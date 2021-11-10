Инстаграм концертного фотографа Кати Белозеровой

Как-то так удачно сложилось, что я сразу интуитивно заскочила в концертный балаган, ничего не имея общего с фотографией и не держа толком в руках камеру. Такого ощутимого отклика в себе и удовольствия я не получаю больше нигде, а особенно — такого количества эмоций. Мне хочется зафиксировать и показать происходящее так, как это переживается мной — все, что я сейчас чувствую и вижу. Поэтому, самое важное условие — мое абсолютное желание и участие в происходящем, иначе получится полная лажа, это видно сразу. Если я не ношусь облитая пивом, грязная, потная, не мотаюсь где-то в бешеной козлотряске или не пялюсь зачарованно в камеру, зачем это вообще надо? В этот момент практически никаких мыслей не существует, не слышно даже музыку, все уходит на второй план, собственная безопасность и сохранность техники вообще вопрос ну такой, ерундовый.