В кафе Артемия Лебедева появилась «подвешенная водка» Большое кафе cтудии Лебедева решило по-новому взглянуть на традицию «подвешенного кофе», которая в последнее время стала популярной и в Москве.
В кафе Артемия Лебедева в Банковском переулке начался эксперимент с «подвешенной водкой». Любой желающий может подвесить рюмку водки по цене 100 рублей за 50 граммов. За первый день эксперимента в кафе появилось четыре подвешенных стопки.
Подвесить можно только водку марки «Русский Север», так как ее этикетку разработала студия Лебедева. Как рассказали The Village в заведении, эксперимент пользуется спросом, хотя бродяги в кафе пока не заходили.
В декабре прошлого года сразу в нескольких московских кофейнях появился «подвешенный кофе» — старая итальянская традиция, когда при заказе посетитель может заплатить за одну или несколько чашек кофе для тех, кто не может себе этого позволить. «Подвешенный кофе» можно найти в сети «Кофеин», в «Республике» и кафе Лебедева. Традиция пришла в Москву из Неаполя, а позже распространилась в Санкт-Петербурге и Киеве.
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