминутно разгорающуюся войну»

Как оставаться онлайн, если в России отключат интернет из-за войны
Как оставаться онлайн, если в России отключат интернет из-за войны Гид DOXA и «Роскомсвободы»
Как оставаться онлайн, если в России отключат интернет из-за войны

Как оставаться онлайн, если в России отключат интернет из-за войны
Гид DOXA и «Роскомсвободы»

Семен Слепаков — просьба к Владимиру Путину прекратить войну в Украине

Семен Слепаков — просьба к Владимиру Путину прекратить войну в Украине

«Папа Срапа был шаманом и магом. Его уход за день до начала войны — еще одно тому доказательство
«Папа Срапа был шаманом и магом. Его уход за день до начала войны — еще одно тому доказательство Памяти ростовского нойз-экспериментатора
«Папа Срапа был шаманом и магом. Его уход за день до начала войны — еще одно тому доказательство

«Папа Срапа был шаманом и магом. Его уход за день до начала войны — еще одно тому доказательство
Памяти ростовского нойз-экспериментатора

Что делать, если вы застряли за границей
Что делать, если вы застряли за границей Важные контакты и способы платежей
Что делать, если вы застряли за границей

Что делать, если вы застряли за границей
Важные контакты и способы платежей

Как вернуть деньги за билет, если рейс отменили
Как вернуть деньги за билет, если рейс отменили И что по закону положено пострадавшим пассажирам
Как вернуть деньги за билет, если рейс отменили

Как вернуть деньги за билет, если рейс отменили
И что по закону положено пострадавшим пассажирам

Как распознать фейковые новости

Чек-лист для проверки информации

Как распознать фейковые новости
Чек-лист для проверки информации

Что происходило в центре Москвы в первый день войны

Что происходило в центре Москвы в первый день войны

Что происходило в центре Москвы в первый день войны

Что происходило в центре Москвы в первый день войны

«Кто бы знал, что может стать так жутко»: Петербуржцы — против войны

«Кто бы знал, что может стать так жутко»: Петербуржцы — против войны

«Чувствую, скорее, беспомощность, тошноту и оцепенение»
«Чувствую, скорее, беспомощность, тошноту и оцепенение» Музыкант Овсянкин — об отмене альбома и войне
«Чувствую, скорее, беспомощность, тошноту и оцепенение»

«Чувствую, скорее, беспомощность, тошноту и оцепенение»
Музыкант Овсянкин — об отмене альбома и войне

Из-за войны и закрытых аэропортов сотни тысяч людей не могут вернуться домой. Мы с ними поговорили
Из-за войны и закрытых аэропортов сотни тысяч людей не могут вернуться домой. Мы с ними поговорили
Из-за войны и закрытых аэропортов сотни тысяч людей не могут вернуться домой. Мы с ними поговорили

Из-за войны и закрытых аэропортов сотни тысяч людей не могут вернуться домой. Мы с ними поговорили

Российские знаменитости — о боевых действиях на территории Украины

«Страх и боль»

Российские знаменитости — о боевых действиях на территории Украины
«Страх и боль»

Музыканты — о войне
Музыканты — о войне «Я призываю вас остановить эту катастрофу»
Музыканты — о войне

Музыканты — о войне
«Я призываю вас остановить эту катастрофу»

Дмитрий Муратов — о «спецоперации» в Украине
Дмитрий Муратов — о «спецоперации» в Украине «Только антивоенное движение россиян может спасти жизнь на этой планете»
Дмитрий Муратов — о «спецоперации» в Украине

Дмитрий Муратов — о «спецоперации» в Украине
«Только антивоенное движение россиян может спасти жизнь на этой планете»

«Войны быть не должно»

Российские музыканты начали выходить на улицу с акцией #тихийпикет

«Войны быть не должно»
Российские музыканты начали выходить на улицу с акцией #тихийпикет

Екатерина Шульман — о войне в Украине и нашей новой жизни в ней
Екатерина Шульман — о войне в Украине и нашей новой жизни в ней «Душа требует немедленного действия»
Екатерина Шульман — о войне в Украине и нашей новой жизни в ней

Екатерина Шульман — о войне в Украине и нашей новой жизни в ней
«Душа требует немедленного действия»

Как справиться с тревогой
Как справиться с тревогой Советы тем, кто не вывозит
Как справиться с тревогой

Как справиться с тревогой
Советы тем, кто не вывозит

Как быть хорошим человеком, если вы мужчина
Как быть хорошим человеком, если вы мужчина Спецвыпуск подкаста «Неновая этика» к 23 февраля
Как быть хорошим человеком, если вы мужчина

Как быть хорошим человеком, если вы мужчина
Спецвыпуск подкаста «Неновая этика» к 23 февраля

Подпишитесь на рассылку