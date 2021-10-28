«Цифровые двойники станут нормой»: Людмила Норсоян — о цифровой моде и российских дизайнерах, NFT и Dota 2
Цифровая мода появилась не так давно, но прошла стремительный путь от нелепых статичных моделей до полноценных реалистичных коллекций и кутюрных вещей, которые продаются за вполне реальные деньги. NFT-платформы тоже заинтересовались эксклюзивными нарядами и стали привлекать для их создания 3D-дизайнеров.
Автор The Village Настя Щербакова поговорила с дизайнером, писательницей и искренней поклонницей российской индустрии моды Людмилой Норсоян о том, что такое вообще цифровая мода и почему нам всем стоит обратить на неё внимание.
— Цифровая мода — это новое явление. А что вообще входит в это понятие?
— Этим вопросом вы заставили меня задуматься, потому что действительно под цифровой модой понимают больше то, что лежит на поверхности — цифровые наряды в виртуальной реальности, в геймдизайне, социальных сетях. Но на самом деле цифровая мода для меня как для человека, работающего с индустрией, начиная с промышленности, — это сразу несколько равноценных направлений. Цифровая одежда — это то, что видимо обычным потребителям. Но, на самом деле, это в первую очередь цифровая визуализация реальной моды. Это как раз то, чем занимаются в промышленности, на фабриках. Цифровая мода началась там, потому что именно туда пришли сумасшедшие технологии, которые позволяли сначала в виртуальной реальности создавать коллекцию, а затем после тестирования на пригодность и коммерческий успех уже внедрять в реальную моду. Это основа цифровой моды.
Далее идут — digital apps. Особенно популярные — приложения виртуальной примерки и реальной одежды, и виртуальной. Всем нам случалось разочек попробовать натянуть на себя цифровой кроссовок или прикинуть, как будет смотреться одежда с Fashion Nova на виртуальном (пусть пока примитивном) двойнике. А дальше уже начинается цифровая мода как мода, как виртуальная одежда. Она тоже разделяется на глобальные направления. Есть цифровая одежда, абсолютно копирующая реальную настолько, что рядовой пользователь без объяснений не разберется, какое перед ним изображение — реальное или виртуальное.
Второе направление — это демонстративно волшебная одежда. Когда ты уже точно понимаешь, что перед тобой цифровое платье, которое нарушает все законы реальности, законы тяготения в частности, как стеклянные платья Тани Румянцевой Kai Kai. Отсюда как раз продвинулась дорожка к NFT-моде (NFT — невзаимозаменяемый токен, который доказывает право собственника на владение цифровым изображением, видео, нарядом и так далее). Потому что NFT-мода — это как Haute couture, это уникальная история, а уникальное должно демонстративно показывать свою уникальность.
— Сейчас направление переживает настоящий бум, но как оно будет развиваться? Можете предположить, что будет происходить с ним дальше?
— Если проводить аналогию с человеком, то цифровая мода сейчас — новорожденный ребенок, который только-только на наших глазах за последние полтора года начал ползать, даже робко, держась за стенки, передвигаться. Конечно, цифровая мода существовала и до того, но именно сейчас начала развиваться индустрия.
Мы шаг за шагом переезжаем в цифровую реальность
Куда она двинется дальше? Тут как с детьми, может стать кем угодно. С цифровой модой интересно то, что одновременно растет цифровая мода и технологические возможности, в частности передача массивов информации в минимально краткое время в максимальном объёме. Я имею в виду видео. Пока что цифровая мода — это в основном статичная картинка или рендеры, проходки по подиуму, когда мы откровенно видим, что это созданное дизайнером существо двигается. Сейчас она стремится к максимально приближенному к реальности движению. Для этого нужно развитие технологий передачи данных.
Третий важный элемент, который растёт, — это мы с вами, рынок потребления. Мы шаг за шагом переезжаем в цифровую реальность. Благодаря развитию технологий, благодаря тому, что социальные сети нас подсадили, мы существуем там, и благодаря тем страдальческим условиям нашей реальной жизни впоследствии изменений на планете. Следующий рывок случится в ближайшие 5–6 лет, так говорят аналитики. Я читала много о как раз технологических аспектах, в том числе о вышках 5G, 6G. Их срок внедрения тоже оценивается в 5–6 лет. Поэтому я согласна с аналитиками.
Для следующего поколения собственные цифровые двойники станут нормой бытия.
