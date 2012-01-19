Химчистки сейчас уже не те, что были 20 лет назад: отличаются не только технологии, но и подход, цены, да и работу свою разные химчистки выполняют по-разному. Есть места, специализирующиеся на более сложных и хрупких вещах (Bianca или Coon), есть крупные сети, куда можно смело отдать простой шерстяной джемпер (впрочем, это не значит, что его обязательно испортят). А еще большинство химчисток предлагают всевозможные скидки — по картам постоянного клиента, социальным картам, купонам с сайта и даже в честь дня рождения. The Village выяснил в 16 популярных московских сетях химчисток, какие программы скидок у них есть и как ими лучше воспользоваться.

ВИДЫ СКИДОК:

КАРТА

КЛИЕНТА КАРТА

МОСКВИЧА ДЕТСКИЕ

ВЕЩИ КУПОНЫ

И АКЦИИ ПЕНСИОННОЕ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Единственная, она же максимальная скидка, которую делают в довольно дорогих химчистках Bianca, — 10 % по карте постоянного клиента. Чтобы получить такую карту, нужно за один или несколько раз потратить в сети 50 000 рублей. Сдавать вещи не обязательно одному и тому же человеку: пользоваться услугами Bianca могут все члены семьи. Главное — записаться под одной фамилией, тогда все заказы будут суммироваться и карточку постоянного клиента получит каждый. Для выездного обслуживания у Bianca есть своя курьерская служба: заказ на сумму свыше 3 000 рублей будет доставлен бесплатно. Кстати, с сотрудниками, принимающими заказ, можно и поторговаться: например, чтобы попросить оформить вещь по более дешевой категории.

Заплатить 100 % суммы за чистку или стирку в «Диане» просто невозможно, потому что у этой сети есть скидки даже для тех, кто в них не нуждается. Минимальная и действующая постоянно 10%-я скидка предоставляется держателям всех видов социальных карт, посетителям сайта (нужно самостоятельно распечатать купон), при заказе на сумму больше 4 000 рублей, владельцам карт «Банка Москвы», «Русский стандарт», «ЮниКредит Банк» и других. Карточка постоянного клиента тоже даёт право на скидку в 10 %. Но можно сэкономить ещё больше. Во-первых, стоит отслеживать на сайте «цену недели» — еженедельно сеть принимает в чистку по сниженным ценам определенную категорию вещей, например сорочки, свитеры или джинсы. Периодически при заказе выдают купоны, которые действуют на следующий месяц (такие, например, выдавали в декабре, и сейчас их обладатели могут получить скидку 20 %). Аналогичную скидку дают при предъявлении карт URSUS и VIP-карты X5 Retail Group, а многодетным семьям, участникам и инвалидам ВОВ, участникам ликвидации последствий чернобыльской аварии предоставляется 30%-я скидка. На детские вещи до 40-го российского размера включительно действует 50%-я скидка. Кроме того, «Диана» размещает свои купоны с небольшими скидками на листовках и в газетах, откуда их можно вырезать. Скидки больше 10 % не суммируются, так же как и постоянные с сезонными, но две разноплановые скидки в 10 % превращаются в 12 %, а три — в 15%.

После четырёх посещений «Лисички» клиент считается постоянным и получает скидку 10 % на будущие заказы, причём совершенно не важно, сдал ли он в чистку пару галстуков или весь свой гардероб. Также в этой сети предоставляют 10%-ю скидку именинникам (в течение трёх дней до и после дня рождения), нужно только захватить с собой паспорт. Аналогичная скидка полагается также держателям Единой карты автовладельца. А ещё в «Лисичке» действует партнёрская программа «Связного»: 10 баллов с карты «Связной-Клуб» равняются одному рублю при оплате заказа в химчистке.

Самую большую скидку владельцам «Социальной карты москвича» предоставляют в сети химчисток «Лора»: здесь она равна 20 %. Также действует 10%-я скидка для постоянных клиентов.

