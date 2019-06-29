Новости29 июня 2019
20 % на весь ассортимент Kiehl's Американский бьюти-бренд устроил кратковременную распродажу
Американский бьюти-бренд Kiehl's устроил кратковременную распродажу на весь ассортимент. Со скидками 20 % здесь можно приобрести мужские и женские средства для лица, тела и волос.
Так, крем для кожи вокруг глаз теперь стоит 3 072 рубля вместо 3 840 рублей, маска для мгновенного сияния кожи — 2 896 рублей вместо 3 620 рублей, а кондиционер с аминокислотами для всех типов волос — 2 088 рублей вместо 2 610 рублей.
Специальное предложение продлится до воскресенья, 30 июня. Акция действует во всех магазинах и корнерах Kiehl's, а также на российском сайте бьюти-бренда.
Последний раз распродажа в Kiehl's в России была два года назад.
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Комментарии
Ну так это и не статья? А объявление о распродаже, меня например, оно заинтересовало, тк этой продукцией пользуюсь давно
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