За это время цифровая мода пройдет весь путь от «Ой, Вань, гляди, какие фокусы» до нормы бытия. Технологии разовьются так, что это всё будет абсолютно доступно. Вспомните, когда-то в резюме писали, что умеют пользоваться персональным компьютером. Сейчас эта строчка вызывает умиление. Ровно так же, мне кажется, цифровой дизайн перестанет быть строчкой, которая вызывает восторг. За это время подрастёт новое поколение, которые для нас совершенные инопланетяне. Для них существовать и ждать обновления в Fortnite или Roblox (онлайн-игры) — это норма жизни. Они и есть коммерческая аудитория цифровой моды. Мы с вами тоже аудитория, но мы скорее восхищенная, удивленная аудитория, которая находится в легком недоумении.
Для следующего поколения собственные цифровые двойники станут нормой бытия. Развитие таких компаний, как Zepeto (корейский онлайн-сервис по созданию виртуальных двойников), и их интеграция в цифровую моду такая энергичная, если не агрессивная, показывает все эти глобальные направления.
— С чего лично у вас началось знакомство с цифровой модой? Как вы увидели в этом перспективу?
— Здесь как с любовью, ты не можешь сказать, когда он был — тот первый момент. На самом деле для меня это был естественный путь развития. Я изначально работала на производствах по всей планете — в Японии, Китае, Европе, США. Сначала это были лучшие производства трикотажной промышленности. Мне повезло — именно она и аутдор-направление первыми начали внедрять все эти технологии, программное обеспечении, нейронные сети в свои обыденные процессы. Как раз то, о чем я говорила, — создавать 3D-визуализацию продукта, чтобы оценить его жизнеспособность. Благодаря тому, что я дружу с аутдор-дизайнерами, космонавтами, историками, технологами, я черпала вдохновение оттуда, откуда нормальный дизайнер его не черпает. Я всё время работала с высокими технологиями, с wearable technologies, постепенно это перешло в цифровые трансформации индустрии. Всё-таки я промышленник в первую очередь, я аналитик промышленности.
Дальше наступил период пандемии, который стал благословенным импульсом для развития цифровой моды, её качественного скачка
А цифровые трансформации меня подвели как раз к цифровой моде, когда она еще держалась в резервации фабрик. Дальше наступил период пандемии, который стал благословенным импульсом для развития цифровой моды, её качественного скачка. Для меня было естественно двинуться в этом направлении, тем более, что к моему восторгу я обнаружила, что цифровая мода в мире говорит на русском языке. В каждой команде, в каждом бренде есть специалист или цифровой дизайнер русскоговорящий.
NFT (non-fungible token) — это невзаимозаменяемый токен, подтверждающий право собственности каким-либо цифровым объектом. Он становится частью блокчейна, в котором хранится вся информация о создании и владении изображения, видео, 3D-модели и так далее. Для продажи NFT существуют отдельные платформы.
— Это действительно так. Кстати, в NFT-индустрии тоже есть такая особенность. Цифровую моду с NFT связывает, конечно, гораздо больше. Например, NFT может решить проблему авторства и плагиата в моде. Как вы думаете, дизайнеры будут это использовать?
— Пока что мало кто задумывается и разрабатывает эту часть связи NFT и моды. Для меня NFT — это часть блокчейна, это доказательство происхождения продукта. И не только в дизайне. Я вообще полагаю, что NFT и блокчейн, как только технологии демократизируются и станут доступными вплоть до камерных марок, широко внедрятся. Это доказательная база уникальности твоего дизайна, происхождения материалов, из которых создана твоя коллекция, происхождения твоего продукта, что его шили не рабы на подпольной фабрике, а люди с хорошей зарплатой и соцпакетом, это база твоей логистики, продаж, социальных отчислений, потому что мода сейчас платит то, что она задолжала обществу. Нужно создать действительно уникальный продукт, чтобы NFT стал рабочим инструментом.
— Когда говорят о цифровой моде, то одним из её плюсов называют экологичность. Но при этом её связывают и с NFT, которое потребляет большие объемы энергии. Как, вы думаете, разрешится это конфликт?
— В этом конфликте очень много спекуляций и мало глобального мышления. Я, например, знаю единственного цифрового дизайнера, который поехал на ТЭЦ и собрал сравнительную аналитику. Это Елена Семененко. Она собрала сравнительные и доказательные базы энергопотребления и расхода воды при производстве реальной моды, цифровой моды и NFT.
Я смотрю на это по-другому. Мы, человеческая цивилизация, сегодня существуем в ущерб и в долг у планеты. Что бы мы ни делали — сельское хозяйство, цифровая мода, реальная мода, производство станков, производство наших с вами гаджетов — мы одним своим существованием подрываем жизнеспособность планеты. Мы в долгу у планеты с августа 2020 года, то есть уже с августа мы стали тратить невозобновляемые ресурсы.
