С конца декабря в московских поликлиниках начали внедрять информационную систему, которая включает единую базу данных пациентов и электронную регистратуру. А с начала следующей недели в 23 поликлиниках — из них шесть находятся в Центральном округе — заработают специальные инфоматы, которые позволят не только узнать время приема всех врачей, но и занять очередь к нужному специалисту.

Как рассказал The Village пресс-секретарь департамента информационных технологий Константин Горохов, электронная система заметно сократит живые очереди у кабинетов. Кроме этого, пациент сможет записаться на прием к врачу из другого отделения. Все услуги инфомата доступны также через единый call-центр по номеру (495) 539-30-00 и на сайте госуслуг.

В каждой поликлинике установили от двух до пяти аппаратов. Всего за полгода электронная регистратура появится в 112 медучреждениях, а к концу года — в 547. Первое время помогать врачам осваивать новые технологии будут технические специалисты, также заработает горячая линия по вопросам работы единой медицинской системы.