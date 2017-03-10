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Дом10 марта 2017

8 идей для интерьера, которых не встретишь в России Интерьерные лайфхаки со всего мира, которые подойдут российским квартирам

РедакторТаня Симакова

Весна - самое подходящее время для обновления квартиры. Редакция сайта Houzz.ru подготовила для этого список интерьерных идей, которые подсмотрела в квартирах по всему миру.

Стокгольмский белый цвет

Адепты скандинавского дизайна во всем мире совершают одну и ту же ошибку — красят стены в белый цвет, страдая от эффекта стерильности («как в больнице»). Мало кто догадывается, что сами шведы используют для стен особый оттенок белого — так называемый стокгольмский белый (Stockholmsvit) с добавлением небольших порций серого и желтого. При этом потолок на контрасте должен быть как раз кипенно-белым, чтобы отражать максимум цвета.

Общая формула стокгольмского белого цвета такова: S 0502 Y. самым близким к стокгольмскому белому у «Тиккурилы» являются цвета «Калла» и «Жасмин». У красок Farrow & Ball самым близким кажется White Tie 2002. Если окажетесь в Швеции, то одна из популярных марок красок — Alcro, тот самый белый у них называется Äggskal.

Лестницы для животных

Кровать в Америке — больше, чем кровать. Во всяком случае, она значительно выше европейских аналогов. Классическая американская кровать представляет собой пирог из основания и двух толстых матрасов — жесткого нижнего и мягкого верхнего. Нередко сверху кладется еще и дополнительный тонкий матрас — перинка. Выглядит колоритно, но есть проблема — мелкие собаки не могут на нее взобраться и скулят по ночам, мешая спать хозяевам. Для них сердобольные американские хозяйки ставят специальные лестницы. Или, в крайнем случае, обязательную банкетку у изножья кровати.

Бугристые потолки

Во многих американских квартирах можно увидеть фактурные, словно апельсиновая корка, потолки. Есть даже такое понятие, как popcorn ceiling — потолок с бугристой поверхностью. У этого интерьерного явления есть вполне бытовая причина — специальная шумопоглощающая штукатурка. Раньше в ней использовали асбест, сейчас — пенополистирол. Особенно эту штукатурку любят застройщики, поскольку бонусом к звукоизоляции отпадает необходимость выравнивать потолки.

Шторы не для окон

Шторы по бокам окна в шведской квартире — чаще всего предмет интерьера, а не инструмент защиты от внешнего мира. Обычно они висят исключительно для красоты, а чтобы укрыться от яркого солнца, шведы используют неприметную рулонную штору над окном. Да и ту редко: окна в шведских квартирах традиционно держат открытыми. Более того, предметы интерьера и свет планируют так, чтобы они хорошо смотрелись с улицы, и даже декорируют их на манер витрины. Особенно ярко это видно перед Рождеством, когда на каждом подоконнике горят свечи и выставлены тематические композиции для прохожих.

Окна как картины

Ирландцы очень любят свою природу, поэтому в частных домах нередко проектируют окна как картины. Проемы специально делают разнообразной формы: большие панорамные, узкие высокие, горизонтальные вытянутые, квадратные. Суть в том, чтобы в окне, которое не закрывается шторами, открывался пейзаж. Как Шишкин, но живой.

Рассаживаться «в круг»

В Норвегии и Швеции при зонировании гостиной особая роль уделяется расположению журнального столика, именно вокруг него расставляется остальная мебель — по условному кругу. Это связано с традицией семейных пятничных посиделок. Круговая расстановка позволяет всем видеть друг друга, а не телевизор.

Полки вместо подоконников

В Швеции (да и не только: в США, например, тоже) узкие подоконники, не более 10 сантиметров в ширину. Чаще всего это связано с особенностями вентиляции и конвекции. Увы, на таких подоконниках не удастся расставить горшки с цветами, да что там — и для подсвечника места может не хватить. В этом случае хитроумные шведы закрепляют над радиатором мраморную полку на кронштейнах. А чтобы тепло свободно поднималось к окну, оставляют небольшой отступ.

Мебельные секонды

Надоевшую мебель и декор в Норвегии не принято выбрасывать: за это штрафуют, а утилизация стоит дорого. Ее принято приносить и оставлять у дверей специальных секонд-хендов. Деньги от продажи ненужных предметов интерьера идут на благотворительность. Но главное — это возможность за копейки купить какой-нибудь винтаж.

ФОТОГРАФИИ: обложка — Denis Aglichev — stock.adobe.com, 1 — Photographee.eu — stock.adobe.com, 2 — 89803714051 — stock.adobe.com, 3 — alexandre zveiger — stock.adobe.com, 4 — oocoskun — stock.adobe.com

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Комментарии

15 комментариев
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OOwlet

И эта тоже:

 Есть даже такое понятие, как popcorn ceiling 

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