Поэтому нам стоит говорить о другом подходе — не навреди. Надо сравнивать — одно платье NFT или коллекция масс-маркета и реальной моды? На первый план должна выйти глубокая аналитическая работа по соотношению пользы и вреда. Это тот ответ, который обычно никому не нравится, но это объективная реальность.
— А как вы считаете, NFT будет продолжать развиваться в модной индустрии или это временная тенденция?
— Я полагаю, что NFT эволюционирует, ведь это следующий шаг в пользовательском опыте. Например, я — активный потребитель цифровой одежды, я сижу в четырёх стенах, мне всё время нужен контент. Сначала я радовалась, когда могла написать дизайнеру Регине Турбиной или Даше Шаповаловой из Dress X, что мне понравилось платье, я хочу его купить и просто высылала фотографию. В течение суток мне присылали фотографию, где я уже в обновке. Я горячо радовалась и сразу выкладывала в соцсети. Сейчас я уже требую видео, мне уже мало. Мне нужен всё более и более богатый пользовательский опыт. Даже NFT уже мало. Он с нами надолго, но это не вершина эволюции.
— А у вас уже есть свой полноценный цифровой гардероб?
— Это ещё не полный гардероб, здесь начать — не кончить. У меня сложился гардеробчик: есть обычные платья, есть помпезные платья Patrick McDowell, есть великолепные совершенно дикие шубки Тани Румянцевой, которые я не надену в реальной жизни, есть серебряное пальто Александра Курманина. Последнее моё приобретение — кроссовки Ильяса Даракчиева и серебряный комбинезон Евы Свиридовой. Пока для меня это опыт, развлечение, исследование.
С точки зрения обычного пользователя могу сказать, что это вызывает интерес в соцсетях, чему я очень рада. Теперь я жду с нетерпением, когда можно будет создавать видео и интегрировать меня в разные жизненные ситуации. Мне уже не достаточно на каком-то фоне просто стоять, я хочу быть у Ниагарского водопада или на Марианской впадине.
— Как вы думаете, когда цифровая мода появится на условном Ssense или Matchesfashion (крупные онлайн-ритейлеры — прим. ред.)?
— Здесь впереди всех оказались не платформы, а бренды, например, Gucci или Balenciaga. Если говорить о платформах, им стоит посочувствовать, потому что они должны зарабатывать здесь и сейчас, а цифровая мода — это будущее. Платформами руководят взрослые советы директоров, им сложно преодолеть консервативное мышление, выделить специальное направление, команду, финансы на исследования, на сомнительное с их точки зрения явление. Они, конечно, прислушиваются к ветру перемен. Я думаю, они пойдут вслед за большими брендами, за гигантами. Через них они коммуницируют с рынком.
— Будут ли обычные бренды запускать виртуальные коллекции массово? Как цифровые вещи будут сосуществовать с реальными?
— Настоящее соревнование, соперничество и сотрудничество начнется в тот момент, когда большие бренды почувствуют большие деньги. Мне кажется, что сейчас самые передовые — это опять же Gucci и Balenciaga. Они идут через киберспорт и через геймдев.
Речь идёт о старом добром продакт-плейсменте. Джеймс Бонд привычно начинен продакт-плейсментом, а сегодня это происходит в играх. Причём идёт продвижение и цифровой коллекции, и реальной. Мне кажется, что геймдев вообще является бронепоездом, который движет цифровую моду вперёд. Там как раз пользовательский опыт, там самые крутые технологи, потому что там живые деньги. Я думаю, что цифровая мода будет развиваться через это направление. И NFT там найдется место.
Недавно наша российская команда выиграла турнир по Dota 2 с призовым фондом 18 миллионов долларов, а призовые имеют значение, потому что привлекают внимание рынка, аудитории. Например, компания, создавшая виртуального инфлюенсера Lil Miquela, была продана за 120 миллионов долларов. Это всё вынуждает инвесторов, капиталистов обращать внимание на рынок. Как только начнутся не случайные подвиги, а уже системные сотни миллионов, вот тогда мы развлечемся по полной программе.
— Какового же теперь дизайнерам? Они должны стать многостаночниками, уметь и кроить, и шить, и создавать 3D-модели? Или теперь за созданием одного наряда просто будет стоять ещё больше людей?
— Это вопрос выбора. Можно быть цифровым дизайнером инстаграм-уровня, самому освоить всё, выкладывать в профиль, продавать, собирать лайки и этого будет достаточно. Я же сторонник профессионального подхода, потому что мода — не важно, реалистичная или цифровая — это командный бизнес, в котором работают профессионалы.
