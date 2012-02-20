В кафе Артемия Лебедева в Банковском переулке начался эксперимент с «подвешенной водкой». Любой желающий может подвесить рюмку водки по цене 100 рублей за 50 граммов. За первый день эксперимента в кафе появилось четыре подвешенных стопки.

Подвесить можно только водку марки «Русский Север», так как ее этикетку разработала студия Лебедева. Как рассказали The Village в заведении, эксперимент пользуется спросом, хотя бродяги в кафе пока не заходили.

В декабре прошлого года сразу в нескольких московских кофейнях появился «подвешенный кофе» — старая итальянская традиция, когда при заказе посетитель может заплатить за одну или несколько чашек кофе для тех, кто не может себе этого позволить. «Подвешенный кофе» можно найти в сети «Кофеин», в «Республике» и кафе Лебедева. Традиция пришла в Москву из Неаполя, а позже распространилась в Санкт-Петербурге и Киеве.