Сервис аренды жилья Airbnb придумали в 2008 году друзья Брайан Чески, Джо Геббиа и Нейтан Блечарзик. Всего за три года потенциальная стоимость компании выросла до одного миллиарда долларов, а количество предлагаемых комнат, квартир, домов, вилл, замков, частных островов, яхт и хижин перевалило за сто тысяч. В феврале офис Airbnb открылся в Москве, а еще раньше появился русский интерфейс. Один из основателей и технический директор сервиса Нейтан Блечарзик рассказал The Village о новой философии путешествий, доме на дереве за 10 тысяч долларов, шпионских прослушках и ковре на стенах.

ПРАВИЛА БИЗНЕСА

Нейтан, есть уже легендарная история, как вы с друзьями придумали сервис. Началось ведь с вашей собственной квартиры в Сан-Франциско?

Да, я и Джо были соседями. Мы работали вместе и снимали квартиру. Но тут нам повысили арендную плату, и я решил съехать. Все-таки 1 300 долларов за комнату — слишком дорого. А в это время в Сан-Франциско как раз проходила дизайнерская конференция, все отели были забиты под завязку. И вот нам пришла в голову идея: почему бы не пустить постояльцев в пустую комнату, чтобы немного заработать? Мы положили там три надувных матраса в ряд и были очень удивлены, когда люди почти сразу откликнулись. Причем мы-то думали, это будут молодые ребята. А в итоге к нам заехала женщина 35 лет из Бостона, парень из Индии и еще 45-летний отец пятерых детей. Мы все вместе хорошенько повеселились, а главное — заработали тысячу долларов. Через несколько месяцев я ушел с работы и мы занялись этим проектом — в марте 2008-го появился сайт. Нейтан Блечарзик, 28 лет. Окончил Гарвард, затем работал в Microsoft менеджером по программам и главным разработчиком в Batiq.





А в чем секрет успеха? Все-таки не каждый проект через три года работы оценивают в один миллиард долларов.

Нам удалось создать свое комьюнити — люди общаются между собой, пусть на время, но становятся частью жизни друг друга. Владельцы квартир не просто открывают дверь и показывают, как работает душ. Они рассказывают гостям, что стоит посмотреть, в какой ресторан лучше сходить, как добираться. Это гораздо круче любого путеводителя. И если сперва вы думаете: «Нужно найти крышу над головой, да подешевле», то в конце это совершенно меняет само путешествие и впечатления от него. Airbnb предлагает квартиры в 192 странах мира и 19 000 городах Airbnb предлагает квартиры в 192 странах мира и

Фактически вы предлагаете туристам философию путешествий 2.0. Но прежде такое всемирное содружество нельзя было представить?

Да, даже 10 лет назад. Но теперь очень многое изменилось. Прежде всего, до недавнего времени даже в Америке люди боялись делать покупки через интернет, тем более бронировать квартиры. И потом, еще лет 8 назад все носились со своей прайвеси и даже фото в сеть не загружали. Но кого это заботит в эпоху Facebook? Теперь люди будут скорее с недоверием смотреть на тех, у кого нет страницы в социальных сетях. Всё вместе это, конечно, кардинально изменило жизнь офлайн.

РАСШИРЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ

Вы работаете в 192 странах, а куда еще не удалось проникнуть?

Мы почти везде. Другой вопрос — глубина проникновения. Вот в Нью-Йорке у нас 11 тысяч адресов, в Берлине — 3 тысячи. А тут в Москве пока всего три сотни. Думаю, через год эта цифра перевалит за тысячу, и постепенно Москва станет такой же точкой притяжения, местом силы, как другие мегаполисы по обе стороны Атлантики. По крайней мере мы работаем в этом направлении. И, кстати, то же самое происходит в Азии и Южной Америке. Офисы компании открыты в 9 городах. Офисы компании открыты в

А почему вы пришли в Россию только сейчас?

