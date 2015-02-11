Многие московские магазины принято ругать за слишком высокие цены и неоднозначную подборку исключительно дорогих марок. На самом деле практически в любом крупном магазине можно найти и недешёвые вещи, и предметы гардероба по вполне демократичным ценам. Речь вовсе не о носках и других аксессуарах, которые стоить дорого не должны по определению.

Каждую неделю мы выбираем две вещи из одного московского магазина — самую дорогую и самую дешёвую — и рассказываем, чем они интересны. В новом выпуске — комбинезон из капсульной коллекции Monki Denim и Mom-джинсы из основной линейки марки.

самая дешёвая модель Джинсы Kimomo Classic — 2 500 рублей

Джинсы Kimomo повторяют классические модели 90-х: они полностью сделаны из хлопка и могут дополнить любой повседневный образ. В коллекции марки модель появилась год назад и с тех пор стала самой популярной среди поклонниц Monki благодаря удачной посадке (ровно посередине талии, чуть сужаясь на бёдрах) и демократичной цене.

самая дорогая модель Комбинезон из белого денима Denim Flight Suit — 3 500 рублей

Что касается денима в новом весенне-летнем сезоне, шведская марка решила придерживаться правила «Чем больше, тем лучше» и не останавливаться лишь на одних джинсах. Самый смелый вариант — белоснежный комбинезон из капсульной линейки. Лаконичный крой позволяет носить комбинезон как днём (например, с кроссовками), так и вечером, дополнив образ туфлями на каблуке. Также коллекция включает в себя светлые пальто в пол, комбинезоны, джинсовые аксессуары и другие вещи, которые меньше всего напоминают традиционную одежду из денима. В рекламной кампании снялись молодая шведская певица Mapei и обладательница мирового рекорда по кручению обруча Marawa.