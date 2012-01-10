По словам создателя «Инватакси» Романа Колпакова, городская служба сейчас не справляется с заказами. Из-за постоянных очередей машину в «Социальном такси» приходится бронировать за две недели до поездки. Также сервис не обслуживает иногородних пассажиров, а расплачиваться разрешено лишь специальными талонами на 15, 30 или 45 минут, которые выдают во Всероссийском обществе инвалидов. Наличные, даже в экстренных ситуациях, водитель принимать не имеет права. «Инватакси» закупила мини-вэны, оборудованные выдвижными пандусами, креплениями и фиксаторами. Заказы обещают обрабатывать оперативно и перевозить всех желающих вне зависимости от прописки. Правда, цены у частного перевозчика значительно выше: час поездки обойдется в 600 рублей, тогда как в «Социальном такси» тариф составляет 420 рублей. В компании разницу объясняют тем, что им самим приходится покупать бензин и платить зарплату водителям, тогда как в государственной службе часть затрат компенсирует город. Сейчас «Инватакси» ищет спонсора, чтобы снизить цену: как рассказал Роман Колпаков, обращались они и в департамент социальной защиты Москвы, однако там отказали в дотации.