Система скидок постоянным клиентам накопительная и зависит от суммы, которую клиент потратил за всё время пользования химчисткой: от 5 % за 50 тысяч рублей до максимальной скидки 30 % за полмиллиона. Случаются и сезонные акции: например, до 31 января действует 30%-я скидка на чистку меховых изделий.

При предъявлении «Социальной карты москвича» здесь предоставляют скидку 10 %, такую же скидку дают при оформлении заказа на сумму больше 3 тысяч рублей. Карта постоянного клиента даёт право на 5 %, причём скидки по карте постоянного клиента и на заказ больше 3 тысяч рублей суммируются (получается 15 %). А на детские вещи, до 42-го размера, цена ниже на 40 %.

В химчистке «Платформа чистоты», которая обслуживает «РЖД», принимают заказы и от физических лиц. Со скидкой 5 % могут постирать и почистить одежду владельцы «Социальной карты москвича», 10 % — посетители сайта, распечатавшие купон, инвалиды и участники ВОВ, а также пенсионеры (последние могут воспользоваться скидкой только до трех часов дня). Максимальная скидка 20 % предоставляется работникам «РЖД» — для этого нужно предъявить удостоверение — и именинникам в течение трёх дней после праздника.

Максимальная скидка в «Стандарте» дается по карте постоянного клиента — 20%. Также действует 30%–я скидка на детские вещи, но только до 38 размера.

Скидки постоянным клиентам и на детские вещи до 38-го размера (30 %).

Минимальная скидка в «Контрасте» равна 10 %. Получить такую скидку на следующее обслуживание можно за единовременный заказ на сумму более двух тысяч рублей или после четырёх посещений химчистки. На стирку и чистку детских вещей до 38-го размера действует скидка 30 %, на 15 % меньше платят пенсионеры при предъявлении соответствующих документов.

В «Шведской чистке» нужно отслеживать сезонные акции на сайте: например, до 31 декабря действовала 25%-я скидка на чистку домашнего текстиля.

Держатели карточек «Эльзы» делятся на постоянных и почётных. От звания зависят скидки: постоянным — 10 %, почётным — 15 %. Разовую поощрительную скидку 10 % можно получить при заказе от 4 тысяч рублей. Такая же скидка предоставляется и при предъявлении «Социальной карты москвича». Ветеранам и инвалидам ВОВ, как и членам многодетных семей, полагается максимальная 30%-я скидка. Цены на чистку детских вещей до 38-го размера ниже вполовину. Бывают сезонные скидки: например, до 20 декабря действовала 15%-я скидка на чистку шуб из натурального меха.

При заказе на сумму от 3 тысяч рублей в сети Coon предоставляется скидка 10 %. Также можно получить 5%-ю скидку на все услуги, распечатав купон на сайте. Там же проходят сезонные акции: например, сейчас в сети действует 20%-я скидка на химчистку ковров.

Весь 2012 год при оплате заказа в «Лавандерии» можно будет предъявить карточку постоянного покупателя «Стокманн» и получить скидку 15 %. На детские вещи до 38-го размера распространяется 50%-я скидка. Дисконтную карту постоянного клиента можно получить, оформив заказ на сумму от 2 тысяч рублей. Скидка по ней будет равна 10 %.

В сети английских химчисток «Альбион-А» скидки зависят от пункта приёма. По телефону справочной линии или на сайте сети можно узнать, в каком из 17 приёмных пунктов сегодня самые низкие цены. К тому же каждые семь дней в акции «Цена недели» участвует вещь, на чистку которой установлена низкая цена. С 17 по 23 января это дубленка — 1 650 рублей (в стоимость входит тонирование, водо- и грязеотталкивающая пропитка), а с 24 по 30 января — комплект из 4 рубашек, цена на чистку — 375 рублей. Для корпоративных клиентов цена на обслуживание ниже на 5 %.

Пенсионеры, владельцы «Социальной карты москвича» и карточек постоянных клиентов получают скидку 10 %. 30%-я скидка предоставляется ветеранам и инвалидам ВОВ. На чистку детской одежды до 38-го размера предоставляется скидка 50 %.

Текст: Вика Лобанова