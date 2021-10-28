«Цифровые двойники станут нормой»: Людмила Норсоян — о цифровой моде и российских дизайнерах, NFT и Dota 2

— Сейчас направление переживает настоящий бум, но как оно будет развиваться? Можете предположить, что будет происходить с ним дальше?

— Если проводить аналогию с человеком, то цифровая мода сейчас — новорожденный ребенок, который только-только на наших глазах за последние полтора года начал ползать, даже робко, держась за стенки, передвигаться. Конечно, цифровая мода существовала и до того, но именно сейчас начала развиваться индустрия.

Мы шаг за шагом переезжаем в цифровую реальность

Куда она двинется дальше? Тут как с детьми, может стать кем угодно. С цифровой модой интересно то, что одновременно растет цифровая мода и технологические возможности, в частности передача массивов информации в минимально краткое время в максимальном объёме. Я имею в виду видео. Пока что цифровая мода — это в основном статичная картинка или рендеры, проходки по подиуму, когда мы откровенно видим, что это созданное дизайнером существо двигается. Сейчас она стремится к максимально приближенному к реальности движению. Для этого нужно развитие технологий передачи данных.

Третий важный элемент, который растёт, — это мы с вами, рынок потребления. Мы шаг за шагом переезжаем в цифровую реальность. Благодаря развитию технологий, благодаря тому, что социальные сети нас подсадили, мы существуем там, и благодаря тем страдальческим условиям нашей реальной жизни впоследствии изменений на планете. Следующий рывок случится в ближайшие 5–6 лет, так говорят аналитики. Я читала много о как раз технологических аспектах, в том числе о вышках 5G, 6G. Их срок внедрения тоже оценивается в 5–6 лет. Поэтому я согласна с аналитиками.

Для следующего поколения собственные цифровые двойники станут нормой бытия.

За это время цифровая мода пройдет весь путь от «Ой, Вань, гляди, какие фокусы» до нормы бытия. Технологии разовьются так, что это всё будет абсолютно доступно. Вспомните, когда-то в резюме писали, что умеют пользоваться персональным компьютером. Сейчас эта строчка вызывает умиление. Ровно так же, мне кажется, цифровой дизайн перестанет быть строчкой, которая вызывает восторг. За это время подрастёт новое поколение, которые для нас совершенные инопланетяне. Для них существовать и ждать обновления в Fortnite или Roblox (онлайн-игры) — это норма жизни. Они и есть коммерческая аудитория цифровой моды. Мы с вами тоже аудитория, но мы скорее восхищенная, удивленная аудитория, которая находится в легком недоумении.

Для следующего поколения собственные цифровые двойники станут нормой бытия. Развитие таких компаний, как Zepeto (корейский онлайн-сервис по созданию виртуальных двойников), и их интеграция в цифровую моду такая энергичная, если не агрессивная, показывает все эти глобальные направления.