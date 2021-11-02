Тикток и инстаграм о нижегородской природе Биолог Павлик Лисицын — о грибах и не только
В рубрике «В закладки» The Village рекомендует сайты, аккаунты в социальных сетях и телеграм-каналы — не обязательно популярные, но интересные, смешные или просто красивые. В новом выпуске рассказываем про инстаграм и тикток биолога Павлика Лисицына, в которых он рассказывает про нижегородскую природу и, в частности, про растущие в области грибы.
С самого раннего детства, лет, наверное, с пяти, меня интересовали животные. Моими игрушками были не машинки и пистолеты, как у моих сверстников, а динозавры и звери. Еще в те годы самым интересным занятием для меня было хождение по полям и лесам в поисках муравьев и кузнечиков — это увлечение со временем переросло в интерес к биологии как к науке. После школы я поступил на биологический факультет ННГУ, окончил там бакалавриат и магистратуру на кафедре зоологии, а сейчас продолжаю обучение в аспирантуре, занимаясь наукой. Еще в конце четвертого курса бакалавриата я устроился на работу в оранжерею ботанического сада ННГУ, где до сих пор курирую коллекцию водных растений. Проблема выбора специальности никогда не стояла, потому как ничего другого, кроме биологии, меня настолько всерьез не интересовало. И еще в школе я понял, что главное — это заниматься любимым делом, если то, что ты делаешь, ты делаешь со страстью — это неизбежно приведет к успеху!
На своих страничках в инстаграме и тиктоке я рассказываю о многообразии форм живого, про их важность и красоту — с научной достоверностью, но в доступной широкому кругу читателей форме. Формат появился сам собой — по сути, то, что я рассказываю в соцсетях, я рассказывал всю жизнь своим друзьям на прогулках и в походах. Я просто не могу пройти мимо какого-то редкого насекомого, растения или гриба, не рассказав о нем. В какой-то момент я просто понял, что могу это рассказывать не только друзьям, а всем желающим в сети. К тому же, я много лет занимаюсь фотографией, а искусство должно принадлежать народу!
Нижегородская область уникальна тем, как сильно она вытянута с севера на юг. В пределах нашей области мы можем встретить как южно-таежные виды — бурундуков или пихту, так и степные виды — ковыль или сурков. Да и в целом, наша область богата лесами и озерами, в каждом районе можно встретить что-то редкое и интересное, даже в черте Нижнего Новгорода.
Если говорить о грибах, то это такая тема, к которой нет равнодушных. Я в этом убедился, путешествуя автостопом — когда ты садишься в машину к незнакомцу, каждый раз приходится заводить беседу, нащупывая темы, которые пробудят интерес. Если разговоры об эволюции, муравьях или амфибиях интересны не всем, то про грибы все всегда охотно говорили, потому как в этой теме много мифов и недопонимания. А грибы — это настолько вездесущая, важная и разнообразная группа организмов, что игнорировать ее просто невозможно. Особенно, если хочешь понять как устроена природа.