До Москвы наконец добралась запоздалая весна, и теперь ничто не мешает сменить неубиваемые ботильоны или сносившиеся за зиму кроссовки на лёгкие кожаные ботинки, не рискуя испортить их реагентами или утопить в бездонных лужах. В отличие от кроссовок, аккуратная пара на небольшом каблуке будет хорошо смотреться как с классическими брюками со стрелками, так и с легкомысленными платьями и светлым тренчем.

 

Женские

Мужские

Адреса

Monki

ш. Каширское, 14
+7 (495) 225–80–59

FOTT 

Дмитровский пер., 7
+7 (800) 250–28–60

http://shop.fott.ru

Fancy Crew 

Трубная ул., 22/1
+7 (495) 607–74–61

www.fancycrew.ru

Zara

www.zara.com 

SV Moscow

www.svmoscow.ru

Clarks

МКАД, 21 км, ТЦ «Мега»
+7 (495) 967–18–35  

    

ФОТОГРАФИИ: Сергей Иванютин

ПРОДЮСЕР: Марина Адырхаева

ПРЕДМЕТЫ: Таня Решетник, Анастасия Рудомёткина

Редакция благодарит студию PHOTOPLAY за помощь в организации съемки.

 