В Москве заработало такси для инвалидов-колясочников У городской службы «Социальное такси» появился первый частный конкурент — несмотря на высокие цены, такси может стать популярным у людей с ограниченными возможностями.
В столице появился новый сервис «Инватакси», предназначенный для инвалидов-колясочников. Правда, цены в компании значительно выше, чем у государственного конкурента «Социального такси», сообщает газета «Известия».
По словам создателя «Инватакси» Романа Колпакова, городская служба сейчас не справляется с заказами. Из-за постоянных очередей машину в «Социальном такси» приходится бронировать за две недели до поездки. Также сервис не обслуживает иногородних пассажиров, а расплачиваться разрешено лишь специальными талонами на 15, 30 или 45 минут, которые выдают во Всероссийском обществе инвалидов. Наличные, даже в экстренных ситуациях, водитель принимать не имеет права.
«Инватакси» закупила мини-вэны, оборудованные выдвижными пандусами, креплениями и фиксаторами. Заказы обещают обрабатывать оперативно и перевозить всех желающих вне зависимости от прописки. Правда, цены у частного перевозчика значительно выше: час поездки обойдется в 600 рублей, тогда как в «Социальном такси» тариф составляет 420 рублей. В компании разницу объясняют тем, что им самим приходится покупать бензин и платить зарплату водителям, тогда как в государственной службе часть затрат компенсирует город. Сейчас «Инватакси» ищет спонсора, чтобы снизить цену: как рассказал Роман Колпаков, обращались они и в департамент социальной защиты Москвы, однако там отказали в дотации.
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Ирина Ясина, журналист, инвалид-колясочник: «Как говорится, больше товаров хороших и разных. Если есть социальная недорогая служба, которую нужно заказывать заранее, а рядом есть служба, которая, пускай и дороже, зато всегда в твоем распоряжении, — это удобно. Когда тебе не срочно, то пользуешься первой, когда куда-то срочно надо ехать — второй. Я уверена, что если появится какая-то третья служба такси для инвалидов, то они будут конкурировать, и тогда, возможно, цена снизится. Здорово, что это происходит, и молодцы люди, которые как-то на это реагируют. Мы будем надеяться, что на этот рынок придут новые конкурентные игроки и цена упадет».
Напомним, что развивать такси для инвалидов распорядился мэр Собянин в прошлом году. Службе значительно увеличили бюджетное финансирование, а в скором времени должен заработать специальный сайт для вызова машины на дом через интернет. Заказать такси можно будет также по SMS и Skype. Кроме того, к апрелю весь автопарк «Социального такси» оборудуют автоматами, которые будут принимать кредитные карты.
Комментарии
Видимо, чтобы сразу и как в Нью-Йорке у нас просто не умеют. Но здорово, что хотя бы так корявенько, но стараются сделать лучше и удобнее инвалидам.
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