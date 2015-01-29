Одни тратят большую часть зарплаты на дорогие сумки и обувь, другие принципиально носят масс-маркет и не готовы инвестировать внушительные суммы в собственный гардероб. Очевидно, что ключевые предметы гардероба должны быть хорошего качества: такая вещь прослужит не один сезон и не окажется в мусорном ведре через пару недель. В то же время искать качественную обувь, одежду и аксессуары не обязательно среди люксовых марок. Зачастую идеальную по соотношению цены и качества вещь можно найти в масс-маркете или в среднем ценовом сегменте. Каждую неделю мы рассказываем об одной сезонной вещи в трёх ценовых категориях. В новом выпуске — чёрный костюм, который пригодится для особых случаев и деловых встреч. цена-качество Где купить маленькое чёрное платье

До 10 тысяч рублей

Uniqlo — 4 998 рублей

Самый недорогой костюм в подборке одновременно и самый универсальный. В зауженных брюках и лёгком хлопковом пиджаке вполне можно ходить на работу или заявиться на свадьбу лучшего друга. По отдельности комплекту тоже можно найти применение: чиносы будут отлично смотреться с однотонным свитшотом или ярким свитером, а пиджак — с тёмными джинсами прямого кроя и светлой рубашкой.

Asos — 9 000 рублей

Выбор костюмов на Asos сопоставим со специализированными магазинами вроде Suitsupply. Узкие брюки и приталенный пиджак из поплина советуем носить со светлой рубашкой и галстуком (последнее опционально): лаконичный крой располагает к классическим сочетаниям. Что удобно, выбирать костюм здесь предлагают по обхвату груди и талии, а не по традиционным для масс-маркета меркам S, M и L.

Topman — 10 000 рублей

Британская марка Topman, казалось бы, не специализируется на классике, тем не менее подборка костюмов для особого случая представлена здесь круглый год. Самый демократичный вариант — один из самых приятных: прямые хлопковые брюки разбавят повседневный образ, а вот сочетание с пиджаком стоит оставить для деловых встреч.

До 20 тысяч рублей

Zara — 13 598 рублей

Zara продолжает поднимать цены, так что самый недорогой костюм сейчас едва ли будет стоить дешевле 10 тысяч рублей. Нам нравится лаконичный комплект из чёрных брюк и пиджака из 100%-ной шерсти. Для лета костюм не лучший вариант, а вот для затяжных российских зим и холодной осени — самое то.

Esprit — 16 400 рублей

Чёрный костюм Esprit — вариант для особых случаев вроде свадьбы лучшего друга (а то и собственной). Для рабочих будней смокинг может оказаться чересчур торжественным.

Hugo Boss — 19 570 рублей

Неплохой способ сэкономить — искать костюм на распродаже. В ЦУМе, например, пиджак и брюки Hugo Boss сейчас можно купить едва ли не за половину от первоначальной стоимости. Учитывая то, что марка славится качественной и удобной деловой одеждой, такая покупка имеет все шансы стать удачным вложением.

От 30 тысяч рублей

Folk — 34 тысячи рублей

Британцы Folk остаются верны классическому английскому стилю, поэтому шерстяной пиджак и брюки марки вполне способны составить конкуренцию традиционным «деловым» брендам.

Suitsupply — 37 тысяч рублей

Появившаяся прошлой весной в Москве голландская марка Suitsupply специализируется на классических предметах мужского гардероба. Сильная сторона бренда — пиджаки и брюки всех мыслимых расцветок и преимущественно лаконичного кроя. Этот костюм — один из самых демократичных комплектов Suitsupply, и все равно носить такой на работу мы бы не советовали, скорее этот тот самый вариант для особого случая.

Mr. Start — 45 тысяч рублей

Классический пиджак и узкие брюки молодой британской марки Mr. Start выполнены из 100%-ной шерсти. Компания специализируется на мужской одежде, и насчёт костюма можно не переживать: лаконичная модель будет одинакового хорошо смотреться как в повседневной жизни, так и на деловой встрече.

Адреса

Uniqlo 1-й Покровский пр., 5

8 (495) 229–68–90 Esprit Ленинградское ш., 16а/4

8 (495) 663–77–92 Topman 1-й Покровский пр., 5

8 (495) 229–68–90