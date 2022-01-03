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Квартира недели3 января 2022

В домах-гребенках и сталинках, а еще на месте бывших фабрик: Где живут екатеринбуржцы

В домах-гребенках и сталинках, а еще на месте бывших фабрик: Где живут екатеринбуржцы
АвторСоня Глухова

В 2021 году мы опубликовали несколько десятков «Квартир недели», рассказывали, как екатеринбуржцы обживают свои дома в рубрике «Как ты живешь», и исследовали, как живут люди в необычных зданиях в потоке «Где ты живешь». В новой подборке мы собрали самые популярные квартиры года у читателей The Village Екатеринбург.

Жители «домов-гребенок» Госпромурала — о коллективности и бомжах в подъездах

По словам жильцов конструктивистского комплекса Госпромурала, они устали писать жалобы в управляющую компанию из-за неблагоустроенных дворов, проблем со старыми коммуникациями и осыпающихся фасадов зданий, разрисованных граффити. Поэтому жители домов на Ленина, 52, 54, решили объединиться, чтобы своими силами реконструировать здания. У этих «домов-гребенок» разные адреса, но технически они являются частями единого комплекса. The Village Екатеринбург пообщался с четырьмя жильцами дома-коммуны о попытках засыпать ямы во дворе кусками асфальта с проспекта Ленина, о воспоминаниях про дворовые кинопоказы с борщом от Николая Коляды и о том, почему они объединились из-за разрушающегося конструктивистского комплекса.

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Квартира Екатерины Кейльман вблизи Парка Маяковского

Квартира экс-директора Парка Маяковского Екатерины Кейльман в ЖК «Вивальди». Катя рассказала нам о том, почему искала дом без двора, поделилась недостатками своего района и лайфхаками по хранению вещей в доме.

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Квартира Евгении Нестеровой и Андрея Просвирнина с террасой в «Армаде»

Квартира соучредительницы «Фонда городских инициатив» Евгении Нестеровой и учредителя агентства ORGMASTER Андрея Просвирнина в «Армаде». Раньше на месте этого дома находилась трикотажная фабрика, но современная многоэтажка настолько мимикрировала под городскую среду исторического центра, что остается незаметной, пока не зайдешь в один из дворов на Розы Люксембург. Женя и Андрей рассказали нам о жизни в историческом центре с видом на два альтернативных Екатеринбурга.

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Алина, Женя и квартира в жилом доме УНИХИМа с видом на Площадь 1905 года

Квартира сооснователей кулинарной онлайн-школы Seven Seeds Алины Кузнецовой и Жени Шипицына, из которой пара вскоре переехала. Женя и Алина рассказали нам о жизни в историческом центре с видом на Площадь 1905 года, обустройстве кухни для работы, переезде и шутливой мечте о том, чтобы их одинокие соседи сошлись.

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Трехкомнатная квартира в свердловской сталинке

Пространство находится в сталинке рядом со зданием бывшего УрГУ. Квартира принадлежала двум поколениям профессоров Горного университета. Дизайнер и стилист совместили в интерьере советское прошлое, уральский колорит и европейскую классику.

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Квартира с интерьером в стиле джапанди на Визе

Пространство для сдачи в аренду, где дизайнер и декоратор создали пространство, где сочетается скандинавский минимализм и японская сдержанность.

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Двушка с аскетичным интерьером в пространстве бывшей нежилой мастерской

Двухкомнатное пространство в ЖК «Дипломат» на улице Гоголя с большим количеством природных материалов в интерьере. Архитекторы создали функциональное пространство со свободной планировкой.

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Трешка в скандинавском стиле с элементами американской классики и лофта

Трехкомнатная квартира в историческом районе Екатеринбурга на месте бывшей трикотажной фабрики. Дизайнер и стилист создали интерьер в скандинавском стиле с ретро-акцентами из деревянной мебели.

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Квартира со стеклянной перегородкой в ванной и видом на парк 22-го Партсъезда

Двухкомнатное пространство в ЖК «Женева» на ВИЗе с большим количеством природных материалов в интерьере. Дизайнеры смогли на небольшой площади установить и ванную, и душевую кабинку, а системы хранения интегрировать в стены.

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Квартира с паркетом «елочкой» и нежно-голубыми деталями возле УрГУПСа

Трехкомнатное пространство в ЖК «Ольховский парк» с объединенной кухней-гостиной. Дизайнер и декоратор создали интерьер с нежно-голубыми акцентами и специальным зонированием для собаки хозяев квартиры.

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Фотографии: обложка, 1-3 — Сергей Потеряев / The Village Екатеринбург, 4 — Анна Марченкова / The Village Екатеринбург, 5 — Михаил Поморцев, 6 — Кирилл Шингареев, 7, 9 — Максим Лоскутов, 8 — Наталья Горбунова, 10 — Илья Коваль

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