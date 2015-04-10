8 пар обуви на весну The Village прошёлся по московским магазинам и выбрал несколько пар удобных и красивых ботинок для сухой погоды как для девушек, так и для молодых людей
До Москвы наконец добралась запоздалая весна, и теперь ничто не мешает сменить неубиваемые ботильоны или сносившиеся за зиму кроссовки на лёгкие кожаные ботинки, не рискуя испортить их реагентами или утопить в бездонных лужах. В отличие от кроссовок, аккуратная пара на небольшом каблуке будет хорошо смотреться как с классическими брюками со стрелками, так и с легкомысленными платьями и светлым тренчем.
Женские
Мужские
Адреса
Monki
ш. Каширское, 14
+7 (495) 225–80–59
FOTT
Дмитровский пер., 7
+7 (800) 250–28–60
Fancy Crew
Трубная ул., 22/1
+7 (495) 607–74–61
Zara
SV Moscow
Clarks
МКАД, 21 км, ТЦ «Мега»
+7 (495) 967–18–35
ФОТОГРАФИИ: Сергей Иванютин
ПРОДЮСЕР: Марина Адырхаева
ПРЕДМЕТЫ: Таня Решетник, Анастасия Рудомёткина
Редакция благодарит студию PHOTOPLAY за помощь в организации съемки.