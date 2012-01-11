В московских поликлиниках установили инфоматы Электронная запись к врачу, которая позволит избавиться от живых очередей у кабинетов, появилась в 23 поликлиниках города, а всего до конца года инфоматы заработают в 547 медучреждениях.
С конца декабря в московских поликлиниках начали внедрять информационную систему, которая включает единую базу данных пациентов и электронную регистратуру. А с начала следующей недели в 23 поликлиниках — из них шесть находятся в Центральном округе — заработают специальные инфоматы, которые позволят не только узнать время приема всех врачей, но и занять очередь к нужному специалисту.
Как рассказал The Village пресс-секретарь департамента информационных технологий Константин Горохов, электронная система заметно сократит живые очереди у кабинетов. Кроме этого, пациент сможет записаться на прием к врачу из другого отделения. Все услуги инфомата доступны также через единый call-центр по номеру (495) 539-30-00 и на сайте госуслуг.
В каждой поликлинике установили от двух до пяти аппаратов. Всего за полгода электронная регистратура появится в 112 медучреждениях, а к концу года — в 547. Первое время помогать врачам осваивать новые технологии будут технические специалисты, также заработает горячая линия по вопросам работы единой медицинской системы.
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Напомним также, что с 15 декабря по всему городу заработала электронная запись в школы на будущий год. Новой услугой успели воспользоваться уже 17 тысяч человек. Раньше родителям приходилось фактически сутками дежурить у дверей школы в преддверии нового учебного года, чтобы успеть записать ребенка в первый класс.
Комментарии
тут подразумевался пластик или бумага ;)
Хотя, думаю, не за горами, когда и с айфонами бабули приходить начнут )
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