Тикток и инстаграм о нижегородской природе

С самого раннего детства, лет, наверное, с пяти, меня интересовали животные. Моими игрушками были не машинки и пистолеты, как у моих сверстников, а динозавры и звери. Еще в те годы самым интересным занятием для меня было хождение по полям и лесам в поисках муравьев и кузнечиков — это увлечение со временем переросло в интерес к биологии как к науке. После школы я поступил на биологический факультет ННГУ, окончил там бакалавриат и магистратуру на кафедре зоологии, а сейчас продолжаю обучение в аспирантуре, занимаясь наукой. Еще в конце четвертого курса бакалавриата я устроился на работу в оранжерею ботанического сада ННГУ, где до сих пор курирую коллекцию водных растений. Проблема выбора специальности никогда не стояла, потому как ничего другого, кроме биологии, меня настолько всерьез не интересовало. И еще в школе я понял, что главное — это заниматься любимым делом, если то, что ты делаешь, ты делаешь со страстью — это неизбежно приведет к успеху!