Цифровая мода также предполагает в команде конструктора, материаловеда, технолога и разработку опытного образца. Можно быть трижды гениальным 3D-дизайнером, но если ты не знаешь пластику ткани, из которой ты собрался шить, как садится конструкция на женское тело, какие швы и какие конструктивные особенности должны быть, то ничего не получится. Если делать профессиональный продукт, то нужно собирать профессионалов.
Создатель цифровой одежды должен быть дирижером хора
Другое дело, что не нужно самостоятельно изучать всё подробно. Я сама всю жизнь была сторонницей этого подхода. Ты должен получить опыт во всём, чтобы получить понимание предмета и научиться профессионально подбирать себе команду, давать им грамотные задания и объективно оценивать полученный продукт. Создатель цифровой одежды должен быть дирижером хора. Когда я прихожу на производство, любой технолог, любая швея посмеются над моими знаниями их профессии, но я понимаю их профессии, поэтому могу объяснить, что мне надо. Пианист лучше дирижёра играет Шопена, но именно дирижер взмахивает палочкой, и вместо какофонии получается слаженная мелодия.
— Цифровая мода — это явление из будущего, но при этом в ней пока мало инклюзивности и diversity. Почему так произошло?
— В цифровой моде разнообразие и инклюзивность пока находятся на территории цифровых инфлюенсеров. Есть цифровые агентства, у которых есть целые семьи расово разнообразных цифровых инфлюенсеров. Вы правы, дело дальше не идёт. И я думаю, у этого есть совокупность причин. Всё пока что находится на старте, просто не поспевают за повесткой дня. Это нормально.
С мозгами у нас по-прежнему порядок
Вторая причина прозвучит цинично. Для меня, человека, прожившего большую часть жизни в Советском Союзе, с его партийными собраниями и комсомолом, очень многое из происходящего в области создания новой этики напоминает как раз комсомольское собрание. Когда все дружно осуждают и выносят резолюции, расходятся по домам и живут своей привычной жизнью. Но это первые шаги, это не стена и не барьер. Всё постепенно войдет в нашу реальность, шаг за шагом. Нужно время, нужно терпение и нужна поддержка общества, потому что в каждой стране есть свои особенности новой морали. Я имею в виду и расовое разнообразие, и отношение к людям с ограниченными возможностями. Это достаточно болезненно. Нам нравится быть справедливыми, щедрыми и добрыми на экранах ни к чему не обязывающих компьютеров, но в реальной жизни это гораздо тяжелее.
— Ещё одна интересная особенность — очень многие технологии и платформы цифровой моды связаны именно с русскими или русскоговорящими дизайнерами и предпринимателями (Регина Турбина, Dress X). Почему так произошло? Это связано со сложностями при создании реальной коллекции из-за упадка легкой промышленности или это просто тренд, который получил развитие во время карантина?
— Эти дизайнеры пришли в цифровую моду до карантина, просто он высветил их, сделал героями первого поколения. Прежде всего, это обусловлено образованием. Что бы ни говорили, но наши школьники занимают первые места на олимпиадах по математике, физике, естественным наукам. С мозгами у нас по-прежнему порядок. А быть цифровым дизайнером — это быть человеком с аналитическим аппаратом мышления.
Это, конечно же, и наш традиционный авантюризм, мы всё время открываем новые миры. Играет свою роль и некая невостребованность в современных реалиях, у реальных предпринимателей. До сих пор, когда мне случается говорить с ними о цифровой моде, я натыкаюсь на снисходительное и добродушное: «Лет через 50 поговорим». Первый их вопрос — какие уже есть цифры прибыли?
У нас ничего нет за плечами, нам не за что держаться, нас ничто не удерживает в реальном мире, почему бы не пойти в цифровой?
Ещё это старая, не знаю, добрая ли, традиция с 90-х годов. Когда открылись границы, наши дизайнеры хлынули работать в мировые бренды и производства. Я много работала с мировыми брендами, в том числе люксовыми гигантами, и куда бы я не приезжала, в каждой команде были, есть и будут русскоговорящие ребята. Они двигают весь механизм, но довольствуются тихими ролями, потому что их приводит в восторг возможность двигать небесные механики.
Мы энтузиасты, открыватели. Те, кто пойдут по стопам наших цифровых дизайнеров, уже будут собирать бизнес-урожай. Наши собирают урожай открытий. Для меня это большее богатство, чем бизнесовый, потому что это ни с чем не сравнимое счастье открытия. Возможно, повлияла и история. У нас ничего нет за плечами, нам не за что держаться, нас ничто не удерживает в реальном мире, почему бы не пойти в цифровой?
