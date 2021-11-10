Инстаграм концертного фотографа Кати Белозеровой
В рубрике «В закладки» The Village рекомендует сайты, аккаунты в социальных сетях и телеграм-каналы — не обязательно популярные, но интересные, смешные или просто красивые. В новом выпуске рассказываем про инстаграм концертного фотографа Кати Белозеровой — нижегородский андеграунд и не только.
Как-то так удачно сложилось, что я сразу интуитивно заскочила в концертный балаган, ничего не имея общего с фотографией и не держа толком в руках камеру. Такого ощутимого отклика в себе и удовольствия я не получаю больше нигде, а особенно — такого количества эмоций. Мне хочется зафиксировать и показать происходящее так, как это переживается мной — все, что я сейчас чувствую и вижу. Поэтому, самое важное условие — мое абсолютное желание и участие в происходящем, иначе получится полная лажа, это видно сразу. Если я не ношусь облитая пивом, грязная, потная, не мотаюсь где-то в бешеной козлотряске или не пялюсь зачарованно в камеру, зачем это вообще надо? В этот момент практически никаких мыслей не существует, не слышно даже музыку, все уходит на второй план, собственная безопасность и сохранность техники вообще вопрос ну такой, ерундовый.
Снимаю я на Canon 6D со стеклом 20-35 мм (фокусное расстояние предпочитаю ближе к 35 мм) — в экстремальных условиях концертного круговорота немудреная зеркалка в моих руках справляется лучше всего, хотя для повседневного скитания хотела бы еще и карманную беззеркалку. Можно сказать, что пандемия благоприятно повлияла на меня, как на фотографа — я выдохнула и поняла, что именно мне хочется снимать. С того момента я больше времени выделяю на отбор и обработку, а снимаю редко.
Из фотографов очень нравятся Георгий Пинхасов, Нан Голдин, Марта Купер, Энни Лейбовиц, Алекс Вебб, Лукаш Вержбовски. Кроме того, меня поражают концертные (и не только) репортажи Димы Птицына и Андрея Родионова. Вообще, знаю много отличных земляков прямо сейчас — смелых, талантливых и бодрых, что не может не радовать. Пока я не представляю, что перестану снимать концерты или вечеринки — время от времени мне хочется снять обложку или серию к музыке, хочется запомнить, как весело мы живем. Продвижения, как такового, у меня нет — тошно думать о таких сложностях, но если мне лично респектнут или же поделятся моей работой, я буду очень счастлива — этого достаточно!