Мы с первого дня были международным сервисом, нам не хотелось запираться на родном континенте. В таких городах, как Париж или Берлин, число квартир росло само собой и очень быстро. С Москвой сложнее: пока это, прямо скажем, не самое горячее туристическое направление. Сказывается, конечно, и разница языков, и проблема с гостиницами, и какой-то общий градус недоверия. Но в этом смысле нам гораздо проще работать: наша система как раз заточена на прозрачность, честность и безопасность. Так что сперва мы закрепимся в Москве и Петербурге, а потом и до деревень доберемся. Тем более через два года будет Олимпиада в Сочи — там наш сервис тоже наверняка пригодится. А в 2018 году еще и чемпионат мира по футболу. Московский офис Airbnb отвечает за работу в России, на Украине и в Израиле. Московский офис Airbnb отвечает за работу

Что будут делать сотрудники московского офиса?

Первейшая цель — наладить диалог с местным сообществом, как бы самим стать местными. И, конечно, всячески поддерживать наших клиентов. Еще в Москве будут работать фотографы, ведь мы обязательно сами снимаем квартиры, чтобы потом не было сюрпризов. Всего на нас работают около 2 тысяч фотографов.

СОВЕТСКАЯ МОСКВА

В отличие от Америки в России есть культ всего нового — русские не очень любят покупать вещи в секонд-хендах, подержанные автомобили и вообще быть вторым владельцем чего бы то ни было. Как думаете, это не помешает бизнесу?

А по-моему, американцы точно такие же. Мы как раз считаем эту любовь ко всему подержанному чисто европейской. В Америке каждый владеет или хочет владеть собственной машиной, собственным большим домом. Но в конце концов перевешивают два аргумента: возможность неплохо заработать и новый опыт, который не ограничивается просто крышей над головой. Вот вам пример. Одно из самых популярных наших предложений в Калифорнии — дом на дереве, который кто-то построил на заднем дворе. Много лет назад его сделали для детей, но дети уехали в колледж и шутки ради посоветовали родителям сдать его. За первый же месяц они заработали десять тысяч долларов. 30 дней подряд кто-то бронировал этот дом на дереве, потому что люди жаждут новизны, новых впечатлений, которые не получишь в каком-нибудь «Хилтоне». Количество ночей, бронируемых в России, увеличилось за прошлый год в 50 раз.





Любой, кто пытался снять квартиру в Москве, сталкивался с наследием советских времен — ковром на стене, раритетной югославской стенкой и плесневелой плиткой в ванной. Как с этим быть?

Многие туристы хотят почувствовать себя местными, пожить как они, а не запираться в люксовом отеле. Многие мечтают оказаться в аутентичной обстановке и, поверьте, мечтают, просто мечтают о ковре на стене. Вот я лично тоже не боюсь ковра на стене. Мы, например, остановились в квартире в Доме на набережной — это ведь легендарное место. Говорят, там в стенах замурованы прослушивающие устройства. Ну где еще с таким столкнешься? 309 квартир

предлагает сейчас Airbnb в Москве





Для отелей с мировым именем вы не конкуренты, а вот хостелы явно проиграют в борьбе. А ведь в Москве они только-только начали появляться. Не жалко их?

Мы лишь часть большого выбора, который есть у сегодняшних туристов. Хостелы все-таки стоят дешевле отдельной квартиры, а для многих людей цена является главным фактором. Конечно, где-то мы пересекаемся, но не думаю, что в конце останется только один. У хостелов тоже есть свои преимущества: это жизнь в своеобразной коммуне, это круглосуточное общение, знакомства. Кто-то путешествует только ради этого. Но есть и те, кому важно личное пространство, где можно побыть наедине с собой. Новое место: Хостел Dom

ЦЕНА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Все жалуются, что Москва — очень дорогой город, в планах отелей и гостиниц особенно. Как у вас с ценами обстоят дела?

Пока они ниже среднего, где-то 75 долларов за ночь. В Нью-Йорке, для сравнения, это 120 долларов. Но со временем цены будут расти, конечно, потому что первыми на сайте всегда появляются маленькие и дешевые квартиры, а следом приходят более дорогие и весомые предложения. Хозяева квартир платят сервису 3 % от сделки.





А как вы гарантируете безопасность владельцев квартиры и гостей?