Многие московские магазины принято ругать за слишком высокие цены и неоднозначную подборку исключительно дорогих марок. На самом деле практически в любом крупном магазине можно найти и недешёвые вещи, и предметы гардероба по вполне демократичным ценам. Речь вовсе не о носках и других аксессуарах, которые стоить дорого не должны по определению.

Каждую неделю мы выбираем две вещи из одного московского магазина — самую дорогую и самую дешёвую — и рассказываем, чем они интересны. В новом выпуске — два кимоно из H&M.

самая низкая цена Кимоно H&M Divided — 499 рублей

Это чёрное кимоно из тканого материала с набивным рисунком и бахромой из молодёжной коллекция Divided. Модель выполнена из 100 % полиэстера и стоит более чем скромно. Японская тема вновь будет актуальна в грядущем сезоне, так что кимоно может стать неплохой альтернативой бомберу или кардигану.

самая высокая цена Шёлковое кимоно H&M Studio —

5 999 рублей

Струящееся кимоно с запáхом из подиумной коллекции H&M Studio, презентация которой состоялась в сентябре во время Парижской недели моды. На кимоно из натурального шёлка нанесён цветочный принт, навеянный атмосферой солнечного Палм-Спрингс, где проходит ежегодный музыкальный фестиваль Coachella.