— В последнее время тренды приходили к нам из Азии. Какой подход у них к цифровой моде? Чем он отличается?
— У них двойная позиция — взгляд технологических гигантов и рынка. Рынок цифровой моды в Азии, по моим личным наблюдениям, — это игры, поп-культура, вокалоиды, голограммы. Это история скорее про зрелищность.
— В вашей книге «Суперпозиция индустрии моды в России» много рассуждений о состоянии российской индустрии моды и прорывах в направлении made in internet. Вы пишете о российской индустрии моды с какой-то непривычной любовью, обычно в её адрес отпускают только едкие комментарии. Откуда такой искренний оптимизм и вера в наших дизайнеров?
— Бей своих, чтоб чужие боялись — это у нас излюбленная история. Дочка маминой подруги — западная мода — шикарная. Мне действительно повезло сотрудничать и тесно общаться с разными представителями нашей индустрии моды. От старой гвардии — Александр Арнгольдт, Юлия Далакян, Игорь Чапурин — до инстаграм-дизайнеров. Я знаю нашу индустрию от региональных заводов до столичных брендов, которые вырвались и на мировой рынок. Легко быть великой индустрией, когда у тебя за плечами сотни лет непрерывного эволюционного развития культуры создания модной коллекции и бизнеса. После перестройки наша индустрия вынуждены была доказывать и себе, и окружающим, что она равноценна в креативе, в возможностях.
Тяжело объяснять любовь. Что бы ты ни говорил, всё выглядит немного сусальным. Наша индустрия по-человечески героическая, потому что пришлось преодолевать отсутствие всех условий: серьезных инвестиций, производства материалов и продукции, внимания модной критики. Всё это в совокупности обещало печальную вторичную судьбу русской моде. Но посмотрите, что происходит. В моду пришло новое поколение, которому океан по колено. Посмотрите, как системно стала развиваться российская мода, как она начинает шаг за шагом на равных брать мировой рынок через социальные сети, через платформы, через доставку. Караван идёт.
— Какие у вас любимые российские дизайнеры?
— В реальной моде — это Nina Donis. Татьяна Парфёнова — абсолютно музейного уровня дизайнер. Но тут я задумалась, потому что если я кого-то не назову, я сама же потом расстроюсь, а если перечислять всех, то это займет несколько листов.
В цифровой моде назвала бы всех без исключения. Их пока что единицы и можно их всех скопом любить — Регину Турбину, Еву Свиридову, Александра Курманина и далее по списку. Например, у меня есть любимый дизайнер Анна Дрейнберг из Петербурга. Кстати, Санкт-Петербург — это настоящий рассадник цифровой моды. А ещё Бали!
— А вы будете развивать свой образовательный проект Fashion Factory School (школа бизнес-образования в моде, основанная Людмилой Норсоян в 2013 году) в связи со всеми этими изменения внутри индустрии?
— Я горжусь тем, что школа ловит дух времени. Я нагло горжусь тем, что практически вся индустрия моды прошла через нас, а многие возвращаются к нам преподавать. То, что цифровая мода появилась у нас как развивающееся направление — это предмет моего бешеного счастья.
Мы выпустили только пару недель назад первый курс цифровой моды. У нас была очень интересная аудитория — разработчики программ, менеджеры международных компаний, управленцы и владельцы швейных предприятий, которые внедряют 3D-визуализацию, начинающие участники арт-проектов и проекты уже с именем, например, Popovy Sisters. Мы продолжаем общение с этим курсом.
На нашей онлайн-конференции Cyber Fashion conference, которая состоится второго ноября, мы расскажем о подготовке запуска ещё более расширенного курса. Как раз сейчас я веду переговоры по геймдеву тоже. С нового курса у нас начнётся партнерство с Dress X. В цифровой моде уже начали вставать вопросы практики, опыта и, конечно, продаж. Мы как раз будем работать над этим направлением. Мы созидаем индустрию моды вместе с ней. Она активно развивается, формируется, в неё идут капиталы, по стране появляются фабрики.
На смену предпринимательскому бизнесу приходит дизайнерский. Настоящее возрождение дизайна, мы наконец-то оторвались от худи и базового гардероба. Мы стараемся формировать, подсказывать пути развития и в реальной моде, и в цифровой. Стараемся, чтобы наше видение шло во благо, а наше понимание блага совпадало с пониманием блага общества.